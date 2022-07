Grecia are circa 6.000 de insule, unele chiar nelocuite sau greu accesibile. Românii descoperă anual din ce în ce mai multe destinații din țara elenă care a ajuns rapid în topul preferințelor acestora când vine vorba despre concediul de vară.

Turiștii din toată lumea au votat insulele din Grecia care i-au lăsat cu răsuflarea tăiată, iar zece din cele 6.000 au intrat în top, potrivit europeanbestdestinations.com.

În Santorini, albastrul mării se îmbină cu cel al cerului și cu acoperișurile albastre ale caselor. Această insulă, clasată printre cele mai bune destinații pentru o lună de miere din Europa, este și una dintre cele mai frumoase insule grecești în opinia turiștilor.

Beautiful Santorini,Greece at night pic.twitter.com/yojwp8GJPj

Insula este destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat sub soare. A fost marcată de culturile arabe și britanice deoarece a fost sub controlul lor timp de secole. Vino să descoperi acest istoric bogat, stai pe plajele sale paradisiace, bucură-te de vin și de uleiul de măsline și nu uita de un tur privat de degustare de vinuri de o zi întreagă.

Cei mai înalți munți ai Insulelor Ionice vă așteaptă pe una dintre cele mai frumoase insule grecești. Situată la sud de insulele Corfu și Lefkada, Kefalonia este renumită pentru golfurile sale nisipoase. Nu ratați plaja Myrtos și plaja Antisamos. Pentru iubitorii de natură nu uitați de Lacul Melissani, clasat printre cele mai spectaculoase minuni ale naturii din Grecia.

Mykonos atrage turiști din întreaga lume și în ciuda faptului că este recunoscută pentru viața de noapte și petreceri, este ideală și pentru vacanțe în familie, plimbări în natură și sporturi nautice.

Mykonos beach in Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/EMmM434Hje

Paros are plaje incredibile, sate tradiționale, case albe cu acoperișuri albastre și porturi. Este ceva mai liniștită decât Santorini sau Mykonos, însă la fel de frumoasă.

Marathonisi mai este numită și „Insulele țestoase”. Situată la sud de insula Zakynthos, este, de asemenea, una dintre cele mai frumoase insule grecești. Insula Marathonisi este ușor accesibilă din portul Zakynthos.

The small island of Marathonisi in Zakynthoshttps://t.co/ycwA6GhJTo#Zakynthos #Greece #Greekislands #aroundgreece pic.twitter.com/uagDKu6JhY