Vacanțele românilor în Grecia au devenit extrem de populare în ultimii ani datorită distanței care poate fi parcursă cu mașina, peisajelor spectaculoase și ospitalității locale.

Grecia oferă o varietate de destinații atractive, de la insule pitorești precum Santorini și Mykonos, până la plajele frumoase din Halkidiki și Creta.

Bugetul alocat pentru o astfel de vacanță variază în funcție de preferințele de cazare și activitățile alese, dar, în general, românii cheltuiesc în medie între 500 și 1.500 de euro de persoană pentru o săptămână, incluzând transportul, cazarea, mesele și alte cheltuieli de vacanță.

Numărul celor interesați de vacanțele din Grecia crește de la an la an, iar cei care merg pentru prima oară își iau toate măsurile de precauție când vine vorba de buget. Este cazul unei românce care încearcă să stabilească suma zilnică de bani de care ar avea nevoie.

"Câți bani de cheltuiala aveți puși deoparte?"

"Nu știu cum să întreb... când mergeți în concediu, în Grecia de exemplu, câți bani de cheltuiala aveți puși deoparte? Mă gândeam la 100 ron/ persoană/ zi, cu o rezervă de 2000 ron de urgență (pentru 10 zile). Asta ar acoperi mâncarea, excursiile cu vaporașul și câteva suveniruri, sper.

Pe lângă suma asta este cazarea și motorina, taxe specifice pentru mașină, taxa de ședere.

Gândesc conform realității sau ar trebui mult mai mulți bani? Familie cu 2 adulți și 2 copii mici",a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Să aveți cel puțin 50 de euro de persoană pe zi"

În comentarii, aceasta a primit peste o sută de răspunsuri de la membrii grupului. Aceștia au dat ca exemplu cheltuielile personale din anii trecuți.

"Noi suntem acum în Grecia, am dat cam 35€/masă, 2 adulți și 2 copii (8 și 5 ani), dar am testat cam tot ce era în meniu. Puteți alege variante mai ieftine cam ~10€ era media/fel de mâncare sau puteți lua gyros la pachet care se găsește și la 3,5-4€. În unele taverne găsești meniu pentru copii care este mai ieftin sau porții foarte mari pe care le pot împărți."

"Sfatul meu este să aveți cel puțin 50 € de persoană pe zi. Va dau exemplu pentru Paralia Katerini, Thasoss și ceva la un buget friendly! Mâncarea de persoană nu este mai scumpă de 10 euro pe zi. Cu vaporul este 45 de euro, dar nu cred că mergeți în fiecare zi. Suvenirurile în medie sunt la 4-5 euro depinde ce doriți să cumpărați. Hainele în general sunt al 5 €. Recomandarea mea este să aveți de persoană undeva la 450€ plus 50€ fond de urgență!"

"Eu nu știu ce mâncați dv cu 10 euro pe zi în orice stațiune, fără supărare însă pentru 2 persoane cam undeva 70 e /zi (dacă aveți micul dejun inclus)".

"Noi ne-am întors recent. Am închiriat integral o casă și am avut bucătărie. Micul dejun l-am pregătit mereu la cazare. Prânzul și cină alternam la terasă/ restaurant sau acasă. O masă pe zi a fost la restaurant. 4 adulți și 1 copil notă a fost între 40 și 50 de eur per masă. La plajă nu se plătea șezlongul, dar trebuia să iei o băutură de la barul de pe plajă - noi ne luăm 4 cafele sau 2 cafele și 2 limonade și copilului mereu înghețată - costă cam 25 eur toată distracția. Am mers și pe plaje pustii, și am stat pe rogojină. Am făcut 3 plinuri și ne-am plimbat foarte mult cu mașina pe acolo - soțul zice că a costat 1300 lei combustibilul.

Noi am stat în Nea Kerasia, dar am fost în excursie de o zi la Thessaliniki și într-o zi în Halkidiki. la final am luat suveniruri practice: adică ulei, miere și măsline - uleiul de măsline (nu ce se vinde la noi în supermarket) costă cam 13 eur litrul. Măslinele cam 3-4 eur borcanul, la fel și mierea. Mi-a plăcut că nivelul era puțin mai jos că la noi, deci puterea de cumpărare mai mare pentru noi și nu a trebuit să ținem cont de fiecare cheltuiala. Plănuim în septembrie să revenim. Casa a costat 1000 EUR cu 3 dormitoare, un living mare, o curte mare, 2 terase foarte frumoase unde am luat și masă de fiecare dată. Asta pentru 10 zile. Imbatabil prețul zic eu."

"Am avut buget cam 100 de euro/zi pentru 3 persoane"

Sumele vehiculate diferă, în funcție de posibilități.

"Eu cred că se exagerează mult, noi anul trecut am avut buget cam 100 de euro/zi pentru 3 persoane, am mers la taverne, ne.am plimbat cu barcă, cu vaporașul, nu am făcut rabat de la nimic. Ne.am întorc cu bani acasă. Va faceți calculul pe loc și vedeți ce faceți la cină, la mic dejun. Noi de ex nu ne omoram cu mâncarea la micul dejun, maxim 1 iaurt. Aveți supermarketuri și puteți să va luați bere, mâncare, tot ce va doriți."

"Depinde cât de mici sunt copiii și dacă îi calculezi și pe ei când spui 100/zi de persoană sau ați calculat doar pentru adulți. Pentru că dacă sunt mici probabil pentru ei va fi necesar mai puțin iar diferența se completează la bugetul adulților.

Consider că nu e un buget "de lux" dar e perfect posibil să va descurcați dacă nu sunteți pretențioși. Adică micul dejun în camera cu produse de la supermarket, alte mese se mai pot lua și de la mâncare stradală gen gyros, care e 4-5 euro, sau pizza, față de aprox 20 euro cât ar fi să zicem în medie o masă la restaurant de persoană. Și chiar și la tavernă când ajungeți, una e să va luați fiecare câte 3 feluri, cafele, sucuri, vin și deșert etc, și altă să va orientați la platouri pentru mai multe persoane de exemplu, mult mai convenabile că preț.

Eu zic că se poate dacă nu vreți lux di aveți așteptări realiste. Am făcut multe vacanțe low cost, mai ales în Grecia, și au fost minunate! Vacanță plăcută!"

"Nu aveți ce face cu 20€/ persoană/ zi"

Unii o avertizează că banii sunt cam puțini.

"Din păcate nu aveți ce face cu 20€/pers./zi decât dacă aveți mesele asigurate, eventual, sau dacă vreți să gătiți și să mâncați mai mult în cameră. Noi suntem 2 adulți și în fiecare an cheltuim în Grecia cam 100€/zi împreună. În unele zile mai mult dacă închiriem atv sau bărcuță sau altceva. Asta în condițiile în care toate mesele le luăm la tavernă, uneori fructe de mare (mai scumpe), uneori gyros (mai ieftin), dar media cam asta a fost în fiecare an. Luați în calcul și cheltuielile de pe plajă, o bere/frappe/suc pentru copii, o înghețată, clătită, etc. Se adună, iar Grecia nu mai este de ceva timp o destinație ieftină."

"Am făcut cumpărături"

Alții păstrează și în vacanță obiceiurile de acasă.

"Noi am venit recent din Grecia, mâncăm o dată pe zi (50-70 euro 4 persoane) pentru mic dejun și cină am făcut cumpărături din Lidl de 250 euro cam așa."

"100 de euro pe zi (2 adulți + 2 copii) era și bugetul nostru cu ani în urmă. Reportam de la zi la zi surplusul, dar, una peste alta, acasă reveneam cu 20 - 50 de euro. Copiii sunt copii... o gogoașă, un parc de distracții.... nu e totul doar despre mâncare. Acum 2 ani în Croația am sărit din bugetul clasic (copiii sunt mari, nu mai vor prostioare, dar mănâncă precum adulții), dar nu la modul drastic. Indiferent de buget, faceți-va experiență frumoasă. Eu mor pe cei care sar la jugulară - dacă nu-ți permiți, nu te duci. Concediul nu e să gătesc sau să mănânc roșii cu brânză la hotel - Ete, fleoșc! Că o fi și greu să tai o roșie sau să amesteci niște paște cu brânză. Grecia e despre frumusețea locului. Nu toți sunt fani fructe de mare și homari. "

