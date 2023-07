Surpriza unor români la finalul vacanței în Grecia: "Biletul ne-a fost lăsat în parbriz în noaptea plecării"

Cei mai mulți dintre românii care au petrecut o vacanță în Grecia de obicei se întorc în fiecare an fascinați de peisaje, de gastronomie și de ospitalitate.

O româncă a relatat surpriza de care a avut parte la finalul sejurului în Grecia. Aceasta a găsit un bilet în parbrizul mașinii, semnat de familia care a găzduit-o, redactat în limba română.

"Iubim cu toții Grecia pentru tot ceea ce ne oferă, dar cu siguranță nu ne-am simți minunat fără oamenii ei calzi și autentici, care încă pun preț pe omenie și pe oameni, ceea ce vedem din ce în ce mai rar. Sigur, o să spuneți că plătim să se poarte frumos, dar noi nu am plătit pentru acest bilet, pe care nu erau obligați să îl scrie, după ce plătisem deja.

P.S- Biletul ne-a fost lăsat în parbriz în noaptea plecării. Vorbeau ff puțin engleză și clar nu știau română. Au depus acest efort cu Google Translate și m-au cucerit definitiv. Să rămânem "oameni" zic!", a scris românca pe Forum Grecia.

"Proprietarii vilei ne-au oferit cadouri"

În comentarii, mai mulți membri ai grupului au relatat gesturi pe care gazdele din Grecia le-au făcut pentru ei și i-au impresionat.

"În urmă cu 10 zile, am plecat din Lefkada, proprietarii vilei ne-au oferit cadouri: o cutiuță pentru bijuterii, magneți cu plajele Lefkadei, dulciuri (susan, halviță cu alune, f bune, de-ale lor).

Pe tot parcursul sejurului au fost prietenoși, drăguți, amabili. Nu am cuvinte!

Respect!!"

"Un grec oarecare, pe nume Homer, spunea: Zeii ne vizitează travestiți în oameni simpli... Această este baza ospitalității grecești.Peste tot unde am fost găzduit în Grecia la "privat" cu o mică excepție, am fost întâmpinat cu cadouri, plăcute, simbolice. Ulei de măsline, miere, plăcinte calde de casă care au rămas în memorie că "best of the best", roșii din grădină, brânza de la caprele de pe Ipsarion, vin, fructe, tsipuro, uzo... Plăcerea oferirii acestor mici daruri au fost egalate de surpriză și plăcerea primirii lor. Chiar dacă în 99 la sută din cazuri există barieră comunicării directe, goagăl translate și gestongleza sun suficiente pentru a exprimă bucuria și mulțumirea."

"Și mie mi-a lăsat la ușă, gazda din una dintre locațiile unde am stat lângă Volos, un cadouaș cu un bilețel foarte drăguț! Am apreciat maxim tot efortul ei, deși nici engleză nu știa foarte bine, se străduia să poarte conversațiile cu noi, să scrie biletul, în fiecare dimineață trecea prin fața locației cu cățelușii la plimbare pe faleză, și dacă eram afară mai schimbam două vorbe, dacă nu, nu deranja... Când am ajuns acolo ne-a întâmpinat cu fructe proaspete, apă și suc la rece, cafea...nici nu mai știu, că așa de bine m-am simțit acolo."

"Pentru aceste mici gesturi mă voi întoarce"

"Și pentru asta iubim Grecia atât de tare! Nu numai pentru apele colorate și peisajele minunate! Iubim Grecia și pentru oamenii de acolo, pentru cum te fac să te simți!"

"Pentru aceste mici gesturi mă voi întoarce de câte ori îmi permit în Grecia."

"Simplu și frumos! V-au mulțumit că le-ați fost oaspeți. Bravo lor! Lucrurile simple, dau esența vieții!"

"Probabil o parte din greci sunt amabili din rațiuni economice, însă foarte mulți, cei mai mulți, cred că sunt amabili și prietenoși din convingere. De foarte multe ori am simțit în ochii lor, bucuria, că ai fost mulțumit de serviciile de la tavernă lor. Cei care au fost în Grecia sunt sigur că înțeleg la ce mă refer."

"Sigur, vorbim și despre o cultură a ospitalității, însă e clar că sunt mult mai deschiși dezinhibați și omenoși. Am constatat și eu anul acesta în vacanță la gazdele ce ne-au făcut să ne simțim parte din familia lor. Respect!"

"Și pe noi ne-a întâmpinat proprietara cu suvenir: lichior de casă din fructe roșîi plus borcănel cu lămâie confiată. Ne-a spus că i-a plăcut de noi pentru că lăsam dimineața totul în ordine și drept răsplată în fiecare dimineață am primit pateuri cu spanac și brânză feta sau doar cu brânză feta (la una din proprietățile unde am stat în Sarti).Iubim Grecia și grecii ptr ospitalitatea și căldură lor."

"Aceste gesturi mici și simple uneori fac diferența"

"Aceste gesturi mici și simple uneori fac diferența și te fac să revii în locurile on care te simți bine.

Este dovadă că știu să își vândă serviciile de turism și să îi facă pe oameni să se simtă că acasă.

Grecii sunt oamenii deosebiți eu trăiesc în Grecia de mai mult de 20 ani și mă simt că acasă în România mă simt o străină."

"Gazde minunate și la Castlè Pontos unde la plecare nu știau ce să ne mai ofere.

Mulțumim din suflet!"

"Una din cazările din vacanță din mai a fost în Argostoli. Cazare cu mic dejun la care am avut printre altele și gem/ dulceață preparate de gazdă. Foarte bune. La plecare am primit două borcane."

