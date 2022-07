Românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele în Grecia, însă acestea nu sunt întotdeauna așa cum le-au visat.

Este cazul unei familii care a petrecut o zi pe plajă și alte două în cameră, după care a revenit în țară, după cum a scris o româncă pe Facebook:

"Am avut o conjunctură nefavorabilă și n-am reușit să ne facem vacanța în Grecia până la final, așa că după o zi de plajă și două zile pierdute, închiși în camere ... concediu de odihnă ratat!

Vrem totuși să profităm de ultimele zile de concediu rămase până revenim la muncă, așa că am hotărât să luăm măcar 3 nopți în Bulgaria, începând de joi, pentru 2 adulți, de data aceasta, ne puteți îndruma către o cazare și o plajă asemănătoare cu plajele din Grecia? Apă curată, plajă cât de cât liberă și cazare decentă?

Nu vreau 5* sau fițe, dar nici ceva plin de probleme pentru că deja am ratat șansa unei vacanțe de vis!", a scris aceasta pe grupul Travel in Bulgaria - Călător în Bulgaria, de pe Facebook.

"De ce v-ați supărat pe Grecia?"

Unii dintre cei care au comentat la postare au dorit să afle care a fost motivul plecării din Grecia.

Acesta nu a fost legat de locul ales pentru concediu sau condițiile de cazare, după cum a răspuns autoarea postării:

"Nu ne-am supărat pe Grecia deloc! Anul ăsta am mers cu copiii și am fost nevoiți să ne facem vacanța praf. Dacă mergeam doar noi ca și în anii trecuți era perfect! Noi iubim Grecia și am avut mereu vacanțe minunate!

Mai ales când nu stai locului și vizitezi toate plajele și ajungi chiar să faci și 200 km într-o singură zi, avem mulți ani la rând de când tot mergem pe același braț și nu numai.

Anul acesta am ales să ne cazăm în Possidi, anii trecuți în Hanioti sau Halkidiki, dar am umblat pe foarte multe plaje și am văzut n locuri minunate!

Suntem supărați că am așteptat un an să ajungem în vacanță și că de data asta copiii ne-au scurtat-o, dar suntem liniștiți că am ajuns cu bine și toată lumea este bine! De asta vrem să plecăm noi 2 măcar 4 zile la mare undeva, ca să ne ajungă până la următoarea vacanță."

Ce recomandări a primit

"Vă recomand Sozopol în Bulgaria. Mi-a alinat un pic dorul de Grecia. Este mai frumos decât Nessebar, părerea mea, doar că ceva mai departe."

"Plaja Kabachum în Chaika, nisip cu granulație mare, roșu, deosebit, stațiunea cam părăsită, dar plajăa și apa de 5 stele."

"Puteți încerca stațiunile mici. Kranevo sau Constantin și Elena. Asta ca să aveți parte de liniște și plajă frumoasă cu nisip fin."

