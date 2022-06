Cum s-a pricopsit o familie de români aflată în Grecia cu un șarpe lung de 2 metri: ”N-am reușit să îl scoatem din mașină”

Un român aflat în vacanță în Grecia a povestit cum a ajuns să se plimbe ore întregi cu un șarpe în mașină deoarece nu a reușit să îl mai scoată.

Bărbatul a povestit că reptila, lungă de 1,5-2 metri, a intrat sub scaun și nu a mai ieșit, drept urmare a condus patru ore cu șarpele în mașină, până la Atena, la sediul de unde închiriase mașina.

”Va salut,

Atentie la șerpi!

Am avut surpriza sa ne intre un șarpe in masina si nu am reusit sa îl scoatem.

A intrat in/ sub scaun si acolo a rămas (l-am vazut cand a intrat acolo, însă nu am putut sa îl mai vedem sau sa îl mai scoatem).

Noroc ca masina a fost închiriată (i-am anunțat pe cei de la rent-a-car despre asta).

Am stat cu șarpele in masina cam 4 ore, cat am condus inapoi catre Atena ca sa inapoiem masina.

Asta era chiar în ultima zi înainte să plecăm. c

Cand am pus bagajele in masina, am lăsat mașina deschisa o ora si atunci cred ca a intrat șarpele.

Nu era unul mic, ci unul cam de 1.5 - 2 m.

Am avut noroc ca nu am pățit nimic.

Vacanta plăcută tuturor”, a scris Sorin P. pe Forum Grecia.

Amuzament pe seama șarpelui de doi metri

Ceilalți membri ai forumului nu au pierdut ocazia să glumească pe seama întâmplării povestite de bărbat.

”4 ore, 1.5-2m. Tipic bărbaților aproximarea timpului și a lungimii”, a comentat la postare Monica A.

”Ați dat mașina înapoi cu tot cu șarpe? Ați anunțat, sau i-ați lăsat să se descurce?”

”Ați lăsat șarpele să se bucure și alții de el?”

”Dacă îl vedea soția (n.r. - șarpele), sigur era mai mic”

”Unii îți vor spune: păi de ce ai plecat în concediu cu soacra?”, sunt câteva dintre comentarii.

Ads