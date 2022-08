Grecia este de departe destinația favorită a românilor când vine vorba despre concediile de vară petrecute la mare. Vestea bună este că există alte cinci țări care se aseamănă în mod special cu țara elenă, numai bune de explorat de turiștii care doresc diversitate.

Patru dintre cele cinci țări au ieșire la Marea Mediterană, toate fac parte din Uniunea Europeană. Toate sunt cunoscute atât pentru plaje, cât și pentru relieful muntos. Deși Grecia este în mare parte o țară ortodoxă, țările care ocupă primele patru poziții din punct de vedere al similarității sunt catolice, potrivit objectivelists.com.

Top 5 țări izbitor de asemănătoare cu Grecia

Cipru are cea mai asemănătoare cultură și demografie cu Grecia. Este și singura țară în care majoritatea populației vorbește limba greacă, evident pe lângă Grecia. Are chiar același imn național. Cu toate acestea, există și unele diferențe semnificative deoarece Cipru a fost condus de Marea Britanie timp de peste 50 de ani. Ei folosesc prize electrice britanice, iar sensurile de mers ale șoselelor sunt ca ale britanicilor. În plus, spre deosebire de Grecia, aproximativ 20% din populația Ciprului este reprezentată de musulmani vorbitori de turcă.

From the mountains to the beach in less than 40 minutes. What a place Cyprus is pic.twitter.com/hMFiLl5w3u — Howard Walker (@1HowardWalker) July 25, 2022

Ads

2. Italia

Italia este o altă peninsulă muntoasă din Marea Mediterană. Atât Italia, cât și Grecia au fost cele două epicentre ale civilizației clasice. Ambele făceau parte din Imperiul Roman. Cele două țări împărtășesc politici, tehnologie și geografie similare. Cu toate acestea, Italia este catolică, iar Grecia este ortodoxă. În plus, limbile și sistemele lor de scriere, deși sunt înrudite la distanță, sunt diferite.

🌊 ~ Beautiful day ~ 🌊 🐚 ~ Due Sorelle Beach, Sirolo ~ ~ ("Two Sisters Beach") ~ ~ Italy 💙 ~ 🐚 pic.twitter.com/h8MBNNVRGS — BB Taylor (@BB_CAS1N0) August 2, 2022

3. Portugalia

Portugalia are o situație economică similară cu Grecia, fiind una dintre țările mai puțin bogate din Uniunea Europeană. Au aceeași cantitate de mașini și același trafic aerian. Producția lor electrică este, de asemenea, similară, deoarece ambele sunt alimentate în principal cu cărbune, dar folosesc și energie pe gaz, hidro și eolian. În plus, țările au un climat similar, deși Portugalia nu se învecinează cu Marea Mediterană.

Ads

4. Spania

Spania este o altă țară din peninsula Iberică, cu o economie zbuciumată și cu o populație îmbătrânită. Ambele țări sunt destinații turistice mari și au climat similar. În plus, atât Spania, cât și Grecia, au fost ocupate de puteri musulmane în trecut. Spania a fost condusă de mauri, în timp ce Grecia a fost condusă mult mai recent de otomani. Cu toate acestea, în timp ce ambele țări au un guvern parlamentar, Spania este încă o monarhie constituțională.

Ads

Beautiful Beach, Menorca, Spain pic.twitter.com/ddt0sstRhl — Rashada - Affiliate Seller at Amazon (@RashadaWrites) August 1, 2022

5. Croația

Croația este o altă țară mediteraneană, ce are și relief muntos, la fel ca Grecia. În plus, ambele țări sunt destul de interesate de baschet și excelează la Jocurile Olimpice, deși Croația se descurcă mai bine la sporturile de iarnă. De asemenea, Croația este singura țară de pe această listă care nu a adoptat încă euro. Deși legile lor sunt destul de asemănătoare, prostituția nu este permisă în Croația.

Ads