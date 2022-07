Tot mai mulți români aleg să-și petreacă vacanța în Grecia. Unii merg pentru prima oară, în timp ce alții bifează de mulți ani experiența și caută locuri noi în această țară.

Exigențele comune în alegerea vacanței sunt legate de distanța față de plajă, nicipul fin, limpezimea și culoarea apei mării.

Apar situații în care situația la fața locului nu corespunde așteptărilor. Este cazul unui român care în loc de apă limpede și turcoaz, a descoperit-o de culoare galbenă spre portocaliu, după cum a scris pe Facebook:

"Are cineva idee de ce apa mării din Mikros Gialos arată așa? Este galbenă spre portocaliu și arată ca o devărsare de deșeuri", a scris acesta pe Forum Lefkada.

"Am întrebat salvamarul și a spus ca e din cauza plantelor din larg, că se mai întâmplă din când în când și că dispare după câteva ore. Cică dacă ar fi fost un pericol, așa cum s-a întâmplat în urmă cu mai mult timp, ar fi scos toată lumea din apă. A zis că nu prezintă niciun pericol pentru piele. So, what can i say. Ma duc la Afteli", a completat autorul postării într-un comentariu.

Care este cauza

În comentarii, unii îi recomandă să nu intre în mare, în timp ce alții au o explicație.

"Sfatul meu este să nu faceți baie dacă o găsiți așa! Există motive pentru care apa este așa murdară și chiar ieri am întrebat de ce, asta ca să fiu sigură de răspuns, nimic altceva decât canalizarea."

"Și anul trecut era la fel, explicația era că este așa de la ceva alge."

"Wow, nu era așa acum două săptămâni! Nouă chiar ne-a plăcut la Mikro Gialos atunci!"

"Alge. Așa a fost și anul trecut în unele zile."

"Este plancton, se mai întâmplă din când în când în golfuri, este de la alge. Se produce când este foarte cald afară și apa mării mai rece, în golfuri. Până a doua zi se duce, nu vă faceți griji. Practic, se curăță apa."

"Fitoplancton. Popular: alge mici de tot."

"Datorită algelor din zona de mijloc. Anul trecut era mai puțin, dar mie mi s-a părut f interesant, mai ales că am avut vedere la mare pe timpul vacanței de acolo."

"Așa este mai tot timpul acolo."

"Niciodată nu am văzut culoarea apei așa."

