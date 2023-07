Vacanță în Grecia. Cum a descoperit un român că a rămas fără 750 de euro: "Când am deschis portofelul, surpriză, era gol"

În plin sezon al vacanțelor, românii relatează în mediul online ce i-a impresionat sau ce nu le-a plăcut. Unii au parte de experiențe neplăcute pe care le împărtășesc pentru a le fi de folos și altora.

Este cazul unui român care a rămas fără o sumă importantă de bani, chiar la finalul vacanței în Grecia. Acesta crede că în mare măsură vina îi aparține, deoarece a fost neglijent, după cum a scris pe Facebook.

"Am avut un concediu frumos care astăzi să terminat, dar nu la fel de frumos, fiind ultima zi am plecat cu tot bagajul spre plajă și am uitat ghiozdanul cu portofelul în portbagaj, în drum spre feribot am oprit la un magazin să cumpărăm niște magneți când am deschis portofelul surpriză era gol … Mașina am parcato vizavi de hotel Sentido unde mai erau zeci de mașini parcate, din păcate camerele hotelului nu băteau până acolo.

Nu postez pentru a mă compătimi cineva chiar acum câteva zile am citit o postare unde cineva pățise la fel în față unei mănăstiri, postez pentru a atrage atenția să nu pățiți că mine.

Neatenția mea mă costat aproximativ 750€.", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Nu prea pare furt"

În comentarii, membrii grupului au cerut detalii sau au comentat cazul.

"Urme de efracție la mașină? Ce autoturism aveți?"

"Vw Passat, nu erau urmă de forțare, dar portbagajul a fost închis.", a răspuns bărbatul păgubit.

"Îmi pare rău dacă chiar s-a întâmplat dar nu prea pare furt și va explic și de ce. Dacă autoturismul era închis, nu se poate deschide fără o urmă vizibilă de efracție și știu asta pentru că este o regulă pe care constructorii de autoturisme trebuie să o respecte și pentru că lucrez în domeniu. Înseamnă că ați lăsat ușa deschisă și astfel v-ați expus lucrurile. Chiar și așa, un hoț ar fi luat direct ghiozdanul cu totul, nu ar fi stat să caute portofelul și în portofel banii și apoi să-l pună înapoi în ghiozdan. Mai verificați, poate că ați pus banii în altă parte."

"Portbagajul nu are urme vizibile de forțare, au fost ușile deschise când am coborât geantă pentru plajă, banii știu sigur unde erau pentru că în acesta dimineața i-am numărat și Așezat în portofel să văd câți bani mai am", a precizat autorul postării.

"Este posibil să vă bruieze semnalul telecomenzii auto"

"Oare se poate bruia semnalul când închizi mașina și de fapt ea să nu se închidă? Așa am auzit... Nu știu cât de adevărată este."

"Semnalul din telecomanda poate fi interceptat cu ajutorul unui sdr (software defined radio) și clonat apoi emis astfel încât să fie deschisă mașina."

"Indicat în zone unde există riscuri de genul, să nu se folosească telecomanda, ci cheia fizică tocmai pentru a nu da hoților posibilitatea să îți copie secvență telecomenzii."

"Da, este posibil să vă bruieze semnalul telecomenzii auto, cu o ustensilă ieftină, care se găsește de vânzare legal, pe internet. Are un nume...,farsă prieteni. Și chiar am pățit și eu în parcarea Selgros, am închis cu telecomanda, nu s-au aprins stopurile, am verificat ușa, deschis. Am încercat de câteva ori, nimic. Am intrat în mașină și acolo am stat. După câteva minute, a funcționat.

După ce am ieșit de la cumpărături, era poliția în parcare, o altă mașină fusese victimă, furaseră tot ce găsiseră.

De aceea sfătuiesc să verificați toate ușile când închideți."

"Ori camerista, ori cineva apropiat"

"Analizând ce ați scris, totuși cred că a existat o gaură între momentul când ați numărat și pus banii în portofel și ghiozdan, și momentul când ați descoperit furtul, la întoarcere.

În, gaura aceasta v-au dispărut banii, s-a operat . Hoțul nu stătea să caute în portofel, să ia banii și să pună la loc portofelul, să închidă portbagajul, care nu este forțat.

O mână casnică a lucrat, ori camerista, ori cineva apropiat.

Întrebare - portierele au fost închise? Scaunele din spate sunt rabatabile? Se putea ajunge la ghiozdan, rabatând scaunele?"

"Să te întorci din vacanță cu 750€ înseamnă să fi mafiot! 800€ au fost pentru toată săptămâna! Eu m-am întors cu 50€!"

"Cazurile de furt au început să crească"

"Pare că Thassos a atras în acest an și musafiri nepoftiți. Eu până în 2023 nu am auzit de astfel de evenimente pe insula."

"Îmi fac griji deoarece cazurile de furt au început să crească și asta sunt cazurile care comunitatea aici le anunță. Furt la hotel de 4 stele, furt din mașini închise. Venim prima dată pe insula în August și cred că nu mai venim altă dată."

"Poliția nu își face treaba pe insula și furtul nu este descurajat, iar noi care suntem acolo pentru odihnă, vacanță și desigur că suntem cu garda un pic mai jos, e un loc de vacanță până la urmă și se presupune să fii așa mai "relaxat". Peste tot camere de filmat dar exact în locul furturilor nu bat, ce coincidență. Poliția/ primăria trebuie să instaleze camere de filmat în zonele aglomerate și să ia măsuri pentru descurajare."

"Prea mulți români în Thassos"

"La câte pățanii am citit pe aici mă întreb dacă nu e mai sigur să ma plimb prin Ferentari...iubesc Grecia, nu am pățit niciodată nimic de genul acesta, dar parcă încep să doresc să aleg altă locație."

"Prea mulți români în Thassos. Poate e un semn divin. Când ma gândesc că în 2007 pe plajă Platanes din Skala Marion am adormit pe la 7 seară... La Paradise beach nu erau umbrele și șezlonguri...Ce liniște, ce aerisită era insula... Ultima dată am fost în 2021 și am regăsit-o la fel de frumoasă că în 2018, 2014 și 2007, dar mai aglomerată, mai comercială, sufocată de turiști."

"Acum câțiva ani în Franța, am parcat și am plecat către stația peco. Am observat imediat un individ după mine cu telefonul la ureche. M am întors imediat și am luat o la fugă către mașină. Lângă mașină era unul cu telefonul în mâna care se îndepărta de mașină mea. M am uitat după el și mergea aiurea, fără direcție. Deci sunt în grup, unul va urmărește și altul operează. De aceea iau numai banii. Nu se grăbesc, nu vor să va duceți la poliție. Dacă va fură actele, cardurile, atunci voi faceți show, poliția începe să i urmărească. Așa e greu de demonstrat că ați fost furați. Băieții știu ce fac. Ochii pe cei ce stau aiurea pe lângă parcări. Poate sunt și în grupul asta acum...să vadă clientela."

"Întotdeauna portofelul la posesor, in mașină se lasă doar lucruri neînsemnate (sau kila de cutii de bere deja consumate)

după episodul cu furtul din seif la ditamai hotelul de 4 stele, ținem banii "in san", că altfel nu se mai poate."

"Observ că în Grecia există hoți cu,, suflet", după ce scot banii din portofele le lasă la locul lor,dacă s-ar fi întâmplat in România, spărgeau geamul mașinii, furau portofelul cu totul și mai umblai și vreo două luni să refaci toate actele."

