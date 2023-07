Surpriza unui român care a petrecut 2 săptămâni în Grecia: ”Nimeni nu te pregătește pentru asta”

Un român care și-a petrecut concediul în insula grecească Skiathos a povestit despre cele două săptămâni petrecute pe insula elenă, punctând un lucru surprinzător, pentru care nu a fost pregătit.

Bărbatul a povestit e grupul de Facebook ”Forum Skiathos” că a fost ”cea mai frumoasă și compactă insulă” și că acum înțelege de ce este în topul preferințelor italienilor și engezilor.

”A fost, pentru mine, cea mai frumoasă și compactă insulă, astfel am aflat de ce este preferată de italieni și englezi, și nu numai. Totul este foarte aproape, 17 km din dintr-o parte în alta. Foarte împădurita, cu multe plaje cu umbră naturală. Cele mai bune și accesibile se află în sud, cu acces foarte facil, facil sau decent”, a scris bărbatul.

Mai apoi a punctat câteva detalii importante pentru turiștii care doresc de asemenea să aleagă Skiathos drept destinație de vacanță. De exemplu, insula nu are rețea de apă, canalizarea este parțială, iar restaurantele sunt pentru toate buzunarele. Pe de altă parte, a explicat și că ”nimeni nu te pregătește” pentru vântul puternic de pe insulă.

”- insula nu are rețea de apă, doar în Skiathos Town este un astfel de sistem, dar cu apă adusă din continent. Restul are puțuri de mare adâncime. Unde an stat avea foraj la 75 de metri. Deci apa este scumpă, de aceea proprietățile cu piscină sunt sensibil mai costisitoare.

- canalizare este parțială și nu știu dacă au stație de epurare. Multe proprietăți au fose. În zona centrală, plină de turiști, mai ales zona portului veți sesiza grilaje transversale acoperite cu bucăți de cauciuc,chipurile să nu blocheze tocuri. În fapt, rostul pricipal este să nu permită mirosului deosebit să iasă afară. Nu am mâncat niciodată în centru....

- restaurante bune și foarte bune, prețuri pentru toate buzunarele. Căutați recenziile și vă veți edifica.

- este o insula cu mult vânt, nimeni nu te pregătește pentru asta. Preponderent în nord, dar nu numai. Astăzi de exemplu este vânt toată ziua, peste tot, deci nu vor merge nici vaporașele, nici bărcile de închiriat. Sper să meargă bacul după masă.

Una peste alta, o vacanță super. Voi reveni oricând cu plăcere.

PS Mare atenție la asistența medicală de urgență sau mai ales la lipsa ei. Proprietara unde am stat se plângea că toate insulele duc lipsă acută de medici și mai ales de elicoptere medicalizate. Deci dacă aveți o urgență majoră... Mai spunea că actualul prim ministru a promis câteva. În Grecia nu există Smurd sau similar”, a mai scris românul pe Facebook.

