Români în vacanță în Grecia: "Țara asta are mult mai multe de oferit. Suntem acriți de farfurii cu prăjeli, cozi la vamă și mașini parcate aiurea"

Românii adoră vacanțele în Grecia, însă cei mai mulți aleg litoralul, pentru apa limpede și peisajele spectaculoase.

Niște români care au petrecut concediul în zona montană au fost impresionați de experiență și îi înseamnă și pe alții să o încerce, într-o postare pe Facebook.

"Postez pentru că am văzut că cei mai mulți dintre voi fac referire doar la plajele Greciei și vreau să subliniez că țara asta are mult mai multe de oferit. Și da, am fost și noi la plaje, în Lefkada, și ne-a plăcut maxim!

Însă partea montană ne-a impresionat. Am întâlnit vlahi bătrâni ce vorbeau într-o română greu de înțeles (însă sentimentul e tare plăcut), undeva în creierii munților, unde nu se încumetă prea mulți străini să ajungă (drumul e dificil însă merită din plin!).

Am atașat câteva poze în care am surprins, amatoricește, doar o parte a comorilor ascunse acolo.

Zonele vizate de noi au fost:

canionul Vikos Gorge (regiunea Zagori) -cel mai adânc canion din lume;

pădurea de piatră (lângă Monodendri);

piscinele naturale (Papingo);

satul Kalarites (sat din piatră, răsărit de nicăieri pe buza muntelui; sat de vlahi, asemeni întregii zone în care se află);

cascada Kouiassa;

mmănăstirea Kipina

Ads

Atât în Monodendri cât și în Kalarites, am întâlnit oameni foarte săritori și atenți. Recomand ambele cazări: hotel Ladias (Monodendri) și Napoleon Zaglis guest house (Kalarites).

Ambele sate sunt construite din piatră, au dimensiuni reduse și un vibe senzațional!

Recomand în Kalarites o vizită la "muzeu"- muzeul este de fapt o casă foarte veche, aflată în centrul satului; o casă-muzeu-magazin (așa cum precizează proprietara, o fosta profesoară (acum pensionară) din Kalarites care a păstrat obiecte cu valoare sentimentală și nu numai, înca din vremea bunicului său- multe dintre ele sunt scoase la vânzare).

Cu doamna Katerina am schimbat în limba română câteva impresii. La fel și cu Napoleon, gazda noastră cu chip de Moș Crăciun. Recomand măcar o vizită la cafeneaua sa, cafeneaua Akanthos, pentru o cafea grecească delicioasă", a scris o româncă pe grupul Forum Grecia.

Ads

Ce reacții a stârnit

"Ați ieșit din rând, este cu totul altceva. Așa mi-aș dori și eu să văd Grecia!"

"Este una dintre foarte puținele postări absolut fabuloase. Mulțumesc frumos că am putut să călătoresc datorită dvs măcar cu gândul. Superbe locuri."

"Suntem acriți de farfurii cu prăjeli, cozile din vama și mașini parcate aiurea."

"Este absolut minunat, ceeace ați surprins. Grecia, necomercială, autentică, în toată splendoarea ei, gata să fie explorată."

"În sfârșit o postare care ma încânta pentru că reprezintă cumva, adevărată Elada. Un peisaj montan superb se intanleste și în Peloponez(și cu destui vlahi cu care am glumit pentru că am descoperit că rosteau aceleași cuvinte, doar accentul era diferit)."

"Atât descrierile tale cât și pozele nu par ale unui amator! Ai reușit să descrii și să surprinzi foarte bine frumusețile inepuizabile ale iubitei Grecia."

"Ai făcut ceva deosebit, în Grecia. Nu numai preț șezlong, preț mâncare, stat în vamă, etc. Ceva deosebit."