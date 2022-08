Așteptate cu nerăbdare, vacanțele în Greci încep cu peripeții pentru unii turiști. Este cazul unor români care la capătul unui drum lung au aflat că rezervările făcute la un hotel din Halkidiki pentru care plătiseră avansul nu mai sunt valabile, după cum a relatat o tânără din grup pe Facebook:

"Dragilor, vă las o recomandare de Așa nu.

Am rezervat la Hotel Neikos Mediteraneo Luxury Suites☆☆☆☆, Kassandra Halkidiki, 3 camere Deluxe. Am rezervat direct cu hotelul (era mai bine Booking), cu avans de 900 Eur.

Ajungem seara și surprize, surprize camerele noastre erau date!

Sun managerul și îl rog să vină să rezolvăm problema, el îmi închide telefonul spunând că nu este în zonă.

Ok, am sunat la Poliție, la Finanțe încă nu am reușit, si ghici Ce, apare managerul.

Îi arăt toate mailurile, confirmările plăților, admite că a greșit, ne înapoiază avansul cash, si rămânem noaptea la 12 sa căutăm cazare pentru 9 persoane.

Într-un final ne-am găsit camere la diferite hoteluri, deoarece 3 camere tip studio nu găseam în 1 august! Așa a început vacanța noastră.", a scris tânăra pe Forum Grecia.

Și alți români au avut experiențe asemănătoare

"Am fost anul trecut și mi s-a părut că Grecia nu mai este ca altădată, mizerie, locuri, parcuri neîngrijite, nu peste tot, dar am avut un gust amar. Doi ani în pandemie nu au avut timp să vopsească, zugrăvească, repare?"

"O mizerie de hotel ce trebuie ocolit, dar și făcut "celebru" pentru țeapa dată, în Turcia nu am pățit NICIODATĂ așa ceva, din multe comentarii trag concluzia că Grecia nu mai e ce a fost"

"Adevărul este că mi s-a părut exagerat de aglomerată Grecia în acest an, nici înainte de pandemie nu a fost așa. Printre proprietari au și ei țeparii lor care profită de situație sau sunt pur și simplu dezorganizați și nu fac față situației.

Același lucru l-am observat și la taverne, timp mare de așteptare, chelneri care nu-și mai aduc aminte ce le ceri, se agită dar fără rost. Nu la toate, dar au fost cazuri. Când ai revărsare de clienți, ce mai contează dacă sunt mulțumiți, vin alții, oricum."

"Este clar că managerul hotelului a greșit. În primul rând că a acceptat să facă rezervări individuale prin email când există atâtea metode de lucru moderne. Dar nu cred că e o greșeală de neiertat, toți greșim la un moment dat.

Încercați să vă puneți în situația lui. Dacă ați avea o fermă mică de căpșune, cum ați prefera să vindeți producția? Cu 10 lei/kg la 20 clienți/zi dar să raspundeti la minim 80 de clienți la diverse întrebări (le-ați stropit, ce soi sunt, ce îngrășământ ați pus, etc) sau să vindeți printr-un supermarket cu 8 lei/kg și căruia să-i dați toată recolta la o oră prestabilită, banii să vă vină prin transfer, etc?

Mie mi se pare lipsă de respect din partea unui client care sună/ scrie la un hotel cu mai mult de 20 camere pentru a iniția rezervări. Gândiți-vă că acel hotel are angajați care ar trebui să lucreze aprox 8h/zi și nu 18h/zi ca și proprietarul.

Au și alte atribuții, preferă să vândă prin platforme globale (booking, Expedia, Agoda, etc). Eh, dacă e vorba de o vila, de un apartament, de o pensiune de 5-6 camere acolo e altceva, poți să torturezi proprietarul pentru că vă suportă, e afacerea lui și nici nu își plătește salariu pentru munca pe care o face."

"Din păcate, am citit despre multe, multe astfel de țepe, de la mici pensiuni, la hoteluri de 4 stele."

"Și eu am avut o experiență neplăcută în acest an în Thassos (merg în Grecia de 17 ani). Hotel Inspira Boutique din Prinos. Afară are 4 stele, realitatea este de 2 +. Bașca că am găsit mașina zgâriată.

Am anunțat, a spus că se uită pe cameră, iar când am venit de la plajă am găsit mașina ștearsă de praf și puțin lustruită. Totuși zgârieturi au rămas.

Parcarea hotelului era un maidan vis a vis, care a devenit lac după ploaia din 9 iunie (apa avea între 5 și 20 cm). Atitudinea managementului hotelului după ce am făcut reclamație în România, a lăsat de dorit. Se lăudau că sunt manageriați de Hotel Mentor. Halal."

"Am avut o rezervare pe care am anulat-o pentru că am găsit pe o altă platformă ceva mai avantajos. Ce să vezi, a doua zi costa cu 450 de euro mai mult! Asta ca să înțelegeți de ce ați pățit-o.

Cineva îmi povestea că a rămas fără cazare, exact că și Dvs. Din fericire, au găsit rapid ceva, deși era în toiul nopții. Avantajul unei localități mai îndepărtate. Însă este absolut rușinos ce se petrece, iar unii proprietari chiar nu au legătura cu omenia și corectitudinea."

"Pe forumuri se recomandă cu tărie rezervarea direct la proprietar că e mai ieftin. Iată ce surprize poți avea."

"Grecia a eșuat lamentabil la capitolul turism și nu numai, de exemplu poliția nu reușește să prindă hoții din parcările plajelor. La anul bye bye Grecia, te-am iubit dar te părăsesc!!

TU vei pierde!"

"Să mai ziceți că nu începe Thassos-ul să semene cu litoralul nostru."

"Și eu am pățit la fel cu Studios Mikos din Thassos. M-am trezit cu anulare de rezervare care fusese făcută prin Booking. La care nu am primit nici un răspuns."

