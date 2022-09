Surpriza de proporții a unui român după ce s-a întors la mașină, în Grecia: ”Nu sunt hoți pe aici?”

Un român care este în concediu în Grecia a avut parte de câteva momente de panică când s-a întors la mașină și a văzut ușa deschisă, primul gând fiind că a fost spartă. Totuși, surpriza abia apoi a urmat.

Nu lipsea nimic din mașină, cu toate că ușa ar fi stat deschisă timp de câteva ore, astfel că, cel mai probabil, el a uitat să o închidă. Acesta a povestit întâmplarea pe Forum Grecia și a întrebat dacă ”nu sunt hoți pe aici”.

”Primul gând - ni s-a spart mașina. Căutăm repede ce ar fi fost de valoare - mai mult acte. Toate la locul lor!

Mașina era blocată deci pe cheie am apăsat - chiar sa nu fi văzut 3 oameni ca aș fi lăsat o usa deschisă, mai ales ca am plecat pe partea cu ușa?

Așadar, întrebarea zilei: nu sunt hoți pe-aici sau e o zonă suficient de aglomerată încât sa fi considerat orice potențial curios ca proprietarul e pe-aproape?”, a scris românul.

Postarea a adunat 50 de comentarii în care numeroase persoane și-au dat cu presupusul față de situația atipică.

”Probabil nu au găsit nimic interesant, valoros… nu au ce face cu actele”

”Au văzut că e Logan”

”Sunt convins că nici măcar nu s-a uitat cineva în mașină. Nu peste tot sunt hoți. Keep calm and think pozitive!”

”Mai știu eu pe cineva care a plecat și a lăsat portbagajul deschis”

”Eu am lăsat în parcarea supermarketului din Sarti geamurile deschise... peste 6 ore când am venit de la plajă să plecam acasă...am găsit totul intact..plus ceva praf mai mult!...acum...fiecare cu norocul lui!”

”Până în urmă cu aproximativ 5-10 ani, nu exista noțiunea de furt pe Thassos. Grecii lăsau întotdeauna mașinile deschise, de multe ori chiar și geamurile. Pe plaja, protofelul rămânea singur chiar și o oră, cât dura înotul. Odată cu creșterea turismului, lucrurile s-au schimbat”

”Voiam să iau ușa dar ați apărut imediat ce am plecat să iau cheia de 12.

Data viitoare să lăsați și un set de chiei în mașină vă rog frumos, să nu mai trebuiască să o cumpărăm noi!”

”Sincer, pentru un Logan nu m-aș fi dus la pușcărie”, sunt câteva dintre comantarii.

Ads