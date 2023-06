Cum te poți trezi cu o notă "de stele Michelin" la tavernă în Grecia: "Greșeala noastră a fost că n-am întrebat"

Românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele din Grecia din acest an. Cei mai mulți au făcut deja rezervările, însă își calculează în continuare cu prudență bugetul, speriați de eventualele scumpiri la mâncare.

Cei care au luat deja startul relatează în mediul online diferite situații pe care le experimentează.

Este cazul unei românce care a mâncat la o tavernă din Thassos și s-a trezit cu o notă de plată care i-a depășit așteptările, după cum a scris pe Facebook.

"Am fost astăzi in Aliki. Nu m-a dat pe spate plaja, mai ales ca sunt destul de înghesuite șezlongurile. În fine, nu asta e ideea.

La prânz am mâncat la taverna/ terasa la care stăteam pe șezlong. Ne-au dat meniu, însă ne-au propus o porție de pește proaspăt. Toate bune și frumoase.

A venit peștele, mare, ce este drept. Nota la final: 60 de euro porția.

Am înțeles apoi de la alți turiști că se practică metoda asta acolo. Peștele nu este în meniu, să îi poți vedea prețul.

Greșeala noastră a fost că nu am întrebat, însă, am înțeles că oricum ei spun prețul la 100 g și apoi te trezești cu nota de stele Michelin. Am scris asta aici pentru cei ce ajung acolo, să știe la ce să se aștepte", a scris românca pe grupul Forum Thassos.

"Poveste veche"

Unii dintre membrii grupului au comentat că metoda ar fi cunoscută.

"Să fii membru pe forum din 2020 și să nu știi de taverna cu "fresh fish", asta da performanță!".

"Poveste veche, s-a mai discutat, nu ați prins postarea."

"Din păcate e o problemă veche, cu mulți pățiți acolo. Am stat de două ori în Aliki, dar am refuzat tot timpul să mâncăm la terasele de pe plajă, probabil simțeam de ce... Și am preferat întotdeauna plaja cealaltă, ni s-a părut mult mai frumoasă, iar gyrosul de acolo e delicios."

"Și în România peștele se plătește la gramaj."

"Trebuia să mergeți pe partea cealaltă. Cu situl arheologic. E ok plaja, nu e înghesuită și apă e cristal și cu intrare lină."

