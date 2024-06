Unii români au luat deja startul vacanțelor mult așteptate din Grecia, însă cei mai mulți urmează să plece în perioada următoare, odată cu începutul vacanței copiilor.

Ca în fiecare an, la început de sezon, preocuparea majoră este legată de eventualele scumpiri de care ar putea să se lovească.

Cei care au ajuns pe litoralul elen postează pe grupurile dedicate prețurile la cazare, mâncare și umbrele și șezlonguri.

"Două șezlonguri și o umbrelă + 4 băuturi, 25 euro de persoană"

Este cazul unui român aflat în Thassos. Acesta a anunțat prețurile găsite pe una dintre plajele populare din zonă.

"Hello! Tocmai am fost la Paradise Beach și vreau să vă spun prețurile de la plaja din fotografie (cea în purpuriu). Pentru două șezlonguri și o umbrelă + 4 băuturi, 25 euro de persoană. Deci 50 total! Am zis ca să știți ce buget e necesar în cazul în care doriți să vă petreceți ziua aici. Mai este amenajat capătul plajei dar nu am fost până acolo să întreb ce prețuri au. Zi frumoasă!", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Să te gândești numai la bani...ăsta e stres deja"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii au soluții, alții dau exemple de prețuri mai mici.

"Și dacă îți iei șezlongul tău de acasă cu umbreluța, nu e mai ok? De ce să dai banii pe niște fițe? Ai dat 300 lei pe un șezlong și îți petreci toată vacanța cu el, în Thassos. Iar cu banii de "fițe" vizitezi toată insula, închiriezi biciclete, un jeep, măcar să știi pentru ce cheltui bănuții."

"Nasol așa, dacă nici în concediu să te răsfeți, să te simți bine...să te gândești numai la bani...asta e stres deja".

"Așa este în celălalt capăt al plajei dar la 25 €!"

"4 băuturi × 5 sau 6 euro cam atât ar fi prețul pentru cei 25 e, nașpa e să zic așa, că eu poate vreau să stau doar 2 ore și nu îmi convine să dau 25 e. Dacă nu mă înșel, acum 3 sau 4 ani era 10 e bucata."

"Thassosul se schimbă urât"

Alții își amintesc cu nostalgie de vacanțele din anii din urmă, care erau diferite.

"Așa se întâmplă când se intervine globalizarea....așa cum se spunea pe forum. Thassosul se schimbă urât, foarte urât. Banii sunt la putere, succesul și combinațiile unora, care au intrat pe piață schimbă radical totul. În 2018 când am venit pentru prima dată era spectaculos. Am, sper să fie o vacanță plăcută, dar cred că va fi ultima aici. Doamne ajută să mă înșel...zic".

"Așa a fost mereu ca preț. Lângă acestea șezlonguri amenajată, spre dreapta este locul de pătură și umbrela de acasă. Deci vrea stă la șezlongurile plătite și nu la pătură. Ai ambele opțiuni. Așa a fost și în anii trecuți. Plus pe orice plajă de pe insula ai consumație la șezlong, care oricum o faci."

"Mdea, s-a românizat și paradisul ... hai la Marble mai înțeleg prețurile, că e (aproape) unic, dar aici ... măcar de-ar hrăni cum trebuie multitudinea de pisici de acolo (dacă știam câte sunt plecăm "dotat" cu mâncare)".

"25 euro pe set+2 băuturi cealaltă locație, am fost de dimineață."

