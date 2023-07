Ce mai pierd românii în vacanță în Grecia: "Eu nu aș fi plecat fără el!"

În plin sezon estival, printre anunțurile publicate de români pe grupurile dedicate vacanțelor în Grecia nu lipsesc cele despre obiectele pierdute sau găsite.

Obiectele menționate cel mai des la aceste categorii sunt verighetele, bijuteriile sau cheile de la mașină.

Turiștii nu pierd numai obiecte în vacanță. Este cazul semnalat de o româncă după ce a pierdut motanul pe care l-a luat în Grecia. Acesta a fost găsit ulterior de gazdă, iar stăpâna caută acum soluții să îl aducă acasă, după cum a relatat pe Facebook.

"Am o mare rugăminte pentru cei care se deplasează în zona Meteora, localitatea En Kanaliois. Acum 2 săptămâni am scăpat motanul de sub supraveghere și a fugit, gazda la care am stat a fost foarte drăguță și a reușit să îl prindă când deja eram în țară. Este un motan extrem de frumos, de rasă și foarte cuminte. Dacă există vreo posibilitate să îl aduceți în țară v-aș fi foarte recunoscătoare", a scris aceasta pe grupul Forum Grecia.

"Nu aș fi plecat de acasă cu el"

În comentarii tânăra a primit o soluție. Unii au criticat-o că a revenit în țară fără motan.

"Dacă aveți pașaport la el și tot ce se cere în vama vi-l iau eu miercuri de acolo și joi îl aveți în București."

"Felicitări pentru Dvs, dar și pentru gazdă, care a fost super, că putea să nu îl caute și să îl prindă. Oameni de notă 10!"

"Eu nu aș fi plecat fără el!"

"Stimată doamna, de acord cu dvs fac parte din familie...dar au fost 10 persoane care l au căutat timp de 2 zile, știam că se va întoarce la un moment dat, de aceea am și vb cu proprietara dacă poate să mi-l țină până când mă întorc să îl iau. Va rog frumos nu mai comentați doar de dragul de a comenta.", a răspuns stăpâna motanului.

"Eu nu aș fi plecat de acasă cu el. Probabilitatea să se piardă este maximă."

