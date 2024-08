Vacanță traumatizantă pentru o familie de români, la un hotel all inclusive din Grecia: „Mizerie, furnici și șopârle în cameră”

O familie din Ploiești a avut parte de o experiență traumatizantă în timpul vacanței pe care și-o planificaseră cu multă atenție în Creta, arată Observatorul Prahovean.

După ce au plătit suma considerabilă de 1711 euro pentru un sejur all inclusive într-un hotel de trei stele din insula grecească, aceștia au fost întâmpinați de condiții insalubre care au transformat ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de vis într-un adevărat coșmar.

Diana, mama unei fete de 15 ani, povestește cum, de la bun început, a fost șocată de starea deplorabilă a camerei rezervate. „Mizerie, furnici și șopârle în cameră”, așa ne-a primit hotelul, ne-a mărturisit, vizibil dezgustată, Diana.

„Vacanța ar fi trebuit să fie un cadou pentru fiica mea, după examenul de Evaluare Națională și admiterea la liceu. Am găsit o cameră insalubră, un grup sanitar mizerabil, am plătit TV, dar, ce să vezi, nu era TV, furnici la tot pasul, inclusiv de șopârle am avut parte în acea cameră.”

După ce au descoperit condițiile inacceptabile din hotel, au cerut imediat să fie mutați. Timp de cinci zile, aceștia au fost nevoiți să schimbe trei hoteluri diferite, fără a găsi vreun loc care să corespundă standardelor promise inițial.

Reclamație la ANPC

„Am stat mai tot timpul cu bagajele pregătite, dorind să fim mutați. Nimeni nu ne lua în seamă. Cei de la agenție nici nu s-au sinchisit să ne răspundă la mesaje și telefoane, fiindcă ei sunt vinovați, știau clar unde trimit. Adică și-au bătut joc de banii noștri, dar și de vacanța de care ne doream să ne bucurăm”, a povestit Diana, revoltată de atitudinea agenției de turism.

Între timp, Diana a decis să ia măsuri și a depus o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), acuzând agenția de „reclamă mincinoasă” și solicitând ca aceasta să-și asume responsabilitatea pentru sejurul pe care ea îl consideră „ratat”.

ANPC i-a răspuns Dianei, recomandându-i să încerce rezolvarea pe cale amiabilă cu agenția de turism, iar dacă aceasta nu răspunde favorabil, să depună o sesizare însoțită de toate documentele probatorii, cum ar fi facturi, bonuri sau contracte.

„Vă recomandăm să încercaţi, în prima fază, rezolvarea pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră, împreună cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul. Dacă nu ajungeți la o înțelegere cu acesta și considerați că vă sunt încălcate drepturile, vă rugăm să-i solicitați un punct de vedere în scris. În cazul în care răspunsul nu este unul satisfăcător, puteți să depuneţi o reclamaţie/sesizare ce se va rezolva în termenul legal”, a fost răspunsul primit de la Protecția Consumatorului.

Totuși, Diana nu își pune mari speranțe în această rezolvare amiabilă, dar speră ca măcar plângerea oficială să aducă ceva dreptate. De asemenea, ea vrea ca experiența ei să servească drept avertisment pentru alți turiști.

