Sejur de 4 nopți în Grecia cu mic dejun inclus: 1.000 euro. "A fost prima oară când ieșim cu copiii din țară"

Românii care au dat deja startul vacanțelor în Grecia anul acesta își împărtășesc impresiile în grupuri dedicate, într-o perioadă în care cei care urmează să plece în lunile următoarele sunt foarte curioși în legătură cu prețurile.

O româncă a petrecut 4 nopți alături de familia sa, în Kavala, și a plătit 1.000 de euro, după cum a scris pe Facebook. Aceasta a fost mulțumită de servicii, totuși nu s-ar mai întoarce.

"Tocmai ne-am întors dintr-o scurtă vacanță în Kavala, Grecia, hotel Lucy.

Hotelul ok, nu de 5 stele, mai degrabă 4, micul dejun ok, dar nu foarte variat, camere mari (noi am avut Junior Suite pentru 2 adulți și 2 copii de 9ani). Paturile copiilor erau aproape pe jos, doar ramă patului făcea diferența.

Cafea, ceai, apă, suc din camera era contra cost, iar spa-ul (saună umedă și uscată, piscină interioară) erau gratuite doar 1h.

Sejur 4 nopți cu mic dejun 1000 euro, transport propriu. Angajații din recepție nu oferă prea multe informații și de abia ne am înțeles în engleză.

Per total a fost ok, dar nu aș mai reveni", a relatat femeia pe grupul Am fost acolo.

"Mă întreb în sezon cât va fi""

"A fost prima oară când ieșim cu copiii din țară, și am vrut să le facem o surpriză. Să vedem și noi Grecia. Dar poate nu este peste tot așa", a precizat românca în comentarii.

"Fiind prima dată în Grecia nu am putut aprecia serviciile oferite. Este o experiență de care vom ține cont pe viitor. A costat atât în extrasezon, mă întreb în sezon cât va fi", a adăugat aceasta.

"Cum este Kavala? Plaja? Restaurante?",a vrut să afle un membru al grupului.

"Este frumoasă, este o stațiune port, având ca obiectiv turistic principal cetatea. Se poate lua ferry până în Thassos. Plaja de abia de abia se amenaja, intrarea în apă lină, dar multe pietre. Noi cel mai mult am mâncat la un restaurant Mollus, un restaurant pe mare, rezonabil ca preț și foarte buna mâncarea. În rest, majoritatea tavernelor sunt micuțe, iar mâncarea nu prea ok. Aveți grijă la nota de plată, care vine în greacă, și uneori mai include și ce nu s-a comandat. Centrul vechi e frumos, dar foarte aglomerat. Sâmbătă piața până la prânz, în rest de sâmbătă după amiază până luni totul închis", a răspuns autoarea postării.

"A venit la fix această recenzie. Pe 13 plec în Kavala. Iar grecii sunt recunoscuți că încarcă nota, iar amabilitatea lor e doar de fațadă."

"Din păcate așa este, chelnerul nu a înțeles ultimul fel (four cheeses) si nu l-au mai adus, dar la notă l-au trecut."