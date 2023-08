Concluzia unei românce după vacanța din Grecia: "Am mâncat la cartofi de mi-a ajuns pentru tot anul"

În plin sezon estival al vacanțelor, românii împărtășesc în mediul online impresii din concediile petrecute în Grecia.

Cei mai mulți se referă la locurile noi pe care le-au descoperit, la mâncarea delicioasă sau peisajele de vis, în timp ce unii se declară nemulțumiți.

Este cazul unei românce care crede că Grecia este "mult prea apreciată" pentru ceea ce oferă în realitate, după cum a scris pe Facebook la finalul vacanței de 8 zile.

"În urmă celor 8 zile petrecute în Thassos, vin și eu cu ceva impresii (fiind pregătită să primesc și comentariile negative).

Ce mi-a plăcut foarte mult a fost apa. Culoarea ireală și de o curățenie și limpezime cum nu am mai văzut (acum ceva ani am fost și în Corfu, nu a fost prima vizită pe pământ elen), peisaje superbe! Astea au fost singurele lucruri plăcute pe insulă."

"O japcă totală"

"Din păcate, este mult prea apreciată pentru ce oferă... Am fost cazați în Scala Potamia și am fost dezamăgiți de ce am găsit acolo. Hotelul catalogat că fiind de 3* nu era chiar de 3, zona destul de neîntreținută, multe buruieni, totul haotic.

Pe plajă (Nouveau Beach Bar) o japcă totală. Și acum să și explic: o umbrelă cu 2 șezlonguri era 10 € plus 20 € consumație obligatorie (am fost de acord că este rezonabil), însă dacă plecai ca orice om normal la prânz la masă și apoi să te odihnești erau date altora, fiind poftiți să ne așezăm pe altele când ne întorceam.

Am ajuns și pe celebra Marble Beach, nimic spectaculos. Am nimerit o zi cu valuri mari, nepotrivite pentru copilul din dotare, apă destul de tulbure.

Apoi vine dezamăgirea în privința meselor: nimic nu venea neînsoțit de cartofi în diferite forme (cel mai des prăjiți). Am mâncat la cartofi de mi-a ajuns pentru tot anul."

"Nu cred că drumul până acolo a meritat efortul"

"Coșuri de gunoi nu am văzut amenajate, într-o singură zi am văzut o mașină de poliție, iar salvamari nu am văzut.

În concluzie: nu cred că drumul până acolo a meritat efortul, poate ar trebui să ne gândim de 2 ori înainte să blamăm România de fiecare dată.

Au avut noroc cu așezarea geografică, marea aceea e dată de natură, nu este meritul lor că este așa frumoasă, peisajele la fel... Ca să fac o glumă, Dumnezeu și Zeus au fost mâna în mâna când s-a făcut împărțirea", a scris aceasta pe Forum Thassos.

"Două sticle de vin identic care la interval de o oră între ele s-a scumpit cu 10 €"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii sunt de acord cu punctele sale de vedere, alții o contrazic.

"Ooo, de când caut o postare de genul să pot răspunde și eu. Că numai cu comentarii închise am găsit. Anul acesta a fost a două vacanță pe insula, frumoasă și nu prea. Am văzut-o aproape pe toată anul trecut, am fost și la Scala anul trecut, am băut 2 sticle de vin identic care la interval de o oră între ele s-a scumpit cu 10 €, jmecherie frate, deci anul acesta pe odihnă, o singură plajă, cu cercefuțul din dotare, cazarea o mizerie, anul trecut mâncăm la taverna Ploumis, aproape de cazare, mâncare ok, prețuri de insula dar ok, anul acesta, același loc, același patron, prețuri mai mari, mai puțin în farfurie. Am fost și la o celebra tavernă în Limenaria, îmi scapă numele, acolo unde stă lumea la rând să intre la mese, mâncarea ok, nu zic nu, dar scump rău, cel puțin mie așa mi s-a părut, un platou cu peste pentru mine și 2 margarita și soțul mix grill și o bere, aproape 70 €. Și o înghesuială de nedescris, abia aveau loc ospătarii să între printre mese.Un loc unde am mâncat f bine și recomand celor ce mai merg pe insula este tavernă The Nest din Prinos. Mâncarea f bună și prețurile relativ ok. Anul trecut am rămas impresionată, anul acesta dezamăgită. Mai mult ca sigur nu mai calc pe această insula. În Grecia poate. dar în Thassos pas."

"Sunt de acord cu dvs, sunt în Thassos, marea face toți banii, în rest nimic spectaculos!!! Este bine să vii o dată, are farmecul ei stațiunea, dar nu-i înțeleg pe cei ce vin de ani de zile în același loc când sunt atât de multe plaje și locuri frumoase în Europa!. Prețurile sunt mari la toate serviciile, nu reflectă realitatea."

"Aș prefera să dorm pe plajă în Grecia decât să mă duc la 5 stele în România"

"Mie mi se pare imposibil să spui că vrei să iei în calcul plajele din România, după ce ai fost în Grecia ... Nici eu nu sunt de acord să ridicăm în slăvi atât de mult și să nu arătăm și chestiile neplăcute despre Grecia, dar aș preferă să dorm pe plajă în Grecia decât să mă duc la 5 stele în România."

"Două plaje nu înseamnă insula întreagă. În cele douăsprezece zile de vacanță nu am mâncat niciodată cartofi de nici-un fel. Nu am plătit șezlong și nu am avut consumație obligatorie. Apă, plajă și cazarea extraordinar de curate. Pe plajă era un tânăr angajat care schimbă scrumieră și se asigura că nimeni nu lasă gunoi pe lângă el."

"Sper doar să nu se bazeze prea mulți pe spusele dvs"

"Sincer, este tristă această impresie cu care ați rămas...sper doar să nu se bazeze prea mulți pe spusele dvs. și să nu ia în serios această "recenzie" din mai multe motive:

În primul rând clar nu v-ați informat deloc înainte, de pe forum, despre locurile/plajele pe care le puteți vizita.

În 8 zile aveați timp să vizitați cel puțin 8 plaje unele absolut superbe, sălbatice, altele fără obligativitatea de a consumă ceva

Dacă ați mers la o plajă și ați prins vreme nepotrivită și valuri este doar datorită faptului că natură este imprevizibilă, nu este vină nici a insulei, nici a turiștilor și nici a celor ce își câștigă existența pe insula.

Coșuri de gunoi se găsesc la fiecare intrare/ieșire de pe plajă (dar de unde să știți dacă ați fost doar la 2 ), pe promenadă între taverne (într-adevăr sunt mai de genul tomberoane, dar da le găsești dacă nu îți este lene să mergi cu plasuta cu gunoi 5 m), în față supermarketurilor.

La taverne de asemenea, încerci mai multe până găsești ce îți place, nu ești obligat să mănânci cartofii, ei vin incluși în prețul mâncării deci îi poți lasă în farfurie și îți iei o salată, legume la grătar, un risotto etc.

Treaba cu șezlongurile care nu vi se păstrau cât dvs. va făceați somnul de frumusețe este de origine pur românească. Tot dvs. ați spus că va invitau să luați loc în altă parte fără să va mai ceară bani. Păi oamenii aia care au o afacere în timp ce dvs. dormiți ei trebuie să producă bani, așa că normal că închiriază altora care cât dormiți dvs. aceia consuma ceva. Cum ar fi orice afacere de genul acesta timp de 4 -5 ore să nu producă nimic pentru că clienții de dimineață s-au dus la somnic și ei trebuie să le păstreze locurile. Alooo...nu toți de pe insula sunt în concediu ca dvs.

Ar mai fi multe de spus...cel mai simplu ar fi fost să va informați mai bine înainte, și despre cazare și despre activitățile pe care le puteți desfășura pe insula și despre unde puteți mânca iefti și bun sau mai scump și mai bun...că peste tot în lumea asta de fapt.

Mă repet, dar, experiență dvs. pe insula a fost atât de limitată încât nici nu merită luată în considerare!".