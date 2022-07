Cele mai importante exigențe ale românilor când aleg o vacanță în Grecia sunt legate de distanța față de România, plajele cu nisip fin și apă limpede și drumul pe care îl au de parcurs de la hotel până la malul mării.

Numărul românilor care merg în Grecia crește de la un an la altul. În acest sezon, mulți caută oferte bune pe grupurile dedicate precizând că este prima experiență de acest fel.

Este motivul pentru care a apărut un nou criteriu de alegere a locului din Grecia pentru concediu: unii români se plâng de numărul mare de conaționali și de obiceiurile acestora și au început să caute locuri mai izolate.

Insula Karpathos este un astfel de loc în care pot fi întâlniți foarte puțini români, potrivit unui turist care a fost în zonă, după cum a scris pe grupul Forum Grecia, de pe Facebook:

"Având în vedere că am văzut multe postări în care conaționalii noștri caută ținuturi în Grecia, în care nu se vorbește românește și în care încă nu a călcat așa zisul "Melteanus Autenticus", vreau să vă invit să vizitați unul dintre minunatele locuri pe care le-am văzut de-a lungul anilor și anume insula Karpathos.

Puteți ajunge cu Ferry de pe insula Creta cum am făcut eu, sau direct cu avionul, pentru că insula are și aeroport. Majoritatea plajelor sunt sălbatice, fără prea mult confort, aparte câteva umbrele din paie și o tavernă ici colo.

Noi am mâncat la taverna Dimitrios Finiki pește proaspăt, pescuit cu o seară înainte. Pe insulă gășiți cazare pe toate gusturile, de la apartamente la locații de 5 stele cu piscină și tot confortul dorit.

Dat fiind că au trecut câțiva ani de când am fost ultima dată în Karpathos, este posibil că acum să găsiți câte un pui de daco-român ici colo, dar sunt sigur că veți reuși să treceți cu vederea și veți avea o vacanță de neuitat pe aceste meleaguri de vis."

Românul precizează că a fost cu mașina personală, dar cei care aleg alte variante de transport, pot închiria una.

"Am fost cu mașina personală, dar am stat aproape o lună de zile în Grecia așa că am împărțit vacanta în așa fel să vedem cât mai mult posibil. O parte din vacanță am stat în Creta și de acolo am traversat pe Karpathos cu vaporul unde am rămas 12 zile. Totuși cred că eram singurul cu mașina personală, pentru că nu am văzut alte mașini înmatriculate în altă țară și câteodată câte unul își făcea cruce când se uita la numărul mașinii.

Găsești sigur să închiriezi fără probleme."

"O vacanță absolut deosebită, cu insula goală, parcă numai a noastră"

În comentarii, și alți români confirmă că nu au întâlnit conaționali pe insulă.

"În Karpathos am ajuns în 1 iulie 2020, adica fix în prima zi când Grecia a lăsat avioane din alte țări să aterizeze la Atena după primul val al pandemiei. Nu numai că nu am găsit români, dar din avionul de Karpathos s-au dat jos doar 6 turiști.

Am stat 6 nopti în Pigadia și 5 în Olympos, unde dacă stai măcar o noapte - te tratează de parcă ești unul de-al lor.

A fost o vacanță absolut deosebită, cu insula goală, parcă numai a noastră. Am făcut peste 1000km încercând să vedem cât mai mult.

Pește bun și proaspăt am mâncat și noi tot în Finikia dar la Delfini tavern. Dar daca îmi aduc aminte de ceva din Karpathos e mirosul de pini și oregano care îmi intra în mașină și cu geamurile închise.

Vânt n-a fost deci a fost cam cald iar marea puțin cam rece însă bună să te răcorească de căldura de afară.

Vă felicit pentru alegere! În Karpathos nu e ușor de ajuns, dar îmi doresc să ajung din nou."

De ce se evită românii în Grecia

În comentarii, cineva relatează interacțiunea dintre două familii de români, pe plajă.

"Pe Marble Beach în Thassos, ne-a întâmpinat un românaș de vreo 60 ani din Vrancea care și-a rezervat vreo 4 șezlonguri cu umbreluțe și a început să urle și să înjure că în jurul lui să nu ne așezăm, că el este un "domn" cu bani și noi niște amăreșteni și că el și-a cumpărat plaja din față. M-am îngrozit și l-am lăsat sa dea educație nepoților pe plaja lui de baștan... Pe noi ne-a făcut țărani."

