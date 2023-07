"Ați pus kilogramele alea și pentru că păreți că aveți probleme hormonale". Avertismentul neașteptat primit de o româncă după ce a postat poze din Grecia

Mulți dintre români postează în mediul online fotografii și impresii din vacanțele petrecute în Grecia.

O româncă a relatat într-un grup dedicat vacanțelor ce a impresionat-o cel mai mult în concediul petrecut în Creta. Aceasta s-a referit la viața grecilor, la plaje și mâncare, amintind și de kilogramele în plus acumulate la final.

"În fiecare sat exista minim o tavernă, o cafenea, o biserică și un magazin.

Să mănânci sau să bei cafeaua greceasca preparată de ei pentru mine e de neprețuit.

Am fost și la plajele cunoscute, amenajate cu șezlonguri, baldachine și alte nebunii doar că am mai mult la suflet plajele cu câteva șezlonguri, sa mă bucur de mare la umbra unui pom, sa fac baie în mare și apoi să beau cafeaua la taverna de lângă este de neprețuit! Cum spun prietenii pe care îi las aici dar promit că îi voi revedea."

"Sunt o gurmandă, doar că am plus 5 kg după experiența Creta!"

"Nu vreau să vă povestesc despre mâncare, auzisem de la prieteni că aici totul are alt gust. Așa este!

Fie că vrei fine dinning sau iubești (cum iubesc eu) tavernele mici de familie în care lucrează de la bunic la nepoți și în bucătărie gateste yaya, aici găsești tot doar trebuie să îți placă să încerci.

În general nu sunt o persoană ușor de mulțumit culinar ca să nu zic că sunt o gurmandă, doar că am plus 5 kg după experiența Creta!"

"Să vă spun de oameni?

Gazda noastră la o invitație la cafea și prăjituri făcute în casă (și asa sunt ”slăbuță" tare) mi-a spus că după ce i-am trecut o dată pragul nu mai sunt considerată oaspete, ci membru al familiei. Sa va spun că nu am pățit nicăieri în Grecia să fiu primită cu masa pusă, numai bunătăți cretane, cu frigiderul plin de mâncare și cu grădina de legume la dispoziție.

După asemenea concediu sunt mai bogată, am amintiri frumoase, prieteni noi și o stare de spirit minunată.

Despre asta este Grecia de fapt!", a scris aceasta pe Forum Grecia.

"Păreți că aveți probleme hormonale"

Printre comentariile obișnuite la astfel de postări s-a strecurat cel al unui medic, după cum a sugerat acesta, după ce i-a atras atenția autoarei că ar fi bine să facă niște analize.

"Ați pus kg alea și pentru că păreți că aveți probleme hormonale. Nu ar strică să vă dozați FT4, TSH, ATPO și atc antitiroglobulina când ajungeți în țară. Asta pentru început."

"Mulțumesc, o să fac și asta! Am probleme cu mâncarea, acasă știu cum să gestionez..aici a fost concediu", a răspuns femeia.

Unii l-au criticat pentru remarcă, în ciuda intențiilor sale bune.

"Din tot ceea ce ați văzut în postare, asta a fost singurul lucru pe care ați putut să îl comentați?"

"Eu zic că o să îmi mulțumească doamna dacă o să și facă analizele alea. Mai mult decât dacă i-aș fi lăudat vacanța în Creta.", a răspuns acesta.

"Le voi face, mulțumesc! Acasă am un stil de viață mai sănătos de la care m-am abătut și posibil să fi luat în timp scurt ce am pierdut în 3 luni pentru că eu nu utilizez zahăr ... Aici am făcut numai ..excese!"

"Nu contestă nimeni sfatul dat cu privire la sănătate. Însă, contextul de aici nu are nicio legătură cu subiectul problemelor hormonale și în același timp sunt sigur că dacă dna dorește sfaturi în privința alimentației/ sănătății le poate obține de pe forumuri specializate sau de la specialiști în domeniu."

"Aveți dreptate. Eu nu sunt specialist. I-am spus să facă analizele alea din cultura mea generală de tractorist. Haideți să încheiem subiectul că facem deja spam", a mai răspuns bărbatul care i-a recomandat analizele, lăsând să se înțeleagă că este medic.

"Se pare că tot nu înțelegeți că ați greșit contextul și nu informația transmisă. Cam cum ar fi să ne apucăm să dăm recomandări de service-uri auto unde să-și facă revizia pentru cei ce postează că au fost cu mașînă în vacanță?!?!".