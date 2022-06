Vacanță în Grecia. De câți bani ai nevoie pentru 7 zile: "Dacă mergeți la taverne 1500-2500 de euro, depinde de pretenții"

S-a dat startul vacanțelor în Grecia, iar românii au rămas la această destinație preferată, în ciuda prețurilor care au crescut. S-au scumpit combustibilul, cazarea, dar și mâncarea.

Încercând să preîntâmpine eventuale surprize, mulți caută pe grupurile dedicate de pe Facebook informații care să-i ajute să-și calculeze cât mai corect bugetul.

Este cazul unui român care planifică plecarea familiei sale în Thassos. Acesta vrea să știe suma pe care ar trebui să o aibă de cheltuială pentru o săptămână:

"Suntem o familie cu 2 copii, 6 și 9 ani și aș vrea să știu cam de câți bani ai nevoie pentru 7 zile în Thasos de cheltuială? Este prima oară când vrem să mergem în Grecia", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Fără fițe, 100 € pe zi 2 persoane"

"În afară de cazare, feribot, taxe de drum și carburant, aveți nevoie de minim 900-1000 euro de cheltuială, dar trebuie să va limitați la multe. Un buget decent ar fi 1200-1500 euro."

"Depinde de fiecare ce alimentație are, cât, ce, cum. Noi (2 adulți) și să ne străduim, nu ajungeam la 50 € /zi cu mâncarea amândoi.

Dar noi nu alcool, nu sucuri, nu cantități industriale în repetate rânduri. Micul dejun fiind un fruct, prânzul un platou "de 2 persoane" (era de 4) cu diverse (fructe de mare/carne/ gyros..), iar cină câte 4 baclavale de fiecare 35 €.

Doar să mai ieși seara, dar ce să bei? Ciocolată caldă, noi - 6€ ambele

Cheltuiala mare a fost pe ATV, scuter dacă îl iei pentru perioada mare și mai ocolești și insula zilnic cu el, plus mersul după fructe, după baclavale, la restaurant, sau drumeții.

Depinde foarte mult de obiceiurile fiecăruia."

"Pare ieftin, dar când tragi linia, fără fițe 100 € pe zi 2 persoane. Acuma depinde dacă mănânci din traistă, fiecare cheltuie cât poate."

Exemple de prețuri

"În iunie noi am plătit cazare 105 euro/ noapte (mic dejun inclus).

Zilnic am fost la plajă (1 bere draft - 5 euro, 1 frappe 4,5 euro, frappe cu gheață 6 euro, Cola 3 euro, apă 3 euro, înghețată 2-3 euro, smoothie 5-6 euro, cafea 3-4 euro)

Masă prânz/ cină cam 55-70 euro pentru 4 persoane (1 băutură + 1 fel mâncare):

dorada la grătar 11-15 euro

calamar prăjit/la grătar/ umplut: 9,5 - 13 - 16 euro

platou pește pentru 2 pers - 22 - 28 euro

creveți saganachi 12-14 euro

tzatzichi 4 euro

Am plătit 100 eur per noapte de cazare apartament cu 2 dormitoare plus living. Aproximativ 150 eur am cheluit per zi. 2 copii mici, 3 ani respectiv 10 luni."

"Cazare la fața locului și ne luăm și cortul în caz de nu găseam convenabil sau dacă eram prea obosiți să căutăm. Prin Scala Marion se găsește cazare și la 45 eu. Noi nu am dat niciodată mai mult de 45 eu pe cazare."

Minim 1500 euro

Părerea generală care se conturează, ar fi nevoie cam de 1.500 de euro de cheltuială pentru o săptămână:

"Depinde cât sunteți de pretențioși. Cam 1500 pentru o săptămână, așa am estimat eu. Și noi ne-am programat să mergem în august, în Thassos."

"Noi am cheltuit 100€ pe zi doar doi adulți și fără să facem excese."

"Începând cu 700 euro cu condiția ca micul dejun și prânzul să-l faceți la chicineta din cameră. Dacă mergeți pe taverne 1500-2500, depinde de pretenții."

"1500€"