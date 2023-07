Scandal între românii care merg în Grecia cu copii mici: "Specificați doamnă aici ce vârstă are „bebelușul” că fac unii apoplexie"

Românii își planifică vacanțele cu atenție, mai ales cei care merg pentru prima dată în locuri noi, în încercarea de a evita situațiile neprevăzute.

Este cazul unei tinere mame care se pregătește să plece în vacanță în Grecia cu bebelușul. Aceasta s-a interesat pe Facebook care ar fi programul ideal de mers la plajă pentru copil.

"Cei care aveți bebeluși, în vacanță ce program aveți la plajă, ținând cont că este totuși foarte cald?", a întrebar aceasta pe Forum Grecia.

"Vă linșează că ați mers cu copilul la mare în iulie!"

Întrebarea a stârnit o dezbatere între membrii grupului. Unii au indicat orele la care merg la plajă cu cei mici, alții cred că nu este o idee bună să pleci în Grecia cu un bebeluș.

"Specificați doamnă aici ce vârstă are "bebelușul" că fac unii apoplexie de atâta lipsă de responsabilitate ce au văzut aici, va linșează că ați mers cu copilul la mare în iulie!!! În altă ordine de idei este foarte simplu, da, puteți merge cu copilul în Grecia în orice luna a anului.

În lunile călduroase ieșiți dimineață până la 11.00 și apoi după-amiază după ora 16.30-17.00. În tot acest timp copilul trebuie să aibă protecție solară - crema pe zonele expuse, pălărie/șapcă, eventual tricou/costum cu protecție UV. Aveți grijă să fie copilul bine hidratat constant, alegeți plajele cu umbră naturală. La orele prânzului stăți în camera, profitați de un somn de prânz și odihnă și relaxare, joacă. Nu ascultați remarcile de genul "ce căutați cu copilul mic în concediu, în iulie...etc. etc."Mergeți cu copiii dvs. în concediu pentru că meritați și dvs. să va bucurați alături de familia dvs. de experiențe noi și plăcute, să creați amintiri. Copilul nu trebuie să își amintească ceva ca să meargă în concediu ci trebuie să își însoțească părinții în vacanță pentru a experimenta în situații noi, alături oameni noi, texturi noi, hrană diferită...contexte diferite de viață care chiar îl vor ajută în procesul de creștere și dezvoltare. Este minunat pentru copii să experimenteze astfel și se vor vedea rezultate în viitor. Nu-mi pare rău pentru acest roman scris, așa cum unii și-au permis să comenteze doar că să acuze sau să judece, așa mi-am permis și eu acest comentariu. Zile frumoase și vacanță minunată să aveți!"

Ads

"Femeia v-a întrebat ce program aveți la plajă, nu dacă este ok sau nu cu bebelușul la plajă! Fiecare face ce dorește!Ideal pt plajă este 7-10 și după ora 17:00.

Doamnă, nu vă supărați că vă spun, dar sunteți iresponsabilă. Un copil de câteva luni NU are ce căuta în iulie în Grecia la 40 de grade. Îmi pare rău, dar puneți sănătatea copilului în pericol."

"Și copiii din Grecia cum trăiesc?"

"Dimineața până în ora 10.30"

"Pot ieși la plajă la 7-9 dimineață, maxim 10, cu haine UV, apoi în casă la AC pornit până după masă la 6-7...nu e nicio tragedie... am văzut destui bebeluși de-ai grecilor când am fost, unii și fix în ziua cu 45 de grade."

"Vreți să va trimit foto cu câți bebeluși văd pe plajele din Atena în perioada asta? Evident, stau la umbră, există și acele umbrele cu protecție UV care țin chiar răcoare sub ele ..așadar lumea nu își pune pe pauză viață în perioada verii."

Ads

"Eu am fost anul trecut cu fetiță de 1 an jumate și i-a plăcut maxim.... Am stat câte puțin dimineața și după amiază, cu crema de protecție, hidratata bine cu apă, fructe plus san a fost totul perfect.... Anul acesta abia așteaptă să ajungem.... Așa că concediu frumos."

"În două reprize. Prima 7:30-10:30 și cea de-a două începând cu ora 17."

"Doamne, cât de răi sunteți câte unii, vă hrăniți cu răutate, am pus o întrebare, nu am dat cu parul în cap nimănui, ce răi sunteți, mulțumesc frumos celor care mi-ați răspuns cu un program orar."

"Dimineața până în ora 10.30-11.00 și după-masă după ora 17.00. Cu acest program, copiii mei (gemeni) au fost și sunt foarte bine. I-am dus în Grecia de la 11 luni, în luna august. Acum au 1 an și 10 luni și ne aflăm în Grecia, iar ei se bucură mult de mare, se simt excelent și în fiecare zi petrecută aici învață lucruri noi și interesante."

"Nu merge cu bebeluș în concediu!"

"Îți spun o părere fără să mi-o iei în nume de rău: nu merge cu bebeluș în concediu! nu e recomandat să stea la soare deloc, poare doar în costum UV.Eu am dus-o pe fetiță mea la 3 ani prima dată. Și atunci însă, am evitat lunile iulie și august. Am mers în septembrie. Stăteam la plajă până la cwl târziu 11.00, apoi în camera până la 15.00-16.00 și apoi iar la plajă până către 20.00. De atunci, o duc în fiecare an. Cât a fost bebelușâ, nu am mers în concediu cu ea."

Ads

"Noi am mers cu băiețelul la 8 luni prima dată. A fost perfect, mult mai ușor decât când e mai mare, avem noi amintiri frumoase. Bine că nu ați stat până la 10 ani acasă cu copilul."

"Mare dreptate aveți, am văzut bebeluși chinuiți în căldură, sub umbrelă, ținuți prin taverne la 23 noaptea. Nu văd rostul, nu te simți bine nici tu și chinui și copilul."

"Pentru bebeluși și copii mici ideal e că vacanță să fie în lunile mai puțin calde în funcție de destinație: aprilie/mai, octombrie în destinații mai calde, iunie, septembrie în destinații mai apropiate de climă noastră".

"Copilul stă bine mersi acasă în mediul lui"

"Fiecare copil e diferit, fiecare părinte își cunoaște copilul, discutați și cu medicul de familie al copilului, cu siguranță are sfaturi bune. Țineți copilul la umbră, protecție solară 50, pălărie, joacă în nisip cu forme, hidratare, depinde ce vârstă are copilul.

Un bebeluș în primul an de viață nu are ce să caute la plajă, în hotel sau pensiuni. Am văzut cât se zbat să care căruciorul de colo până colo cu sacoșe și sacoșele ....copilul stă bine mersi acasă în mediul lui cu mama, soacră sau cine doriți voi."

Ads

"Prima dată am venit în Grecia când bebe avea 7 luni, am stat aici o luna. Respectați orele de plajă (până la ora 10.00 și după ora 18 aș spune eu, ținând cont că este foarte cald, dacă mergeți în perioada următoare). Va recomand să aveți carduri europene de sănătate pentru orice eventualitate, chiar dacă aveți asigurare de călătorie, puteți face cerere online cu documentele necesare atașate și le primiți acasă. Din păcate anul acesta a fost nevoie să le folosim."

"Noi am fost cu fetiță în Creta când avea 10 luni, în luna iulie. Multă crema spf pentru copii, costum de baie cu mâneci lungi cu protecție UV, pălărie cu protecție UV. Ne-am cazat la un hotel pe plajă că să nu ne plimbăm mult cu ea prin soare. Mergeam la plajă dimineață și după amiază târziu. Nu a suferit din cauza căldurii, a fost o vacanță frumoasă. Acum, după 4 ani explorăm toate plajele, ne cocoțăm pe toate stâncile cu ea. Dar atunci, că era așa micuța, am preferat o vacanță liniștită pentru confortul ei. Hidratare multă, fie că e cu apă sau lapte, în funcție de vârstă."

Ads