Român revoltat că i se cer bani pentru șezlonguri pe o plajă din Grecia noaptea, "să stea o juma' de oră să admire cerul și marea"

Rețelele de socializare sunt pline cu poze din vacanțe în această perioadă. Mulți dintre românii care le petrec în Grecia postează fotografii cu plaje sau mâncare tradițională, în timp ce unii se referă la situațiile care îi nemulțumesc.

Este cazul unui român care a vrut să admire marea și stelele după ce s-a întunecat și s-a trezit că i se cer insistent bani pentru șezlongul pe care se așezase, după cum a relatat pe Facebook.

"A început să urle că descreieratul"

"Aloha! ...câte ceva despre "ospitalitatea" unor greci. Aseară (în jur de ora 23,30) ne plimbam liniștiți (doi adulți și doi copii) pe faleză din Skala Potamia. Ne-am pus pe două șezlonguri lângă mare și apare un tip care ne întreabă ce dorim și dacă vrem să stăm pe șezlonguri să plătim 6 eur.

I-am răspuns politicos că doar stăm să admirăm marea și Perseidele și a plecat. După nici 5 minute a revenit și ne-a spus: deci rămâneți, plătiți 6 eur.

I-am răspuns că nu plătim și a început să urle că descreieratul că nu avem voie să stăm pe șezlonguri dacă nu plătim. Era ora 23.30 totuși și să nu escaladăm conflictul ne-am mutat pe altă "tarla" de șezlonguri unde nu ne-a deranjat nimeni.

La fel a făcut și cu alții care au "îndrăznit" să se așeze pe șezlongurile lui. E vorba de grupul de șezlonguri din dreptul intrării principale pe faleză.

Atâta "ospitalitate"... cum crede acest individ că îi plătește cineva 6 eur la 12 noaptea să stea o juma' de ora să admire cerul și marea noaptea. Nici să-mi dea el bani și nu o să stau pe șezlongul lui în timpul zilei. Om de nimic!", a scris românul pe Forum Thassos.

"Ce anume vă dă dreptul să folosiți bunurile altcuiva?"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Chiar nu înțeleg. Ce anume vă dă dreptul să folosiți bunurile altcuiva, fără încuviințarea proprietarului? Dacă nu vreți să plătiți că folosiți bunurile altcuiva, de ce nu vă așezați pur şi simplu pe nisip? Dacă dumneavoastră nu mai folosiți, de exemplu, autoturismul proprietate personală după o anumită oră, acesta devine bun public? Mi se cuvine, doar pentru că "e acolo unde am eu nevoie"?"

"Îmi amintesc că exact la același grup de șezlonguri ni s-a întâmplat și nouă asta anul trecut. Dacă îmi amintesc bine, era un tip cu barbă. Ne-am ridicat și am plecat fără comentarii dar știu sigur că s-a discutat aici pe grup despre asta, mai pățiseră și alțîi și cineva a spus că nici vorbă să fi fost administratorul porțiunii respective de plajă, nici măcar un angajat, ci doar un tip hotărât să facă bani ușor. O fi același și acum?"

"Să înțeleg că dacă intri la mine în curte după o anumită ora ești liber să admiri luna? Fiecare face ce dorește pe proprietatea lui. Felicitări că te-ai mutat pe altă plajă și nu te-a taxat nimeni.. Dar nu judecă așa… Până la urmă totul este un business și nimeni nu face afaceri din pasiune."

"E vorba de principiu, de empatie și de ospitalitate!

Într-o seară, plimbându-ne pe malul marii, mi s-a făcut rău și m-am așezat puțîn pe un șezlong. Nu mi-a zis nimeni nimic! I-am uzat șezlongul că am stat pe el? Nu cred!

El a câștigat un potențial client, cel din postare a pierdut un client!"

"Atunci trebuie să plătim și pentru o bancă în parc"

"Îmi aduc aminte de o plajă din Lefkada unde era să ne rupem mașina pe drum datorită infrastructurii execrabile de acolo și când am ajuns pe la 16:45 în parcare ne-a cerut un cetățean să îi plătim 5 euro "all day". Care all day, boss, că s-a cam dus, apune curând. La ține era deja apus și era și 6 euro."

"Păi atunci trebuie să plătim și pt o bancă în parc că e bunul primăriei! Ce naiba, vine vecinul să-ți spună 2 vorbe, îl bagi în casă, ia loc...poate fără să îl inviți tu, ce faci ii ceri bani?? E cu dus și întors chestia asta, or fii ale lui șezlongurile, dar fiind 12 noaptea mi se pare o chestie de umanitatea să vii să ceri la 2 / 3 persoane bani că stă pe scaunul lui...adică grecul sigur are sufletul spre negru ...este unicul care aud că face așa, pentru un scaun."

"Apropos de admirat marea, noaptea: în Skala Potamia, am ajuns pe plajă dimineață, în jurul orei 8.00; erau grupuri de șezlonguri înconjurate de pungi de semințe și cutii de bere.

Probabil că există o explicație pentru toate situațiile și ar trebui să acceptăm că multe sunt reacții la un comportament nefiresc.

Reacția poliției față de numărul mare de mașini parcate aiurea, viteză mare te face să crezi că au ceva cu românii de fapt, cred că noi românii declanșăm aceste reacții! Fără supărare!"

"Nu mi se cuvine să folosesc pe gratis bunul altuia"

"Acum 10 zile la Aliki, 20 de euro ne-a cerut la ora 17 undeva la mijlocul plajei, o cetățeanca ce vorbea engleză cu accent Britanic. Totul e business, mi-ar fi rușine să mai cer ceva la ora aia, dar foamea de bani ....

A și nu recomand această plajă decât pentru snorkeling, șezlongurile foarte înghesuite, întrarea în apă plină de bolovani de îți luxezi gleznele, apă tulbure la mal."

"Nu avea nicio obligație să vă lase să stați pe șezlongurile lui. Ar fi putut să o facă? Probabil. Eu m-aș fi ridicat de prima dată când a venit, înțelegând că nu mi se cuvine să folosesc pe gratis bunul altuia."

"Și eu am rămas dezamăgită de răutatea lor, ca să zic așa....în concediul petrecut în Grecia tot așa ne am așezat pe un scaun cu masă era pus chiar cu vedere la mare era ora 21:00, pustiu în zona aceea...și a ieșit un grec și a urlat foarte urat ...am specificat k doar pt o poză ne am așezat, erau genul acela de scaun/masă speciale pus acolo pt poză... atunci am înțeles k la ei totul este doar pt profit, totul ...nu au acea bunăvoință că a noastră a românilor...să ceri permisiunea să faci o fotografie copiilor și să vb foarte urat!

Ador Grecia dar ei mi se par că rar zâmbesc, doar dacă ești ești client/ oaspete! În rest fețe triste, oamenii închiși în ei."