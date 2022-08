Un român se laudă cu captura de pești din vacanța sa în Grecia. "Ce hobby cretin, chiar îți face plăcere să omori frumusețile alea?"

Iubitori de vacanțe în Grecia, românii caută plaje cu ape limpezi și nisip fin, situate în apropierea locului în care sunt cazați și taverne la care se mănâncă bine.

Unii vor să se bucure și de hobby-uri în concediu și fac snorkeling sau caută locuri în care să pescuiască.

Un român pasionat de prinderea peștilor a anunțat unde a pescuit, postând și poze cu captura, într-o postare pe Facebook:

"Dacă sunt amatori de pescuit, aproape de cariera de marmură în Porto Vathy", a scris acesta pe Forum Thassos.

Ce reacții a stârnit

În timp ce unii sunt interesați de momeala pe care a folosit-o, cei mai mulți sunt revoltați și manifestă speranța că peștii au fost eliberați după ședința foto.

Întrebat ce a pus in cârlig, pescarul a răspuns: "pâine înmuiată în apă, făcută cocoloș! Am pescuit cu undiță de 5 m".

"Întotdeauna am sperat că va veni o vreme în care pescarii vor fi agățați cu un cârlig de buze doar pentru distracția unuia mai mare decât ei...agățați, apoi eliberați. Sau nu."

"Pescuitul și vânătoarea sunt de când este lumea și pământul, așa că hai să nu mai exagerăm!", a dat replica autorul postării.

"Sper ca vânătorii să fie hăituiți, apoi împușcați. Pescuitul și vânătoarea erau când sălbaticii nu aveau ce mânca. Acum sălbaticii au ce mânca. Dar în lipsă de ceva tare în viața lor, exersează chinuitul altor vietăți."

"Mai grav mi se pare că ai simțit nevoia să te lauzi cu asta."

"Atunci hai să mâncăm frunze din copaci!", a răspuns pescarul.

"Ce hobby cretin, dacă nu le dai drumul, chiar îți face plăcere să omori frumusețile alea?"

"Au fost eliberați peștii!", îi asigură cel care i-a pescuit.

"Sub dimensiunea legală de pescuit par a fi. Sau le-ați dat drumul după ce i-ați pupat?"

"Normal că i-am eliberat, doar nu era să îi prăjesc pe plajă."

"Cam după câte ore, că văzusem că aveați un morman de câteva bucăți?"

"Am pescuit 30 de minute, i-am ținut în apă și i-am eliberat după poze, data viitoare o să filmez când le dau drumul!"

Un alt român care a a pescuit precizează că nu a eliberat peștii și i-a mâncat, deși nu i-a prăjit pe plajă:

"Pestii ce i-am prins sunt dintre cei mai gustoși ce pot fi prinși, atât doar că acum se prind doar mici. I-am dat patronului unde am fost cazați si i-a pregătit el, plus ceva de la el. Barca am închiriat-o!"

