Vacanțele sunt momente mult așteptate pentru relaxare și evadare din rutina zilnică, dar nu de puține ori apar situații neprevăzute care pot transforma o escapadă idilică într-o experiență mai puțin plăcută. De la întârzieri neplanificate și cazare sub așteptări, până la mici accidente sau neplăceri, astfel de incidente pot lăsa amintiri mai puțin dorite.

"Efectiv am avut un șoc!"

Un exemplu concret vine dintr-o postare recentă pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Thassos, unde o româncă a povestit despre o situație neplăcută întâmpinată în timpul vacanței sale.

Aceasta, alături de familia sa, a făcut o oprire de o noapte în Bulgaria, în drum spre destinația finală din Thassos, după cum a scris pe Facebook.

"Am decis să fac această postare pentru a trage un semnal de alarmă celor care, în drum spre Thassos, decid să înnopteze în Bulgaria! Noi obișnuiam să facem lucrul acesta și așa am făcut și anul acesta, dat fiind faptul că avem un copilaș de 3 ani și ni se pare obositor pentru el, dar și pentru noi să facem drumul dintr-una!

Am rezervat prin Booking un apartament foarte bine cotat, 9,7 mai exact! Este vorba despre Apartament Trayana! Long story short, am ajuns la locație, seara ne-am pus copilul la somn singur (îl supraveghem prin cam video), iar noi am rămas să ne relaxăm în zona de living, să pregătim câte ceva pentru restul drumului pe care îl mai aveam de parcurs etc.

Ads

După aproximativ 2 ore am mers în camera copilului pentru a mă pune la somn. Am aprins lanterna de la telefon pentru a nu-l deranja și efectiv am avut un șoc!!! Patul era plin de ploșnițe! Copilașul nostru era înconjurat efectiv de ploșnițe! L-am trezit, am strâns imediat micul bagaj cu care venisem în apartament, nu înainte de a ne asigura că nu luăm vreuna de acolo și la 1 noaptea am plecat! Efectiv eram în stare de șoc, obosiți, nervoși și îngroziți! Băiețelul nostru este plin de mușcături!

Am luat legătura cu cei de la Booking care nu ne-au ajutat cu nimic! Prin urmare, mare atenție unde vă cazați, oameni buni! Vă las atașat câteva poze pe care le-am făcut, pentru a le arăta celor de la Booking și celor care gestionează acel apartament!", a scris femeia pe grupul Forum Thassos.

Ads

"3 ani de zile m-am chinuit să scap de nenorocirile astea"

Unii dintre cei care au comentat au avut la rândul lor parte de astfel de experiențe.

"Am așa traumă cu ploșnițele încât dacă nu reușeam să pun mâinile pe proprietar, îi distrugeam apartamentul pentru nenorocirea asta.

Scuturați tot tot! Nu există "ne-am asigurat" că nu am luat niciuna în momentele alea. Ele se ascund extrem de bine. În 3 zile veți avea apartamentul plin. 3 ani de zile m-am chinuit să scap de nenorocirile astea. Nu e deloc de joacă. Deloc."

Informația s-a dovedit utilă pentru o altă familie care urma să se cazeze în același loc.

"Mulțumesc pentru informație! Și noi făcusem rezervare la aceeași locație, acum o să anulez și o să-mi caut altceva. Sperăm că cel mic este okay! Toate cele bune!"

"Nu băgați absolut nimic în casă"

Alții au dat sfaturi.

"Recomand că de fiecare dată când vă cazați undeva să verificați salteaua, dacă locul e infestat pe saltea se vor vedea imediat, dați așternuturile jos și verificați salteau! Noi așa procedăm peste tot! Iar micul bagaj s-ar putea să nu fie tocmai ok, aveți mare grijă ele se pot urcă și în poșetă și să le duceți acasă!"

Ads

"Când ajungeți acasă nu băgați absolut nimic în casă… spălat ABSOLUT TOT, dezbrăcat în față casei și mai ales încălțămintea. Am stat în chirie cu așa ceva. Am o TRAUMA cu așa ceva. Am reușit să duc acasă părinților, care au ieșit la suprafață după un an, probabil prin bagajele pe care le am adus de la chirie. Offffff…

Sfat: când mergeți în alte vacanțe: primul lucru verificat bine colțurile paturilor, saltelele pe muchii și chiar dat cu un feon înainte pentru că la căldură nenorocitele astea ies la suprafață."

"Mi-e greu să cred că cei care au închiriat locația nu știau. Nu faci curățenie după fiecare client? Eu am o regulă, indiferent unde mă cazez, că e hotel de 5 stele că e pensiune, eu ridic salteaua de la pat. Acolo stau de regulă. Este imposibil să nu vezi măcar una, dacă sunt."

"Spălați de urgență hainele la minim 60 de grade, gențile/ trolerele dați-le cu soluții speciale împotriva ploșnițelor. Există riscul să fii luat vreo gânganie în bagaje, ouă pe haine. Noi le-am luat de la un hotel de 4 stele din Atena. După 2 săptămâni de la sosirea din vacanță acasă, a început distracția. Foarte greu am scăpat de ele."

Ads