Cei mai mulți români sunt mulțumiți de condițiile de care au parte în vacanțele petrecute în Grecia. Sunt și cazuri în care turiștii au experiențe neplăcute.

Este cazul unei familii cu doi copii, care din dorința de a se asigura că nu le va lipsi nimic și nu vor fi nevoiți să alerge pe la taverne, au plătit cazarea la un hotel de 5 stele, în sistem all inclusive, însă au terminat pein a face cumpărături la supermarket pentru a le asigura celor mici cele necesare. Românii au plătit 2200 de euro pentru 6 nopți, după cum a relatat mama copiilor pe Facebook.

"Bună seara! Încheiem și noi un sejur de 6 nopți în Thassos. Mâine plecăm.

Superbă insulă, locuri frumoase și oameni minunați, dar plecăm oarecum dezamăgiți. Am avut cazare la Thassos Grand Resort. Da, am citit recenziile despre resort, dar ne gândeam că la un hotel de 5 stele ar trebui să fie condiții foarte bune.

Am ales varianta all inclusive, în condițiile în care suntem cu doi copii mici de 1 an, respectiv 5 ani, deci nu ne permiteam să bântuim pe la taverne și să așteptăm mâncarea.

Ei, toate bune și frumoase, locația superbă, condiții foarte bune la hotel, plajă, piscină, piscină pentru copii, loc de joacă pentru copii, animatoare care se ocupau de distracția copiilor...

Dar, la capitolul all inclusive sunt praf. Adică am fost tratați de parcă eram la "economic".

Cafeaua pe care o primeam era imposibil de băut (și nu-s pretențioasă, mie-mi place și cafeaua cu 2 lei de la aparat).

Ni s-a explicat că sunt două aparate de cafea, cafeaua bună nu era pentru all inclusive. Primeam și înghețată, în sensul că aveam voie doar în pahar (globuri), cea la cornet nu era pentru all inclusive.

Stăteam la coadă pentru un pahar cu apă pentru că le era sete copiilor, dar era interzis să aducem din afară. Și altele.

Mi se pare ilogic. Am platit 2200 de euro pentru 6 nopți, tocmai ca să avem de toate. Și până la urmă am făcut cumpărături de la supermarket, doar nu era să-mi las copiii fără apă.

Păcat de condițiile și de frumusețea locului, dar e foarte urât tratamentul ăsta. Despre sucul primit (tot câte un pahar) nu vă mai spun că nu-l puteam bea (avea un gust puternic de suc făcut din prafuri). Dar, vom ști data viitoare.

Una peste alta, ne-am simțit minunat și, cel mai important, copiilor le-a plăcut mult", a scris românca pe Forum Thassos.

"Nu all inclusive în Grecia"

În comentarii, cei mai mulți menționează că nu este o idee bună să alegi sistemul all inclusive în Grecia.

"Grecia nu e pt all inclusiv. Chiar și cu copii. Eu acum sunt cu 3 după mine, cu vârste între 4 și 8 ani. Și in formula asta venim de când cea de 8 avea 1 an. Doar cu md am luat mereu. Mai mult decât atât acum 2 ani am fost și noi cazați la acest hotel și surpriză, copiii au detestat plaja lui drept urmare au stat numai la piscină, așa că pomul lăudat."

"Tot după un sejur la același resort anul trecut, am ajuns la concluzia că mai bine luăm doar cazarea, iar masa să fie luată la tavernele de pe insulă, unde cu bani puțini, am mâncat extrem de bine și gustos față de resort. Dar vorba dumneavoastră, dată viitoare vom ști."

"Trebuia să vă informați înainte să achiziționați sejurul; cred că cel puțin o dată pe săptămâna, dacă nu mai des, se postează NU All Inclusive în Grecia."

"Grecia nu e Turcia. Așa cum all inclusive nu funcționează nici în România. Am fost în Grecia în gașcă și am avut 6 copii de diferite vârste și ne-am descurcat cu tavernele locale. Îmi pare rău pentru dezamăgirea voastră, încercați anul viitor și nu o să regretați."

"Cred că deja ai primit răspunsuri similare, dar e clar că în Grecia: NU all inclusive. Timpul de așteptare la taverne nu mereu e mare, iar mâncarea e foarte bună la 90% dintre ele. Thassos va așteaptă și anul viitor cu răbdare și mai puțini bani."

"Tavernele în Grecia sunt în marea lor majoritate, afaceri de familie și nu numai tavernele, de aceea nu a prins la ei conceptul de all inclusive, industria ospitalității la ei se bazează pe referințe, ți-a plăcut într-un loc, vei merge și în ceilalți ani și îl vei recomanda și prietenilor. Noi nici micul dejun nu îl mai luăm, preferăm să experimentăm lucruri noi, și produsele le luăm de la localnici, rar spre deloc mergem la supermarketurile care nu sunt grecești."

"2200 de euro 6 nopți cu all inclusive pentru 2 adulți și 2 copii chiar nu este mult în vârf de sezon când insula geme de turiști. Dacă plăteati 4- 5 000 euro pe acest sejur vă înțelegeam nemulțumirea."

"Calculați câte mese ați servit în total în 6-7 zile, plus snaksurile dintre mese, și încercați să aflați costul alimentelor pe care le-ați servit la fiecare masă. Așa se fac socotelile când doriți calitate. Un cost mediu de 15-20 euro de persoană este minimum pentru mâncare și băuturi de calitate la fiecare masă."

"Învățătură de minte! Cu 2200 euro stăteați cu toții 12 zile și mâncați excelent fără all inclusive."

"Chiar 2 săptămâni, în Grecia clar nu voi lua niciodată all inclusive, copil am avut mic și eu, dar ideea de all inclusive nu mă mai atrage deloc, mai ales când văd pe la taverne fructele alea de mare, mai ales calamarii."

"Niciodată all incl în Grecia. Mesele: micul dejun îl pregățiți la camera, pt prânz mai toate tavernele sunt libere, deci servirea va fi rapidă, cină- dacă nu mâncați târziu o să fie f ok, tavernele sunt pline doar seara târziu. Noi, de ex, mâncăm masa de seară până în ora 19.00 și a fost rapid de fiecare dată. Mergeți fără teamă."

"Noi venim în Grecia în fiecare vară de 9 ani, de când avea primul copil cam 8 luni. Pe cea mică am adus-o când era și mai mică, oricum avea deja Grecia în sânge. Niciodată nu am ales all inclusive, e păcat să pierzi spiritul grecesc al tavernelor și priveliștile minunate.

Au fost și situații mai dificile, dar, în principiu, îți cunoști copilul și știi cum să te organizezi ca să și mănânci, să te și plimbi, să stai și la plajă.

Am fost cu ei și la all inclusive (nu în Grecia), nu a fost neapărat mai bine, deși ai totul la îndemână, depinde ce așteptări ai de la concediu. My two cents."

"Cu 2200 euro, scuză-mă dar stăteai dublul perioadei în Grecia dacă știai să alegi. În vacanță nu te duci pt cazare, nu stelele contează. Te duci pt plajă, mare, soare, peisaje, atmosferă, distracție. Turcia e renumită pt all inclusive, Grecia excelează la alte capitole."

"Eu vă înțeleg că ați fost cu copiii, dar sincer este păcat să mergi pe insule, unde sunt mai multe plaje amenajate, și să iei all inclusive chit că era și bun, dar să mergi ca și la noi la mare să mergi doar la o plajă, când, repet sunt atâtea plaje frumoase, am văzut destulă lume cu copii mici la taverne, nu cred că era un impediment că durează un pic până vine mâncarea, dar mă rog, fiecare cum dorește."

"Noi avem o fetiță de 5 ani și una de 1 an. Călătorim de când cea mică avea 3 luni. Fără all inclusive. Încercați și dvs!"

"E știut faptul că all inclusive Grecia nu este același lucru cu all inclusive Turcia. Pentru Grecia trebuie optat cel mult HB."