Românii care și-au încheiat deja vacanțele în Grecia realtează în mediul online experiențele de care au avut parte, fie că sunt plăcute sau nu.

Un român a remarcat după ce a plătit taxa de autostradă în Grecia că nu a plătit restul corespunzător. Acesta a precizat că deși suma este mică, s-a simțit înșelat.

"Am întâmpinat următoarea situație atat la intrare în Grecia, cât și la ieșire, la primul, respectiv ultimul punct de taxare pentru autostradă. Inițial am zis ca a fost o scăpare, dar s-a repetat și astăzi la plecare.

Taxa este de 2 euro și dacă nu ai suma exactă, primești rest cu 1 euro mai puțin. Restul este compus din cele mai mici monede, nu ai timp să le numeri pe loc. Nu e sumă mare, e de gest și de faptul că te simți înșelat", a scris acesta pe Forum Halkidiki.

"La fel am pățit și noi!"

În comentarii, unii recomandă folosirea cardului pentru a evita astfel de situații. Alții au trăit prin experiențe similare.

"Dvs ce vă așteptați în Grecia? Merg de 19 ani și numai taxare din 20 în 35 de km? De ce nu iei bon când intri și plătești când ieși, cum este în vest? Pentru că suntem în Balcani."

"Aceeași situație am întâmpinat și noi...Cel mai bine este plata cu cardul, atunci nu au ce "rest" să mai îți dea."

Ads

"Cardul e sfânt. Zero probleme."

"La fel am pățit și noi!"

"Și nu numai acolo. Am fost păcălit la anumite taverne, unde din greșeală a trecut mai nu știu ce, la magazin unde în loc de 1 bere au trecut și încasat 10 (am cumpărat mai multe produse și m-am uitat întâmplător pe bon). La plajă i-am dat unuia 20 de euro și mi-a dat restul la 10. Astea pățite doar anul trecut când am fost mai mulți în grup și probabil și din această cauză. Și în România, Bulgaria, Turcia e cam la fel . Am pățit-o și în Gibraltar!"

"Ați scăpat ieftin"

"Eu am dat o bancnotă de 20 de E și ziceau că nu e bună, mi-au cerut altă pe principiul că o voi uită pe prima. M- am prins și am cerut- o, că altfel treceam și până mă întorceam nu mai recunoșteau nimic. Mi-a lăsat un gust amar."

'Ați scăpat ieftin...

Mie au uitat să îmi dea buletinul după control. Bine că am verificat, că niciodată, actele la primire. Și am văzut că buletinul meu nu e. Nu știau de ce nu plecăm. Și-au cerut scuze."

"Subscriu! Am numărat măruntaiele pe loc, era lipsă un euro. Le-am pus tot măruntul înapoi pe tejghea și i-am rugat să numere încă o dată. Au recunoscut "greșeala"! Apoi am refuzat măruntaiele și i-am rugat să îmi dea bani mai mari. Nu au comentat!"

Ads