Obiceiuri românești sancționate în Grecia: "La tavernă vă duceți cu ciorbă în gamelă? "

Numărul românior care aleg vacanța în Grecia este în creștere, iar pe grupurile dedicate concediilor în această țara foarte mulți precizează că merg pentru prima dată.

Fie că sunt la prima experiență de acest gen, fie că au mai fost în vacanțe în Grecia, unii români nu respectă regulile și la final, tot ei se declară nemulțumiți.

Este cazul unui român care a relatat revoltat pe Forum Thassos o întâmplare de la plajă, acolo unde a venit cu mâncare la pachet, cu toate că este interzis:

"Day 2, o țeapă totală azi, Psili ammos beach. Suntem un grup de 3 familii, din care una are un copil de 5 ani. Ajungem pe plajă, dăm comandă obligatorie de 5 eur de persoană (cafea, bere, fresh, etc). După 30 min, prietenul meu taie un pepene galben pentru fetița lui, și apare ăla de ia comenzi și zice că să plecăm, că nu e voie cu consumație la pachet. Nașpa rău, am plecat de acolo, goniți de frână verde ăla: you must pay and go. Așa că am plecat. Nu scria nicăieri că nu e voie. Păcat."

Cei mai mulți îl dezaprobă

"E uite îți scriem noi acum, ca să știi: dacă ai șezlong gratuit, doar cu consumație obligatorie, atâta timp cât folosești acel șezlong, nu consumi ce ți-ai adus cu tine."

Ads

"Nu ești prima oară în Thassos, credeam că știi asta. E cumva o regulă nescrisă, deși peste tot e scrisă, în general. Poate nu atât de mare încât să îți astupe priveliștea sau să te deranjeze, dar te asigur că e scris pe multe plaje amenajate."

"Respectați regulile locului pe care îl vizitați. Și nu mai căutați scuze pentru nerespectarea lor. Respectăm și o să fim respectați. Simplu."

"Ar trebui să evoluăm și "obiceiurile" de Eforie, Costinești să le lăsăm la graniță."

"La tavernă vă duceți cu ciorbă în gamelă? Da, asta e civilizație! Să respecți regulile. Nu să cauți scuze!"

"Plec și îi dau în cameră. Nu e un capăt de lume! Vreți o țară că afară, dar după regulile voastre!"

"So, să vedem dacă am înțeles logica celui care a postat: dacă la beach bar nu au ce-i place, asta îi permite să mănânce tot ce dorește și să bea tot ce vrea la beach bar pe șezlong. În curând vor arde grătarele pe plajele din Thassos mai ceva că la 1 mai. Pepeni de toate felurile sacrificați pe plajă, sufertase cu ciorbă de burtă și chiftelele preparate de mama soacră în bucătăria vilei unde s-a cazat. Stați frate în Românica. Mergeți pe litoralul românesc. Acolo aveți șansa să faceți ce vreți. Lăsați-ne pe noi ăștia care vedem normalitatea altfel să ne bucurăm de o vacanță liniștită, cu plaje populate cu oameni educați și cu 7 ani de acasă. Măcar când ieșiți din țară încercați să învățați cum trebuie să va comportați."

Ads

"Superbă plajă, serviciul ff bun. Au restaurant și să fim serioși cam toți au fructe.. Dar e greu când trebuie să respecți niște reguli de bun simt!"

"Cam în ce zonă de comportament civilizat se situează căratul și tăiatul unui pepene pe plajă? De pus în recipiente sigilate, din camera de hotel, nu s-a auzit? Mai lipsea pungă de semințe și spălatul hainelor în mare. Plaja este un loc total diferit de maidanul unei serbări câmpenești."

"Cred că dacă era vorba de o bucată de pepene la caserolă pentru copil nu zicea nimeni nimic, dar așa când începi "câmpenească" pe plajă privată."

"Aproape pe toate plajele au fructe/salată de fructe..și când te duci în concediu se presupune că poți plăți 5-6 euro pe o salată de fructe, nu? Una este să vii cu el în sacoșă și îl tai acolo."

"Absolut normal. Nu cred că îi interziceau biberon cu lapte, dar harbuzul spart pe plajă e din alt film, zoaie, coji semințe."

"Bravo. Românizați Thassos-ul. Hai cu papornițele!"

Ads

"Asta e soluția: COPILUL! EL deschide uși, anulează reguli, sensibilizează hoardele dar nu pentru toți... Doar pentru părinții LUI!"

"Mergea și un grătar de mici."

"Frate, nu e ca la Eforie!!! Am vrut o țară că afară!!! Să ne comportăm totuși că afară."

Unii îl apără

"Posibil să nu aveți copil, altfel inepția pe care ați spus-o nu are logică. Dacă ar avea ei orice fruct să îți pună la dispoziție ar fi o altă discuție! Nu au și din fericire mulți copii mănâncă fructe!"

"Era vorba de un fruct, nu o mâncare gătită, comentariul nu își are rostul."

"Un fruct pentru un copil putea fi adus într o caserolă. Oare un copil poate înfrupta un pepene întreg?"

"Eu încă vreau să cred că o banană pentru copil, un sandwich cu ceea ce mănâncă el de obicei nu este o problemă, atâta timp cât adulții consumă de la bar. Acolo s-a întâmplat ceva mai mult de atât. Puneți în caserolă dată viitoare și va fi OK."

"E clar că nu aveți copii. Total de acord cu regula că adulții să își comande doar de la bar / restaurant dar dacă am un copil care mănâncă doar 3 chestii sau îi fac o mâncare gătită fără condimente, sare etc, e o aberație în toată regula să nu pot să îi dau la plajă. Cunosc prea bine obiceiul căratului de lăzi frigorifice pe plajă, la care turiștii din România chiar au început să renunțe, iar la Psili Ammos și la plajă de lângă chiar sunt semne care îți interzic lada. Poate a fost exces de zel acolo, cine știe?!"

Ads