Românii care pleacă în număr mare în Grecia au tot felul de îngrijorări, așteptări sau exigențe când vine vorba de concediu.

Pe grupurile dedicate anumite situații revin obsesiv în discuții. Cozile mari de la frontieră, care se formează în ciuda faptului că s-a comunicat care ar fi orele de evitat, dar și alternativele, ar fi unul dintre subiecte.

Taxele de drum și momentul în care trebuie plătite pentru a evita o amendă, plaja care trebuie să fie la câteva minute distanță față de locul în care sunt cazați turiștii sau prețurile la mâncare sunt teme care apar zilnic pe Facebook.

Exasperat de aceste situații, un român le-a parodiat într-o postare pe grupul Vacante in Grecia: info utile:

"Am primit de curând, înștiințări din partea guvernului grec. Știind că odată cu începerea sezonului estival, Grecia va fi luată cu asalt, oamenii s-au pus serios pe treabă și au făcut următoarele chestii:

1. La punctul de trecere a frontierei, au pus tehnologii avansate, cu recunoaștere facială. Te văd din momentul în care pleci de acasă și știu că ești român. Când ajungi, îți deschid un culoar separat, să nu mai stai la cozi.

2. La fiecare punct de plată pe autostradă, îți dau ei câte 10 euro, mulțumindu-ți că le folosești autostrada.

3. În privința cazării, au făcut mai ceva că în Maldive. Sari în apa mării, direct din pat. Nu e nevoie să te mai obosești să mergi prin soare, să te înghesui cu toți pe plajă.

4. La taverne, te vor îndopa ca pe curcan, și bonus, îți vor mai da și la pachet. Totul GRATUIT.

Nu vă mai spun, că, la terminarea vacanței, vă vor răsplăti cu 500 euro de persoană, așa de bun simț, că ați ales ca destinație de concediu, frumoasa și însorita Grecie.

Textul, ca atare, e doar un pamflet. Fiecare îl interpretează așa cum dorește. În rest, vă doresc zile pline de liniște, și cât mai însorite", a precizat acesta la finalul postării.

Foarte bună legea aceasta

Cei care au comentat au intrat în joc păstrând, la rândul lor, simțul umorului:

"Chiar la asta nu m-am gândit! Foarte bună “legea” aceasta, parcă e copiată de la românii care nu muncesc, dar statul le oferă ajutoare sociale! Felicitări!"

"Dacă ai copil mic, în vamă primești și o bonă, de 21 de ani."

"Eu m-am întors ieri din Grecia. La ieșire am primit din partea statului elen 15 litri din cel mai pur ulei de măsline, o cutie de 20 de kg de măsline, un bax de 12 sticle de Metaxa, 1.500 de euro, plus că am primit mulțumiri pentru că le-am vizitat țara. Mai mult, și-au cerut scuze că doar atât mi-au putut oferi. Mă gândesc să mai fac o tură și săptămâna viitoare."

"Mâine plecăm din Grecia. Deci vom fi mai bogați cu 1000 de euro. Ce fain."

"Confirm! Sunt aici, asta mi s-a întâmplat! Ba, mai mult, mi-au dat și mașină gratis cu plinul făcut și cu toate asigurările incluse."

"Îți înlocuiesc și troaca de mașină cu care ai poposit și primești alta nouă, electrică."

"Păi și de canistră cu benzină/ motorină nu au spus nimic?"

"Sămânță gratuită la fiecare șezlong dă?"

"Eu am primit doar 350 eur..nu știu de ce!"

"Toată stima, în sfârșit cineva, dar ai uitat cu întrarea asta lină în apă."

"Păi și motorină ne băgăm pe banii noștri?"

"Doamne ferească... Ai asigurat un plin, la intrarea în țară, unu pe insulă, dacă alegi o destinație aflată pe o insulă, așa să ai de plimbare, și încă un plin, plus o canistră de 50 litri, bonus, la plecarea de la ei."

"Finuț umor, dar sămânțarii nu-l vor înțelege și la ieșirea din Grecia s-ar putea ca unii să ceară banii cuveniți de la vameșii greci."

