Vacanță în Grecia la camping: "Curat, liniștit, cu mulți copaci și umbră, are și piscină mare". Prețul infim plătit pentru o noapte

În plin sezon al vacanțelor în Grecia turiștii români împărtășesc impresii pe grupurile dedicate despre locurile pe care le-au ales vara aceasta.

Cei mai mulți merg în hoteluri sau pensiuni, sunt însă și români care au ales campingul.

Este cazul unui turist care a campat în Meteora și este foarte mulțumit de condiții, după cum a scris pe Facebook,

"Prima zi de vacanță. Meteora. Abia m-am cazat în camping Vrachos. Prima impresie este bunâ, un camping mare, împărțit pe zone, fiecare zonă cu toalete, dușuri, zone de pregătit și luat masa, curat, liniștit, cu mulți copaci și umbră, ceea ce e un mare plus pe căldurile astea.

12 euro pe noapte o persoană plus mașina plus cort, toate facilitățile incluse. Are și piscină mare pentru amatori de răcorire, si tavernă proprie. Un Mythos rece este 3 euro, pentru amatorii de altfel de racorire", a scris românul pe Forum Grecia.

Cele mai bune campinguri din Grecia

Camping în Mystras, Castle View Bungalows

Castle View Bungalows oferă o piscină sezonieră în aer liber. Satul Mystras este la 800 de metri. Este disponibilă o parcare privată gratuită. Unele unități au și o chicinetă dotată cu frigider.

Camping Paleokastritsa

Campingul Paleokastritsa este situat în satul Paleokastritsa, la doar 800 de metri de cea mai apropiată plajă. Oferă cazare în corturi şi conexiune WiFi gratuită în zonele publice.

Camping în Paralia Dionysiou

Se află în Paralia Dionysiou din regiunea Macedonia, la mai puțin de 250 de metri de plaja Dyonisou, și oferă cazare cu WiFi gratuit, loc de joacă pentru copii, grădină.

Mitari Camping & Villas

Mitari Camping & Villas se află în Nikiti şi oferă unităţi de cazare cu aer condiționat și acces la o grădină cu terasă.

Camping Pefki

Situat la 200 de metri de plaja Pefki, Camping Pefki oferă cazare cu un lounge comun, o grădină și o bucătărie comună.

Camping în Benitses, St.Nicholas Ranch Corfu

St.Nicholas Ranch Corfu se află în Benitses din regiunea Corfu, la mai puțin de 1,2 km de plaja Benitses, și oferă cazare cu WiFi gratuit, loc de joacă pentru copii, grădină.

Camping în Skala Kallirakhis, Sevastiani’s Apartments

Sevastiani's Apartments se află în Skala Kallirakhis și oferă acces gratuit la internet WiFi și o grădină cu grătar și vedere la grădină.

Camping în Paralia Panteleimonos, Aurora Camping and Mobile Homes

Aurora Camping and Mobile Homes se află în Paralia Panteleimonos, la 1,4 km de plaja Skotina, şi oferă unități de cazare cu WiFi gratuit, aer condiționat și acces la o grădină cu terasă.

Camping Pitsoni în Sikia

Camping Pitsoni se află în Sikia, la 2,5 km de plaja Klimataria și oferă vedere la grădină, WiFi gratuit și parcare privată gratuită.

Sarakina Wooden House, camping în Elaiokhórion

Sarakina Wooden House oferă cazare cu parcare privată gratuită, în Elaiokhórion, regiunea Macedonia, în apropiere de plaja Eleohori.

