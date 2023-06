Românul care pleacă în Grecia și anunță că are locuri libere în mașină: "Nu, nu e gratis". Taxa pe care o cere

Unii români au luat startul concediilor în Grecia, iar în această perioadă numărul lor crește, după ce elevii au luat vacanță.

Odată rezolvată problema cazării, turiștii mai au de gestionat cheltuielile cu drumul și pe cele cu mâncarea.

Un român care urmează să plece duminică, 18 iunie, în Thassos, a anunțat că are locuri libere în mașină pentru cei care nu au o soluție de deplasare.

"Dimineață la 3 plec din București în Thassos. Noi suntem trei persoane și mai e loc de două, trei persoane. Ne întoarcem pe 27", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Un gest de toată stima!"

În comentarii, cei mai mulți îl felicită pentru idee.

"Eu alerg în fiecare zi după normalitate și iată, că nu mi-am pierdut speranța. Bravo, felicitări! Un gest de toată stima!"

"Păi unde scrie că locurile sunt gratis?"

"Normal că nu sunt gratis, e cineva atât de naiv să creadă că pleacă în Thassos moka pe banii altuia?"

"Nu m-am gândit nici o secundă că este gratis. Eu am apreciat gestul. Altfel de postare, în afară de care este temperatura apei, cât costă șezlongul, cât se stă la vama, etc. Domnul mai are loc în mașină și s-a gândit că poate mai merge cineva. Frumos!"

"Dacă nu e gratis, ce mare brânză a făcut? Omul vrea să își reducă cheltuielile luând bani de la alții pentru transport.

Nu are nicio treabă cu mărinimia, ci doar cu faptul că omul vrea să cheltuie cât mai puțin.

Să nu mai pun la socoteală vârsta domnului și ansamblul rutier pe care îl conduce, ceea ce va face că timpul de deplasare să se dubleze față de timpul normal!

Asta este NORMALITATE?"

"Nu e gratis"

"Nu, nu e gratis. 10 beri MYTHOS la 0,5l de persoană", a precizat autorul postării, într-un comentariu.

"Bravo, frumos, felicitări! Ar trebui să existe cât mai multe postări de genul!"

"O postare de bun simt...În străinătate se practic frecvent...Se împart și costurile, e bine pentru toată lumea!"

