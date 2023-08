Românii care au chemat poliția pe o plajă din Grecia când au aflat cât trebuie să dea pentru umbrelă: "Ne-au blocat ieșirea"

În plin sezon estival, românii postează poze din vacanțele din Grecia, iar unii relatează experiențele de care se bucură sau care îi deranjează.

Un român a fost nevoit să cheme poliția pentru a încheia conflictul cu administratorii unei plaje din Thassos din cauza prețului prea mare cerut pentru o umbrelă, după cum a scris pe Facebook.

"Despre Marble Beach sau Porto Vathy, dezamăgitor!! Am avut o experiență neplăcută, se cere o taxă de 70 euro de umbrelă, deși nu este afișată nicăieri. După o oră am vrut să plecăm dar nu a fost posibil, am fost nevoiți să chemăm poliția deoarece ne-au blocat ieșirea și ne cereau cei 70 euro!! Urâtă experiență, urâtă plajă, nu recomand! La Skala e 20 euro și mult mai frumos, incomparabilă", a scris acesta pe Forum Thassos.

"De șezlong 35 euro, nu se comunica nimic la început, am comandat niște băuturi de 11 euro și când am vrut să le plătim au spus că trebuie să facem consumație până la 70 euro. Atunci am hotărât să plecăm", a completat acesta într-un comentariu.

"Să blochezi niște oameni, mi se pare un gest destul de urât"

Situația a fost analizată de membrii grupului, iar părerile sunt împărțite.

"La Porto Vathy pe umbrelă consumația este 40 de euro, unde se include și mâncarea, spre deosebire de alte plaje unde poți comandă doar de băut. Eu zic că e super ok.

La Marble nu știu că am fost doar pentru poze.

Din postare nu se înțelege la care plajă au cerut 70 de euro...

Chiar dacă ține de gustul fiecăruia, consider că plaja este de departe cea mai deosebită plajă din Thassos."

"La Porto Vathy", a precizat autorul postării. "Văd că unii zic 40 euro, alții 35, eu nu am văzut afișat nimic! Dar dacă am vrut să plecăm după o ora asta nu le da dreptul să blocheze drumul sau să ne ceară banii degeaba!", a mai adăugat acesta.

"Era sau nu era, când le-au comunicat, oamenii n au fost de acord și au vrut să plece ceea ce mi se pare normal. Nu înțeleg de ce atâta hate la postarea omului. În schimb să blochezi niște oameni, mi se pare un gest destul de urat. Înțeleg că va place foarte mult Thassos, și mie îmi place, dar asta nu înseamnă că toți grecii de pe insula au mereu dreptate și că sunt cei mai corecți. Foarte bine că se mai semnalizează astfel de experiențe."

Întrebat în cât timp a venit poliția, românul a dat detalii: "Poliția a venit în 10 min. am explicat ce s-a întâmplat și am plecat fără probleme."

"Niciodată nu am pățit nimic neplăcut"

"Adevărul că pe Thassos anul acesta a fost japcă curată. Se cer foarte mulți bani pe șezlonguri. Nu știu se uită pe față omului, depinde de dispoziția celor ce administrează plajă, dar e jale nu știu care e treaba!"

"De ani de zile de când tot merg în Grecia, niciodată nu am pățit nimic neplăcut, din contră.

Eu unul tot cred că e și vină voastră."

"Foarte bine că ați chemat poliția"

"Am fost acolo pe 26 Iulie. Prețul era afișat pe fiecare umbrela în parte. Am achitat 30 euro pentru 2 șezlonguri + umbrela și am primit 2 băuturi la alegere și o apă, incluse în cei 30 euro."

"De la un an la altul Grecia devine un bâlci, prea puține zone au rămas atractive și îți amintește de Grecia de altădată!"

"40 euro consumație 2 șezlonguri cu umbrela în prima linie, mâncare și băutură foarte bună, la Vathy, pe departe cea mai bună plajă din Thassos."

"Foarte bine că ați chemat poliția. Poate așa se mai trezesc. Plaja e umflată de reclamă românilor pe forumuri, de altfel ar fi în coadă listei după mine."

"Porto Vathy, 35 euro umbrela cu două șezlonguri.

Dezorganizare totală servirea la șezlong durează extrem de mult și de multe ori se încurcau comenzile. Dacă comanzi la bar nu se iau în calcul la cei 35 euro pe care trebuie să consumi!"

"Are dreptate azi am fost acolo dar am fost inspirat și am plecat la timp. Nu se merită plajă mică înghesuită, umbrele de formă. Mergeți la scala beach și o să vedeți o enormă diferența în sensul bun."

"Aceste plaje sunt doar pentru fotografii"

"Pentru că nu înțelegeți că aceste plaje sunt doar pentru fotografii. Cât timp românii se vor călca pe picioare să meargă la Marble nu se va schimba nimic. Ai ajuns, ai făcut câteva fotografii și ai plecat. La fel și la Giola.

Rupi mașina sau în cel mai fericit caz trebuie să o speli să vezi o plajă. Ai făcut efortul, ai văzut-o, subiect închis. Sunt 55 de plaje pe Thassos, nu înțeleg de ce toată lumea se înghesuie pe 5 dintre ele! Nu înțeleg!

Cei care spun că Marble este cea mai frumoasă plajă din Thassos fac pariu că nu au văzut mai mult de 10 plaje de pe insulă!".