Turist luat prin surprindere în vacanța din Grecia: "Mi-a comunicat fata în terminal că pentru români este o reducere"

Românii care au ajuns în Grecia, în vacanță, sau tocmai au încheiat-o relatează în mediul online experiențele relevante.

Unii se referă la cele care le-au plăcut sau i-au supărat, alții la cele utile altora care urmează să plece.

Un român a anunțat că a beneficiat de o reducere la călătoria cu feribotul și a postat și factura pentru a demonstra.

"Am comentat la o postare unde am spus că am plătit 200€ la ferry 2 adulți, mașină și cabina din Igoumenitsa până în Brindisi. Am primit 27 de mesaje din care 18 cu înjurături, că induc lumea în eroare etc. Aici este factura. Bilete luate direct din terminal. Care nu știu ce vorbesc să se abțină.

Repet încă o dată, mi-a comunicat fata în terminalul din Igoumenitsa că pentru români este o reducere în perioada 01.07 - 15.07.2023.", a scris acesta pe grupul Vacanțe în Grecia- info utile.

"Online pentru rezervare trebuia să plătesc în jur de 450€ fără cabină"

Mai mulți membri ai grupului au confirmat că prețul este foarte bun.

"Sincer prețul este super bun! Eu am dat și 1200€ 4 persoane, cabină, mașină, de la Igoumenitza la Ancona! Numai dacă luăm bilete din timp, ianuarie, februarie, reușeam să am o reducere de 20%."

"Da, este pomană cum vine vorba. Păi online pentru rezervare trebuia să plătesc în jur de 450€ fără cabina. Dar am riscat și am câștigat!", a răspuns românul.

"Cum ai făcut să ai reducerea asta, de unde ai luat biletul?"

"Am luat biletul direct din terminal iar față de acolo a spus că pentru persoanele de cetățenie română este o reducere în perioada 01 - 15.07.2023", a răspuns autorul postării.

"Nu băga de seamă toți idioții analfabeți care nu știu, nu au auzit de linii de feribot Grecia - Italia. (Numele localităților nu le spune nimic, habar nu au unde sunt pe harta).

Cel mai probabil au auzit doar de feribotul de Thassos."

"Dar oare câți au citit, din cei care au comentat, că în acest preț a fost inclusă și cabina."

