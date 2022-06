Unde să mergi în Grecia când ai rămas în pană de idei. Locuri mai puțin populare printre români

Vacanța în Grecia pare să devină o normalitate printre români. Însă cei care au tot mers în această țară în ultimii ani vor să descopere și locuri noi.

Este și cazul unei turiste care a fost pentru prima dată în Grecia în 2010 și a tot fost de atunci, însă anul acesta dorește ceva nou. Femeia a cerut recomandări pe grupul de Facebook Forum Grecia.

„Eu sunt mare fan Grecia de când am fost prima data in 2010 și îmi doresc sa văd cât mai multe insule. Anul asta am rămas în pană de idei și apelez la voi pentru a îmi recomanda o insulă și o stațiune. Cerintele sunt cam așa:

•acces cu avion (nu am timp de mers cu mașina);

•plaja cu intrare ușoară in mare, plaja poare fi amenajată sau nu;

•stațiune medie, unde sa am câteva opțiuni de ieșit la masă, dar nici să fie mega haos;

Până acum am fost așa: Zakinthos, Laganas si Kalamaki; Corfu, Agios, Gordios; Skiathos, Agia Paraskevi; Thassos, Skala Potamia”, a scris turista pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Răspunsurile nu au întârziat să apară.

„Lefkada și Creta cu amendamentul că trebuie mașină și vizitat frumusețile lor sau excursie de o zi cu vaporul. Porto Katziki sau Egremni ori Elafonisi plaja cu nisip roz și Balos”, a scris cineva.

De altfel, mai multe persoane i-au recomandat insula Creta.

Santorini și Mykonos au fost alte recomandări.

„Creta cu Hersonissos, Salonic cu Kasandra-Afithos, Atena cu Glifada sau Aegina din Atena-Pireu”, a scris altcineva.

Alte persoane au mers pe varianta Rodos.

„Creta, Rodos, Lefkada, Mykonos, Kefalonia, Ithaka, Lesbos, Kios, Karpatos, Amorgos, Naxos, Santorini...Mai vrei

A, și chestia aia cu hotel pe plajă si intrarea lină în apă e un fel de banc care tot circula pe grup”, se arată într-un alt comentariu.