Pont prețios de la românii care sunt în Grecia pentru cei care vor veni: "Din păcate, nu am procedat așa pentru că nu am știut"

În plin sezon al vacanțelor în Grecia, românii care sunt acolo ori s-au întors în țară le împărtășesc experiențele personale celor care urmează să plece.

Este cazul unui român care a petrecut concediul în Thassos și a descoperit cum se pot economisi bani atunci când sunt explorate împrejurimile, după cum a scris pe Facebook.

"Aș vrea să ofer un trick celor care își petrec vacanța pe insulă și vor să viziteze Kavala (chiar merită o zi de concediu petrecută acolo!!!).

Mergeți cu autoturismul până în Skala Prinos, acolo îl lăsați în parcare, și luați ca și pasageri ferry boat-ul.

Ajungeți în Kavala, portul este exact la baza orașului vechi, vizitați, cumpărați, mâncați, vă întoarceți la ferry, iar când ajungeți la Skala Prinos vă recuperați mașina.

În acest mod economisiți cel puțin 60 de euro. Adică 2x30 ferry, plus parcarea. Din păcate, eu nu am procedat așa pentru că nu am știut", a scris acesta pe Forum Thassos.

"Te scutești și de problemele pe care le-ai avea cu mașina"

În comentarii și alți români confirmă pontul, iar alții îl completează.

"Nu numai că economisești acei bani de transport mașină cu ferry, dar te scutești și de problemele pe care le-ai avea cu mașina: străzi extrem de înguste și în pante abrupte, lipsa locurilor de parcare, etc. Iar Kavala chiar se poate străbate pe jos foarte ușor și e minunat de văzut la pas."

"Sau vă întoarceți via Skala Prinos - Kavala (în loc de Limenas - Keramoti). E vag mai scump ferry-ul, cu vreo 5 - 10 EUR, dar Kavala merită văzută de pe mare, iar Thasos merită văzut la apus de pe autostrada de întoarcere. Există și locuri de belvedere, dacă țin minte bine."

"Foarte frumos orașul vechi! Priveliștea de la castel, te lasă fără cuvinte. Merită plimbarea."

"Iar dacă vă luați mașina, puteți ajunge la Alistratis, undeva la vreo 40 km de Kavala, acolo găsiți una dintre cele mai frumoase peșteri în care am fost vreodată și nu-s puține."

"Cine nu urcă până la cetate a vizitat Kavala degeaba!"

"Sau de mers în prima sau ultima zi de vacanță și economisești și banii de pasager. Noi așa vom face în septembrie."