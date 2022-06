Unde își lasă românii obiectele personale când fac baie în Grecia: "Faci o groapă sub pătură și le bagi într-o pungă"

În așteptarea vacanței în Grecia, românii înceracă să anticipeze toate problemele care ar putea să apară, începând cu drumul, cozile de la vamă, lcourile în care să alimenteze mașina sau prețurile le mâncare.

Printre întrebările care apar pe grupurile dedicate este și una legată de lucrurile personale care rămân nesupravegheate cât timp turiștii intră în mare.

Un tânăr a lansat această temă de discuție pe grupul Forum Thassos, de pe Facebook:

"Am și eu o întrebare, când intrați în mare, ce faceți cu obiectele personale? Suntem doar două persoane și nu avem unde să le lăsăm."

Soluții comune

"Le punem în geantă de plajă și punem un prosop peste, nu ne-a dispărut niciodată nimic."

"Noi mergeam de fel cu un ghiozdan la plajă având prosoapele și lucruri pt față, puneam ghiozdanul lângă șezlong și puneam ceva un prospop sau o haina peste și din apă ne mai uităm din când în când, am stat o săptămâna și nu am avut nici un incident."

"Le lăsăm în rucsac și rucsacul pe șezlong! Cel mult acoperite cu un prosop! Am mers de 3 ori în Thassos și niciodată nu ne-au dispărut obiecte personale! Le-am lăsat pe șezlong și 2-3 ore timp în care mergeam la masă."

"Noi intrăm în apă doar pe rând."

"Eu le las mereu pe șezlong acoperite cu un prosop, o haină chiar și în România. Niciodată nu mi s-a furat nimic. Nu prea se mai riscă nimeni pt telefoane mai ales pt că acum pot fi găsite extrem de ușor."

Soluții ingenioase

"Pui o geantă goală frumoasă la vedere, iar banii de bere și scoici sub un șervețel plin de maioneză, muștar etc, să fie cât mai grețos și urât, când auzi hoții zicând "uite gunoiul lăsat de turiști neciopliți " e bine."

"Într-un pampers. Nu se atinge nimeni de el!"

"Faci o groapă sub pătură și le bagi într-o pungă, apoi punga în groapă și pătură sau cearșaful peste gropiță."

"Le punem sub salteaua de la șezlong."

"În general nu iau mai mult de 50 de euro cash, actele le las la hotel (iau permisul) și telefonul. Avem o geantă mare de plajă, iau și cărți. Banii, permisul și telefonul le las într-o carte în geantă de plajă și peste geantă pun hainele. Nu am observat niciodată tentative de furt pe plajă, dar dacă ar fi sigur nu vor scormoni peste haine și printr-o geantă grea."

Unora nu le e frică de un furt

"Am plecat și o oră înot și am lăsat tot pe plajă, n-am avut surprize și nici n-am auzit de astfel de probleme în Thassos."

"Merg de 10 ani și până acum, când s-a umplut de români, nu punea nimeni așa o întrebare."

"Am lãsat umbrela închisã, prosop pe lângã umbrela, jucării pt nisip, am plecat -cu băiețel la somn de amiazã, când ne-am întors, acolo am gãsit."

"Merg de peste 10 ani și n-am auzit să se fure ceva, nu mai fiți așa români."

"De mai bine de 10 ani nu am avut nicio problemă, asta mi - plăcut la Grecia. Dar cum 90% din turiștii din Thassos sunt români (de abia aștept să ajung în Timișoara să aud pe stradă o germană, engleză, maghiară, arabă) încep să-mi fac griji. Eu zic că nu va trece mult până vom vedea postări cu lucruri furate sau, mai rău, rahati plutitori așa cum am întâlnit pe litoralul românesc."

O soluție inedită

"Noi am folosit ce se vede în poză, mai ales când mergeam la snorkeling. Este un rucsac pentru rezervor de apă și două huse impermeabile suficient de mari pentru două telefoane, cheile de la mașină și cardul/banii."

