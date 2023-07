Român dezamăgit de vacanța în Grecia: "Unde este plaja aia cu nisip fin și apă cristalină? Mai am încă 7 nopți de stat și m-am plictisit îngrozitor"

Numărul românilor care petrec vacanțele de vară în Grecia crește de la un an la altul. Mulți dintre cei care le-au descoperit revin, iar unii merg pentru prima oară.

Nu toată lumea descoperă cu ușurință farmecul Greciei.

Este cazul unui român care s-a plictisit după doar 3 zile și întreabă pe Facebook unde sunt plajele pe care le laudă toată lumea.

"Spuneți-mi și mie, vă rog, unde este plaja aia cu nisip fin și apa cristalină în toată regiunea asta a Halkidiki-ului, că sunt deja de 3 zile aici și mai am încă 7 nopți de stat și m-am plictisit îngrozitor.

Nisipul e mai mult pietriș, apa e mai neagră decât la 2 mai și am învățat multe înjurături noi, în limba română, pe care nu le mai auzisem până acum.

Nu vreau să par hater, însă până în momentul de față cel mai bun lucru pe care îl pot spune despre Halkidiki este că am stat doar 3-4 minute la Kulata", a scris acesta pe grupul Forum Grecia.

"Cel mai frumos în Grecia e sfârșitul lui august, început de septembrie"

În comentării, unii îl ironizează, iar alții îi indică unde ar trebui să ajungă.

"Ai omis să spui că e prea cald."

"Da, a am uitat asta. E cald în draci."

"Cel mai frumos în Grecia e sfârșitul lui august, început de septembrie, nu mori de cald și apa e perfectă."

"Pe Kassandra plaja din Kalithea, Afithos, Posidi, pe Sithonia sunt multe... Armenistis, Vourvourou, Orange Beach, Kalamitsi, Toroni."

"Toroni nu are nisip fin, ci un pietriș mărunt. Dacă mergi câteva zeci de metri pe pietricelele alea, te dor tălpile."

"Mergi la Ormos Panagias, e perfectă pentru copil."

"Am fost azi în Sani Beach, sunt foarte mulțumit, exact ce cauți!"

"Ormos panagias avea blue flag până de curând, Talgo beach bar era f organizat și cu nisip, vourvourou e f cunoscută pentru familii, plajă karidi de exemplu e ceva special, dacă mergi spre capătul peninsulei sithonia vei găsi la fel o mulțime de plaje cu nisip și potrivite pentru copii, sarti, porto koufo, țigănia, tristinika, cât și punctul panoramic de unde se vede Athos. Pur și simplu nu ai ajuns unde trebuie până acum, mai da-i o șansă. și musai mers la Armenistis, unde e campingul. Poți intra și fără să campezi, se plătește intrare. E ceva special pentru copii. La toate ajungi cu mașina."

"Asta încerc să fac. Să aflu locația care să salveze concediul", a răspuns autorul postării.

"Poți încerca Paradise Beach pe partea de est a Sithoniei + Kaviou Beach partea de vest."

"Nici nouă nu ne-a plăcut Halkidiki"

"Depinde pe ce braț sunteți."

"Sunt în Gerakini, dar am mașină așa că nu e problema. Numai să pot bagă copilul undeva în apă, fără să fie nevoie de bocanci cu bombeu metalic", a răspuns românul.

"Pe brațul Sithonia- Kavourotrypes beach, Țigănia Beach. Lagonisi beach, Kalamitsi beach."

"Mergeți la Tripiti și luați feribotul spre insula Ammouliani. 2 dintre plajele de aici sunt foarte frumoase: Alikes și Banană Beach."

"Știu ce zici, nici nouă nu ne-a plăcut Halkidiki."

"Nu era mai ok la Costinești? Nu cred că știți ce vreți!..în Halkidiki sunt peste 400 km de plajă și este regiunea cu cele mai multe plaje Blue Flag din Grecia!"

"Din ce am vizitat eu în Halkidiki și ar fi să fac un top plaje cu nisip fin ce mi au plăcut: Sarti (toată plajă este cu nisip, doar plajele din capăt unde sunt stânci sunt cu pietre dar sunt perfecte pt snorkeling cu o mulțime de pești), în Kriopigi iarăși am văzut plaje sălbatice cu nisip fin, în Kalithea,În Nea Iraklia plajă Sahara Beach Resort cu nisip fin și foarte frumos amenajată. În rest așa in fiecare stațiune este câte o plajă mai răsărită amenajată cu nisip."

"Mi-am făcut o harta ptr zilele următoare. Voi reveni la final de vacanță cu o impresie pro sau contra Halkidiki.', a concluzionat autorul postării.

