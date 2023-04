Românii fac calcule pentru vacanța din Grecia de anul acesta: "Nu ne-am lăfăit, am luat ce am avut poftă"

Unii români au făcut deja rezervări pentru vacanța pe care o vor petrece în Grecia anul acesta. Mulți fac în continuare calcule și caută cea mai bună ofertă, iar grupurile dedicate sunt pline de cereri și oferte de cazare pentru sezonul estival.

Cei care vor să se asigure că au destui bani se interesează de sumele cheltuite de alții în anii anteriori.

Este cazul unui român care a rezolvat problema cazării și este preocupat de restul cheltuielilor, după cum a scris pe grupul Forum Lefkada.

Mă interesează punctual cam cât v-a dus pe voi concediul în Lefkada cu totul, cazare, benzină (plecare din București), taxe de drum, mâncare, benzină pentru explorat

insula, suveniruri, șezlonguri, etc.

Știu că diferă și în funcție de mașină, consum, de cazare, de cât alegi să cheltui, dar mă interesa ca medie pentru doi adulți și un copil cam cât ați plătit cu totul, pentru o săptămână. Cazarea o avem în vestul insulei, e undeva la 600 euro, ca idee."

"Am ieșit în 2000 de euro cu tot"

În comentarii, mai mulți dintre membrii grupului s-au referit la banii cheltuiți anul trecut.

"Anul trecut pentru 8 nopți pe insulă (720€/cazarea) 1 noapte la dus la Meteora și 1 noapte la întoarcere în Skopje, am ieșit în 2000€ cu tot, 2 adulți + copil de 8 ani. Am plecat din Făgăraș și am mers pe Serbia-NMK."

"2 adulți transport cu mașina:

Combustibil: 150 l de carburant (Grecia alimentat la 2€)

Taxe de drum aprox 70€

Cazare 10 zile 360 € la pensiune

Mâncare 2 mese/ zi la restaurant aprox 50€ = 500€

Cheltuit mofturi aprox 250€ (sezlog, ulei măsline, magneți frigider, etc.)

Croazieră 1 zi 60€ pe 2 persoane (negociat, că era 35€ pe pers)

Parcare gratuită la pensiune.

Am ieșit cu tot la aprox 1500-1600€, multă economie din pricina cazării.

Am luat cazare 3 zile de pe booking și ajunși acolo am negociat 10 zile la prețul de mai sus.

Sejurul a fost în septembrie."

"Nu ne-am lăfăit, dar am luat ce am avut poftă"

"Păi e atât de generală întrebarea, depinde unde mănânci, cât de plimbi, ce activități faci, poți să mergi cu un 500 EUR, dar poți cheltui și 5000. E o chestie de mărime a buzunarului mai degrabă."

"Anul trecut, 6 nopți la începutul lui iulie, plecat din Vâlcea, cazare în Vasiliki, am făcut în jur de 2800 km, din care aproximativ 700 doar pe insulă, 2 persoane, cam 1600 euro, mâncat prânz și cină în oraș, cumpărat câteva suveniruri, am plătit și ceva parcări, șezlonguri într-o zi!"

"Anul trecut, 2 adulți și 3 copii, am cheltuit cam 2300 eur (cazare și 2 nopți în Tesalonic la dus și la întors, cazarea în Lefkada vreo 900 eur). Nu ne-am lăfăit, dar am luat ce am avut poftă."

"În august 2021, 1550€, 2 adulți, 7 nopți, drumul cu mașina."

"2 persoane, 7 nopți, mașină diesel, plecare din Craiova, aprox 1600 euro."

"2022 - 2 persoane, în jur de 2500 euro, 10 nopți, din care 1 noapte în Sandanski la dus, 2 în Thessaloniki, la întoarcere și 7 în Vasiliki. Am inclus aici cazări, benzină (motocicletă - cam 5.5l/100km), taxe de autostradă, mâncare, cheltuieli adiționale (suveniruri & cadouri)."