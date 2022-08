Vârful sezonului în Grecia: "Așa arată un ferry fericit" / "Este normal să plângă hotelierii din Mamaia"

Este vârful sezonului estival, iar Grecia este plină de turiști. Unul dintre românii care abia își începe vacanța acolo, a postat pe Facebook o poză surprinsă pe un feribot plin de turiști.

"Așa arată un ferry fericit, full la sosirea pe insulă", a scris acesta pe pagina Forum Thassos, de pe Facebook.

"Chiar nu am mai văzut așa aglomerat"

"Doamne! E clar că iunie e mult mai ok! Anul acesta pe 13 august începe și escapada noastră pe insulă, în ultimii 2 ani am mers în iunie, în pandemie, 2020 a fost pustiu, anul trecut se mai dezmorțise, dar anul acesta cred că va fi o experiență cel puțin interesantă! Însă nimic nu ne poate face să renunțăm la revederea din fiecare an, de 8 ani încoace."

"Români, vă ordon, treceți în Thassos! Și au trecut. Așa se scrie o pagină de istorie, cum ar fi spus Sanda Țăranu la Teleenciclopedia."

"Deci gata, m-am întors de 10 zile din Thassos, dar m-ați provocat și am cedat! Acum caut cazare pentru început de septembrie."

"Noi am ajuns ieri la 17:30 și am stat 3h, dar dacă veți ajunge dimineață consider că nu o să aveți ”norocul” nostru."

"Este normal să plângă hotelierii din Mamaia."

Cineva pune la îndoială că poză este reală. "Sunt cît se poate de reale, le-am făcut așa fără să îmi dau seama de la distanță că este așa aglomerat, dar cu zoom", îi răspunde autorul postării.

"Aș vrea să am un hotel sau măcar o tavernă în Thassos când văd poze din astea."

"Parcă sunt refugiați."

"Mie, îmi place un ferry mai puțin fericit, când nu e atât de full."

"Coviduț e fericit acolo."

"Ieri s-a stat și 5 ore pentru urcat pe ferry care a venit pe insula."

Lista insulelor grecești pline până la refuz vara aceasta

Întrucât traficul turistic din Ciclade se mișcă într-un ritm mai rapid decât în ​​vara anului 2019, care a fost un an record pentru turismul grecesc, Andros, Naxos și Santorini au fost complet rezervate pentru august, iar Ios și Sifnos urmând aproape. Au atins aproximativ 90 la sută capacitatea de rezervare.

Pe de altă parte, popularul Mykonos, operează în mare parte cu rezervări de ultimă oră, au explicat oficialii.

În Naxos, sosirile cu vaporul au crescut cu 200% în mai față de 2019 și cu peste 94% în iunie față de 2021, atrăgând în mare parte turiști din Franța, Italia, Marea Britanie, Germania și Statele Unite, potrivit Vangelis Katsaras, adjunct pentru Turism din Naxos și Micile Ciclade.

Rezervările au fost la sută la sută în iulie și la fel pentru august și o parte din septembrie. Cu toate acestea, profesioniștii locali din domeniul ospitalității au menținut prețurile la niveluri rezonabile, a adăugat el.

Incident grav la bordul unui feribot

O femeie de 73 de ani a murit în dimineața zilei de 1 august pe feribotul „Agios Panteleimon” pe ruta Thassos - Kavala.

Potrivit informațiilor, bătrâna se afla în călătorie cu soțul ei când și-a pierdut brusc cunoștința, relatează Kavalanews.

„Autoritatea Portuară Kavala a fost informată, astăzi, la orele dimineții, că pe parcursul traseului din Prinos - Thassos până în portul Kavala, un cetățean în vârstă de 73 de ani și-a pierdut conștiință în interiorul navei. Femeia în vârstă de 73 de ani a primit primul ajutor

de la membrii echipajului navei și de la un medic privat de la bord.

Rezidenta a fost preluată de o ambulanță EKAB și transportată la Spitalul General din Kavala, unde a fost confirmată decesul.

