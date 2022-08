Proprietarii de plaje din Grecia exasperați de românii care vin cu pachet: "S-a aruncat asupra lui ca un uliu și i-a vărsat sticla cu vin"

Mulți români au abandonat litoralul din România, însă unii au mers pe plajele din Grecia cu obiceiurile de acasă.

Deși este interzis accesul cu mâncarea sau băutura care nu sunt cumpărate de pe plajă, sunt turiști care le strecoară în bagajul cu care vin la malul mării.

Spre finalul sezonului, proprietarii plajelor dau semne că și-au pierdut răbdarea în astfel de cazuri și au reacții dure. este relatarea unui turist român aflat cu familia în vacanță în Thassos, care a fost mulțumit de condiții, îns= puțin deranjat de proprietar, descris ca un "Sherlock Holmes" care își urmărea clienții, după cum a scris bărbatul pe Facebook:

"Citind pe acest forum diverse întâmplări, m-am hotărât și eu să vă prezint întâmplările familiei mele în Thassos.

Am petrecut un sejur între 2 -8 august în Limenaria. Cazarea a fost relativ în regulă, micul dejun diversificat și gustos, amplasarea perfectă, chiar lângă plajă. Ce ni s-a părut nepotrivit, faptul că proprietarul George era un fel de Sherlock Holmes, adică de dimineața și până noaptea îi simțeai răsuflarea în ceafă.

Observa ce consumi pe plajă, cât ai comandat la barul său, ce ai mâncat la restaurantul său, ce duci sau ce aduci de la mașină. Oriunde te întorceai, dădeai nas în nas cu George. La un moment dat ni s-a părut frustrant. Când am rezervat ni s-a spus că este inclusă și plaja. George însă avea pretenție să comanzi totul la barul său.

Ads

Încă din prima zi, am fost martorii unei scene neplăcute, care nu ne-a picat bine. Într-o familie, soțul îndrăznise să aducă pe plajă o sticlă cu vin și, ce să vezi, George s-a aruncat asupra lui ca un uliu, l-a apostrofat și i-a vărsat sticla cu vin. Noi am cam rămas uluiți! Dar vigilența lui George, nu ne-a fost de folos în ultima zi, când înainte de plecare am găsit una dintre mașini zgâriată destul de rău în parcarea sa.

Aceste întâmplări nu ne-au împiedicat să ne bucurăm de frumusețea insulei. A fost prima dată când am ajuns aici. Frumusețea acestor locuri ne-a impresionat. Nu ne-am mai întâlnit în vacanțele noastre de până acum cu tipul acesta de cazare atât de controlat de proprietar și de aceea poate ni se pare cam ciudat. Am dori să revenim pe insulă și aș aprecia păreri legate de cazări bune, mai apropiate de tiparul hotelier, decât de genul guesthouse.", a scris românul pe Forum Thassos.

Ads