Numărul românilor care au mers anul acesta în Grecia a crescut anul acesta, întrucât celor care obișnuiau să-și facă vacanțele acolo li s-au adăugat și cei care au bifat pentru prima oară experiența.

Tot mai mulți au renunțat la concediile de pe litoralul românesc, descurajați de prețurile mari și de calitatea serviciilor.

Copleșiți de numărul mare de turiști, unii dintre proprietarii de hoteluri și pensiuni nu au ținut pasul cu rezervările făcute. În consecință, mulți s-au trezit că nu au de fapt cazare când au ajuns în Grecia sau cu câteva zile înainte, după cum au semnalat pe paginile dedicate de pe Facebook.

Este una dintre concluziile unui turist român care merge de 7 ani în Thassos, însă anul acesta a fost dezamăgit de problemele semnalate, după cum a scris pe Facebook:

"Merg în Thassos de peste 7 ani de zile, așa că nu sunt chiar un necunoscător al locurilor și al obiceiurilor locale. Thassos-ul beneficiază în ultimii ani de reclama pe care i-am făcut-o fiecare dintre noi în ultimii ani, pe meritul lor desigur.

Anul acesta am citit de foarte multe ori că au fost probleme cu cazările, oameni care s-au trezit că nu au unde să se cazeze, deși rezervaseră cu mult timp înainte, iar justificările "gazdelor" au fost puerile, aproape de fiecare dată, ceea ce a lăsat o impresie de neseriozitate.

Mi-aș dori și cred că ne-am dori cu toții că oamenii din Thassos să își crească nivelul serviciilor și să înțeleagă 100% că acum au o oportunitate unică datorită faptului că atâția români și-au investit încrederea lor în ei.

Ar trebui să înțeleagă că acești români au trăit deja dezamăgirea litoralului românesc și sunt foarte sensibili la nuanțe și așa cum au procedat renunțând la litoralul românesc, o pot face și la Thassos și la orice altă destinație.

Nu mi-aș dori să se întâmple asta.

Un exemplu de lucru discutabil pe care l-am întâlnit în ultimii 3 ani și mi s-a confirmat anul acesta este calitatea uleiului de măsline de la Sotirelis. Am făcut cunoștință cu el acum 7 ani.

Era gros și aveai o problemă când îl puneai să curgă din bidon, deoarece datorită vâscozității făcea bule mari de aer în bidon și curge mult odată.

De 3 ani nu mai este așa, și anul asta mi s-a reconfirmat.

Este foarte fluid și fără acel gust deosebit de altădată. Și am luat și din cel cules în octombrie și în noiembrie. Este evident că s-a schimbat ceva. Eu cumpărăm zeci de litri o dată, pentru toți cunoscuții mei.

Acest lucru nu se va mai întâmpla. Poate postarea asta va ajunge la ei, poate vor înțelege sau poate nu.

Eu, și mulți alții că mine, ne dorim o Grecie autentică și nu industrializată. Nu căutăm o Grecie ieftină și nici o Grecie unde să ne simțim înșelați în vreun fel. O Grecie unde să simțim că primim mult mai mult decât valoarea banilor pe care îi dăm", a scris românul pe Forum Thassos.

"Am renunțat la vacanțele din Thassos"

Și alți turiști îi împărtășesc opiniile, în timp ce unii au renunțat deja la vacanțele din Thassos.

"Am fost în Thassos prima dată în 2009. Am revenit în anii care au urmat încă de trei ori, dar am renunțat la vacanțele din Thassos exact din cauzele pe care le-ați punctat.

Fenomenul descris de dvs. e cât se poate de real, iar ceea ce se va întâmpla în viitor va fi exact efectul prevăzut. Cei care doresc o vacanță de calitate merg în Thassos un an, doi după care renunță.

Așa se întâmplă atunci când un loc devine consumat și obosit din cauza consumerismului excesiv și a nivelului de educație al turistului predominant, iar farmecul se pierde cumva ireversibil".

"Ai făcut observații pertinente, fie că ne place sau nu, aceasta este realitatea!"

"Thassos nu mai este ce a fost, de la criza economică grecii au început să plătească taxe, ceea ce înainte nu se întâmpla, factor care a determinat o scădere a calității serviciilor. În plus să mergi 5 sau chiar 7 ani la rând în Thassos pare destul de plictisitor în opinia mea."

"Stimate domn, Thassos s-a românizat, din păcate, am observat și eu fix aceeași "calitate" la ultima vizită, inclusiv la restaurante unde altă dată era mâncarea absolut delicioasă. Rămâne frumusețea insulei și cam atât."

"Aveți perfectă dreptate. În 2006 a fost prima dată când am pus piciorul pe insula Thassos. Din păcate, multe s-au schimbat. Am fost mulți ani la rând, dar nimic nu mai e ce a fost. Asta este realitatea!"

"Subscriu, ne întoarcem pentru a 6-a oară în Thassos, în septembrie și e prima dată când am emoții în ceea ce privește cazarea. La capitolul servicii și calitatea mâncării, așa este, s-au mai schimbat treburile, un singur exemplu, acum cu greu mai găsești șezlonguri fără să plătești pentru ele separat și e păcat pentru că într-o zi de plajă cheltuiam lejer 30-40 euro 2 adulți și un copil, acum cu siguranță vom fi mai "strânși".

Este normal să crească prețurile așa cum au crescut peste tot, cheltuielile sunt mai mari, energie, motorină, etc, nu asta mă deranjează. Una peste alta, Thassos este o insulă frumoasă unde pare că timpul s-a oprit în loc, dacă nu o prinzi foarte aglomerată și totuși ospitalitatea grecilor încă ne mai încălzește inimile."

"Nu numai uleiul a suferit modificări de calitate! Anul ăsta am avut senzația că sunt în România, dar pe costuri duble față de România! Ospătari care încurcă comenzile, plajele suficient de inghesuite, porțiile micșorate, chiar și la renumitul Irene unde am renunțat să mai luăm masă datorită cozilor și aglomerației, la Psili Amos băiatul cu sezlongurile (partea dreapta a plajei) cerea tips înainte să ofere ceva, în multe localuri a dispărut mâncarea tradițional grecească în favoarea minuturilor și prăjelilor, salatele au gustul de plastic, aproape peste tot a lipsit mini desertul "din partea casei".

"Vin de 5 ani aici și anul asta am fost întâmplator câteva zile la noi pe litoral. La noi totul este în creștere Și dacă nu ar fi peisajul de la greci aș renuta definitiv la ei!"

Reacția firmei Sotirelis care produce ulei de măsline

Unul dintre proprietarii firmei SOTIRELIS care produce uleiul de măsline la care a făcut referire autorul postării a formulat un punct de vedere și a răspuns acuzațiilor, într-o postare pe Forum Thassos:

"Stimate domnule Iulian, formulați afirmatii nefondate că calitatea uleiului nostru de măsline s-a schimbat si nu este bună. Pentru a demonstra acest lucru, v-ați creat proprii indicatori arbitrari de calitate, cum ar fi bulele și vâscozitatea.

Putem demonstra prin analize oficiale de la laboratoare acreditate că calitatea uleiului nostru de măsline este excelentă. Poți demonstra contrariul? Îi datorezi companiei noastre scuze publice. Ceea ce ai făcut este nesăbuit și inacceptabil. Permiteți-mi să vă reamintesc că este ilegal să acuzi o companie fără dovezi. Mă aștept să-ți corectezi greșeala".