„Sfaturile” primite de un turist român care intenționează să meargă în Thassos cu mașina electrică. „Este stresul prea mare. Mai bine cu bicicleta”

Un turist român a cerut recomadări de unități de cazare în Bulgaria care să aibă și stații de încărcare pentru că vrea să meargă în Thassos cu mașina electrică.

„Dorim să venim în Thassos cu mașina electrică pe traseul Brașov-Ruse-Thassos. Am nevoie de o recomandare de cazare în Bulgaria care să aibă și stație de încărcare. Mulțumesc”, a scris turistul pe grupul de Facebook Forum Thassos.

Mai multe persoane i-au răspuns. Cei mai mulți i-au recomandat să nu pornească la un drum atât de lung cu o mașină electrică.

„Mai bine cu bicicleta”, a scris cineva.

„Cel puțin în anul 2023, nu este recomandat să faceți acest traseu cu o mașină electrică. Este un disconfort destul de mare și fără sens pentru un concediu”, se arată într-un alt comentariu.

„Cu electrică vă trebuie 2 cazări”, a scris altă persoană.

„Eu repar zilnic astfel de mașini. Cu asta mă ocup. Pentru mobilitatea zilnica, mai ales în zone urbane, o asemenea mașina, este ideală. In schimb in concediu, nu. Este stresul prea mare. Asta e părerea mea. Sunt foarte multe dezavantaje, contra avantajelor. Nu are rost sa le înșir aici”, se arată într-un alt comentariu.

O altă persoană a scris că o să facă acest traseu tot cu o mașină electrică și sunt variante de încărcare pe drum.

„Și noi o să mergem în Thassos cu mașina electrică. Sunt destul de puține cazări care au și stație de încărcare, și alea sunt f scumpe. Însă BG are suficiente stații de încărcare rapidă(150KW), așa că nu merită să îți bați capul cu asta. Dacă chiar vrei să încarci la punctul intermediar, pe plug share găsești toate stațiile type 2 din jurul punctelor de interes (cazare/restaurant).

Recomand încărcarea în următoarele orașe: Veliko, Stara Zagora, Dimitrograd, Haskovo, toate au stații cu putere mare 120kw +”, se arată într-un alt comentariu.