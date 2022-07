Cele 10 minuni create de natură în Grecia. Cum arată farul Tourlitis, situat pe o stâncă din mijlocul Mării Egee FOTO

Natura a fost mai mult decât darnică cu Grecia, cunoscută și drept tărâmul zeilor. Marea se întâlnește cu cerul și cu munții, plajele determină turiștii să se întoarcă la nesfârșit, iar peisajele par rupte din paradis.

Există zece creații emblematice ale naturii în Grecia, cu mult peste ceea ce ar fi putut să creeze omul, potrivit europeanbestdestinations.com.

1. Laguna Balos, Kissamos - Creta

Situată în Creta, Laguna Balos este una dintre minunile naturale din Grecia. Soarele strălucește toată ziua pe acest loc ceresc. Drumul nu este foarte accesibil, însă efortul merită din plin. Puteți opta pentru o croazieră în acest loc.

2. Bazinul natural Giola, Astris - Insula Thassos

Piscina naturala Giola este considerată unul dintre cele mai bune locuri pentru scufundări din Europa. Giola se află la doar 50 de minute de mers cu mașina de portul Thassos. După ce lăsați mașina, mai trebuie să mergeți pe jos circa 30 de minute, însă merită.

3. Stânca inimii - Creta

Plaja Preveli este cu adevărat atipică: se află într-o rezervație naturală, la capătul unui canal în care un râu se varsă în mare. Puteți alege fie să înotați în apă dulce, fie în apa mării. Plaja Preveli este renumită pentru stânca sa în formă de inimă.

4. Capul Drastis - Corfu

Bucurați-vă de un moment de relaxare și înotați în apele albastre cristaline ale acestui loc frumos situat la 10 minute de mers cu mașina de orașul Sidari.

De asemenea, puteți face drumeții la sfârșitul zilei și puteți urmări apusul la „Akra Drastis”. Daca sunteți iubitori de locuri neobisnuite, descoperiți Canal d'Amour, o plajă secretă situată în Sidari.

5. Farul Tourlitis - Insula Andros

Acest far fragil stă pe o stâncă mică în mijlocul Mării Egee din 1887.

Tourlitis Lighthouse, Andros island, Cyclades, Greece.
📸 © Bill Peppas

6. Peșterile Albastre - Zakynthos

Peșterile Albastre sunt situate în Agios Nikolaos, un fost sat de pescari.

Urcați-vă pe o barcă de croazieră și descoperiți unele dintre cele 150 de peșteri albastre din Agios Nikolaos. Este atracția turistică preferată pentru turiștii cazați pe insula Zakynthos.

7. Peștera Melissani - Kefalonia

Peștera Melissani este una dintre bijuteriile ascunse ale insulei Kefalonia. Acest loc magic merită călătoria: veți avea amintiri pentru toată viața. În peșteră se revarsă lumina într-un mod magic. Recomandarea este să o vizitați la ora 14, când razele soarelui sunt chiar deasupra acestei fântâni de lumină.

8. Porto Timoni - Corfu

Dacă ești curajos, îți plac plimbările și iubești natura, această plajă frumoasă este pentru tine. Pe de-o parte plajele au vedere către Marea Mediterană, iar pe cealaltă parte se vede o lagună. Porto Timoni este situat la o oră de aeroportul Corfu.

9. Meteora - Kalabaka

Cocoțate în vârful formațiunilor geologice, Mănăstirile Meteora sunt unul dintre cele mai incredibile locuri de vizitat din Grecia.

În zilele noastre, poți ajunge în vârf mai ușor decât cu secole în urmă datorită treptelor săpate în stâncă, dar timp de secole călugării și vizitatorii au putut ajunge la aceste locuri sacre doar urcând în coșuri mari de răchită care au fost ridicate în vârf printr-un sistem cu scripeți.

10. Agios Sostis - Zakynthos

Această insulă mică, situată la nord de insula Zakynthos, se află la doar 15 minute de mers cu mașina de Aeroportul Zakynthos și este un adevărat paradis pe pământ.

Insula poate fi închiriată pentru evenimente mari, cum ar fi nunți. În afară de aceste evenimente private, insula este încă deschisă publicului.

