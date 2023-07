Bilanțul unui român la finalul vacanței în Grecia. "Cu 10 euro mâncam 4 persoane. Ieftin, practic, gustos"

Mulți români așteaptă cu nerăbdare vacanțele din Grecia de anul acesta, în timp ce unii dintre cei care le-au încheiat povestesc experiențele plăcute sau unele situații care i-au nemulțumit.

Unul dintre cei care au încheiat concediul a relatat cu umor întreaga poveste, de la momentul neașteptat al rezervării pentru cazare, până la drum și rutina zilnică din Thassos.

"S-a mirat și nevasta când am anunțat-o"

Acesta a rezervat încă de anul trecut un studio pentru 7 nopți. A plătit în luna mai, pentru familia sa formată din 2 adulți și doi copii mai puțin de 400 de euro, după cum a scris pe Forum Thassos.

"Anul trecut la începutul lui decembrie, plictisindu-mă, așa dintr-o dată mi-a venit ideea să intru pe booking și să fac o rezervare în Thassos. Și cum am zis, așa am și făcut. S-a mirat și nevasta când am anunțat-o. Am rezervat 7 nopți în Chrysi Ammoudia, un studio pentru 4 persoane (2 adulți+2 copii) la prețul de 396€. Perioada 19-26 iunie 2023.

Chiar am vorbit cu proprietarul în decembrie, ne-am urat sărbători fericite și ne-am promis că ne vom vedea la timpul cuvenit. Banii mi-au fost trași de booking direct din cont pe 28 mai 2023.

Ads

"Au venit cu grătarul de acasă și îl încingeau pe balcon"

Acesta a precizat situațiile minore care l-au deranjat la cazare.

"Cazarea foarte bună, camera spațioasă, bucătărioară, curățenie făcută zilnic, schimbat așternuturi și prosoape la 3 zile. Hârtie igienică și săpun la discreție.

M-au deranjat două aspecte minore la această cazare:

1.Cabina de duș extrem de mică, nu am văzut niciodată așa ceva. Nu puteai face nicio mișcare înăuntru, nici vorbă să te poți spăla pe tot corpul;

2.Balcoanele foarte apropiate, în cel alăturat nouă erau niște basarabeni care, nu o să va vină să credeți, dar au venit cu grătarul de acasă și îl încingeau pe balcon, mai făceau o ceafă de porc, o pulpă de pui.

Anul viitor o să vin și eu pregătit cu 50 de mici congelați și vreo 20 de cefe + 2 baxuri de bere Noroc la 3 litri, să chefuiesc și eu pe balcon la pensiune în Thassos. Boxă JBL am deja."

Rutina vacanței în Thassos

Ads

Românul a descris pe scurs cum a decurs programul zilnic al vacanței.

"Fiind pentru a 4 a oară în Thassos, care este insula mea de suflet, știam cam toate locurile posibile, așa că nu ne-am axat foarte mult pe vizitat. Strategic ne-am cazat în Chrysi Ammoudia, pentru a face baie chiar în fața campingului. După părerea mea cea mai bună apă, cea mai frumoasă priveliște din apă, cel mai liber nisip (nu agreez chaise longue, oricum stau numai în apă).

Zilnic 8:30-11:30 am stat aici, la Golden Beach, unde zici că ești în Republica Dominicană, așa este apa.

Pe la 12 deja ne era foame, dar tavernele se deschid mai târziu, așa că pentru fiecare prânz în Thassos am optat pentru o salată grecească, făcută la bucătaria din cameră. Cu 10€ mâncam patru persoane, cumpăram de la magazinul din proximitate roșii, castraveți, ardei, măsline, pita și feta. Ieftin, practic, gustos.

Iar apoi somn de voie, care e gratis pentru toată lumea. Seara o nouă sesiune de baie, dar de această dată plecam cu mașina la alte plaje.

Ads

Rând pe rând am trecut pe la Paradise Beach, plaja din capătul localității Skala Prinos, Porto Vathy, Platana, toate fiind plaje de top. Fiind început de sezon nu prea era lume, de multe ori mă simțeam singur în apă, mi-aș fi dorit să mai fie cineva ca să mai vorbesc cu el.

Bine, un pic mai aglomerat la Paradise Beach și Porti Vathy, fiind plaje mai comerciale, de care a auzit toată lumea, aici vin mai mulți. Dar asta nu înseamnă că aceste plaje sunt mai frumoase ca alte plaje unde nu este lume deloc."

"Mâncarea este bună peste tot, ospătarii sunt politicoși"

"După baia de seară mergeam la tavernă. Am făcut și multe poze, mai ales la mâncare, pe care le-am trimis acasă la prieteni și familie, pentru a nu fi considerați sărăntoci. Am încercat multe taverne de pe toate colțurile insulei, niciodată nu am dat greș. Văd că multă lume întreabă pe Forum Thassos de recomandări taverne. Părerea mea este că poți merge oriunde, mâncarea este bună peste tot, ospătarii sunt politicoși.

Ads

Preferatul meu rămâne totuși Sakis din Skala Rachoniou. Am mâncat aici și în 2016 și 2017 și în 2023. În 2022 am mâncat la restaurantul lipit de el, Gorgona. Nevasta are o ipoteză referitoare la aceste două restaurante. Crede ea că sunt doi frați certați (gen Puma și Adidas) care au împărțit în două restaurantul moștenit de la parinți, Sakis și Gorgona.

Unul din locurile mele preferate din insulă este centrul localității Skala Marion, e format acolo un mic golfuleț într-o parte având plajă, pe dreapta mărginită de taverne și un ponton de unde poți privi, iar în stânga clădiri frumoase.

Îmi place să stau pe acel ponton și să mai privesc în jur. Era liniște, ca pe toată insula, se vedea clar că este început de sezon. Tot sezonul a fost liniștit de fapt. Se vedea asta și pe șosea, când am dat un tur de insulă, nu prea am văzut mașini. În sinea mea m-am bucurat, că așa este omul, se bucură când el iese bine și aproapele lui suferă, și am zis: "Bine am mai nimerit, românii stau în coloană pe A2 să meargă la Costinești, iar noi ne bucurăm de libertatea asta în Grecia și plătim și mai puțin."

Ads

Trufie. Dar asta e, n-am nicio urmă de patriotism. Prefer să-mi cheltuiesc banii la greci și nu merg pe litoralul nostru.

Foarte frumos a fost și în Panagia. Am lăsat mașina la un capăt al stațiunii, iar după aia m-am deplasat pe jos la celălalt capăt pentru a mânca la restaurantul Panorama, recomandat de Forum Thassos. Nu am lăsat mașina în curbele alea strânse, pe urmă să dau vina pe greci că mi-au săltat plăcuțele. Nu sunt bombardier. Am mers pe jos, iar după masă am fost la izvoare. M-am spălat cu apă de acolo pe frunte, ca să capăt deșteptăciune.

Gogoși de pe plajă la Golden Beach ați cumpărat? Din alea cu ciocolată la 3€? Vândute de albanezul care striga cât îl ține gura: "Frate, frate! Mămăligă! Sarmale!". Foarte bune. Țipam după el din mijlocul mării: "Stai cumetre!". Iar apoi îl încântam și eu, îi povesteam că am fost în Shqiperia și se bucura și el."

Acum sunt în București, afară sunt 35 de grade, stau între betoane. Ce n-aș da să străbat campingul din Chrysi Ammoudia, să ajung pe plajă, să intru în apă și să mă uit din apă la munte. Dar asta e viața omului, trudește un an întreg și se bucură și el acolo, câteva zile".

Ads