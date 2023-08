Final de vacanță șocant pentru o româncă aflată în Grecia: "Cu șiroaie de sânge pe corp am sunat la recepție"

Pregătite cu atenție și așteptate cu nerăbdare de români, unele vacanțe sunt pline de situații neprevăzute care le pot compromite.

Este cazul unei tinere care a avut parte de un accident chiar spre finalul concediului petrecut în Grecia, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

"Au căzut mii de cioburi peste mine"

"Oameni buni, am nevoie de ajutorul vostru.

Suntem cazați într-un hotel din Grecia, mai avem de stat azi, iar mâine plecam. Aseară, după ce am terminat de făcut duș, când am dat să deschid ușa dușului sticla a crăpat și au căzut mii de cioburi peste mine și în jurul meu. (Menționez faptul că una din uși întâmpina un blocaj în deschidere și închidere, trebuie să ridici puțin de ea pentru a putea să se deplaseze pe șină).

Este pentru prima dată când pățesc așa ceva, iar teama și îngrijorările prin care am trecut în acel moment m-au copleșit. Am reușit sa ies din baie, cu șiroaie de sânge pe corp, am sunat la recepție și am mers însoțită la un cabinet medical din apropiere. Am scăpat cu mici zgârieturi pe picioare, spate și brațul drept, deci sunt recunoscătoare ca am corpul întreg și fără prea multe daune fizice."

"Îmi spun că eu trebuie să plătesc ușa dușului"

"Acum, în schimb, cei de la hotel îmi spun că eu trebuie să plătesc ușa dușului și că eu sunt răspunzătoare. Cel mai tare mă deranjează atitudinea personalului hotelier, modul agresiv și lipsit de empatie cu care abordează situația.

Cei de la hotel au sunat la poliție pentru că le-am explicat că nu înțeleg de ce ar trebui să fiu eu răspunzătoare și să plătesc. Plus că timp de 14 h eu nu am putut să îmi folosesc serviciile pentru care eu am plătit, nu am putut să beneficiez de duș și toaletă pentru că erau pline de cioburi.

Poliția nu a făcut nimic, mi-au cerut actul de identitate și atât, ne-au explicat că este de datoria noastră să ne înțelegem și opțiunile sunt să împărțim costul sau să ajungem în instanță. Patronul hotelului spune că noi trebuie să plătim și că discutăm la check out (adică mâine dimineață).

Please, help, există persoane care s-au confruntat cu astfel de situații sau puteți ajuta cu ceva îndrumări de articole din lege cu care mă pot apăra?

Vă mulțumesc pentru timpul acordat, să citiți tot mesajul și pentru eventualele voastre răspunsuri. Să aveți vacanțe liniștite fără peripeții", a scris tânăra pe Facebook.

"Ești cam bună de plată"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Nu mă pricep, dar mie mi se pare că mai degrabă tu ai putea să ceri niște despăgubiri..."

"Ești cam bună de plată, contractul hotelier e un contract de închiriere, iar tu ai luat în primire o cameră funcțională, presupun că nu ai reclamat la cazare că ușa de la dus are o problemă. Proprietarul va încerca să recupereze banii. Spune-i că n-ai, nu prea are ce să-ți facă, dacă te amenință, cheamă tu poliția. Și fă scandal în hol."

"Geamurile de duș nu au voie să se spargă în felul descris. Mai ales cele de la un hotel."

"Trebuia menționat după check in că ușa întâmpină un blocaj la închidere-deschidere și așa cineva știa că este o problemă cu ea.

Așa știi doar tu asta și nu ai cum să demonstrezi…. Succes să rezolvi și sănătate!"

"Cu acest argument au venit și ei. Suntem 4 persoane și toate 4 am întâmpinat asta, deci suntem 4 martori. Nu am simțit că este de datoria mea să le arăt eu toate problemele camerei, ci să-și facă ei datoria de a oferi o camera conformă. Nici nu m-am gândit că acest disconfort în deschidere-închidere o să provoace așa ceva, m-am gândit că doar este ceva neplăcut și atât", a răspuns autoarea postării.

"Nu este vina ta!"

"Ține-te tare pe poziție și spune le că o să le faci tu plângere penală că ți a fost pusă viață în pericol dat fiind faptul că ușa era defectă.

Nu a fost un act premeditat, deci nu au ce să îți facă.

Să nu te lași, nu este vina ta!

Cel mai indicat ar fi să te sfătuiască un avocat și să faci tu o plângere la poliție înainte să pleci, în scris, cu număr de înregistrare, îți păstrezi o copie. Eventual când ajungi în țară o traduci și o legalizezi și o transmiți și pe mail și poștal poliției.

Oricum, îți dai seama că nu este o avere o ușă de cabină, dar nu este de datoria ta o plătești!"

"Te înțeleg perfect, anul trecut de Crăciun am pățit și noi exact la fel, ghinionist a fost soțul meu, cei de la hotel au fost foarte foarte receptivi, nu a existat problema să plătim noi ceva, din contra, am primit 30 % reducere la următoarea rezervare".