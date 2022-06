Românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele în Grecia, iar anul acesta, cu o oarecare îngrijorare. Au crescut prețurile la combustibil, la cazare, dar și la mâncare.

Unii încearcă să afle de pe grupuri, de la cei care au ajuns deja în Grecia, cât de mari sunt scumpirile și la ce ar trebui să se aștepte.

Alții preferă să-și ia măsuri de precauție și pleacă fie cu canistre de combustibil în portbagaj, fie cu rezerve de mâncare.

Este cazul unei românce care a făcut un sondaj pe grupul Forum Thassos, de pe Facebook, încercând să afle dacă s-au mai gândit și alții să vină cu provizii de acasă:

"Bună dragilor, a mai plecat cineva cu ceva provizii alimentare (conserve, câteva baxuri de suc, bere)? Au fost probleme la vamă? Am citit că verifică bagajele la bulgari. E voie, e interzis să transportăm? Mersi mult. Distracție maximă tuturor!", a scris aceasta.

De ce pleacă românii în Grecia cu mâncare în portbagaj

Din comentarii rezultă că mulți români își mai iau câte ceva de mâncare de acasă, mai ales pentru micul dejun.

"Nu am avut niciodată probleme. Cu conserve nu am trecut că nu mâncăm, dar cu mezeluri da. Ale lor mi se par oribile indiferent ce marcă cumperi. Bere nu bem sau alt alcool, deci nu este cazul. Dar merg cu esspresorul de cafea și cafeaua. Și cafeaua lor mi se pare groaznică.

Și spor la râs, tuturor. Peste tot în lume iau ceva cu mine care să fie pe gustul copiilor. Dar mna, pentru cei care fac un singur concediu pe an de 1 săptămâna și ăla în Grecia, îi pot înțelege. Atâta pot și ei."

"Puteți lua ce doriți la Dvs! Este țară membră UE, în afară de limita la țigări (un cartuș de adult) și la alcool distilat (nu știu exact care este) nu ar trebui să fie vreo problemă. Au fost ceva discuțîi la un moment dat - când era pesta porcină-legate de produsele din carne, dar din câte știu nu mai este cazul!"

"Majoritatea vă luați de o persoană care vrea să mănânce exact ce îi place, mai ales că grecii au în general mâncare foarte foarte foarte slabă, plin de prăjeli, prăjeli peste prăjeli și cartofi prăjiți, pește prăjit, ulei vechi, porții mari așa cum vor românii, mult prost și ieftin. Majoritatea tavernelor au mâncare super slabă și scumpă, dar îți pune 1 kg pe porție și românii cu sechele din comunism rămân cu "impresie" bună. Când spun sechele din comunism mă refer și la cei tineri crescuți în același mediu unde părinții își fac griji pentru mâncare chiar dacă au și bani și frigiderul slab și transmit acest comportament copiilor."

"Da, puteți trece liniștită. La început și noi aduceam, dar am constatat că berea, apă sunt la fel de scumpe/ieftine ca în România. De ex, berea Vergină pe care o bem noi costă în supermarket sub 1€. Apă e la fel de scumpă/ieftină că la noi. Luați ce credeți că va place pt micul dejun (90% din familii mănâncă acasă micul dejun), dar țineți cont că gășiți semipreparate foarte bune (icre, salate, paște de brânză), precum și iaurturi și brânzeturi foarte bune. Am înțeles că s-a deschis și un Lidl, dar nu știu cum sunt prețurile față de Ro."

Mulți sunt de acord cu ideea

Mulți dintre cei care i-au răspuns fac la fel sau înțeleg planurile femeii.

"Doamnă, duceți de acasă ce doriți d-voastră și faceți-vă vacanța așa cum doriți, mâncați și beți fix ce doriți! Dacă e de acasă sau cumpărat de acolo, prea puțin contează! Petreceți timp cu familia, cu copiii, ei își vor aminti distracția, nu ce au mâncat!"

"Puteți să treceți cu alimente. Lactatele grecești sunt foarte bune, sucurile naturale, măslinele, fructele, legumele etc. Toate mezelurile au alt gust. Mie nu îmi plac. În schimb îmi place mâncarea de la taverne. Exagerează cu cartofii prăjiti. Și nici nu au prețuri mari. Nu trebuie să vă faceți probleme".

"Doamnă dragă, în calitate de mamă de copii EXTREM de cârcotași la mâncare, eu declar că o să plec cu vreo 4 pateuri fix de alea de care mănâncă el, un baton de salam crud uscat fix de ăla de care mănâncă el, ați prins ideea da? Ah și cu oala minune instant pot să îi fac fix piureul pe care si-l dorește. Stați liniștită și faceți-vă concediul cum poftiți, ca e pe banii dvs, nu ai altora".

"Bravo doamnă, nu este nici o rusine să faceți economii, dacă se poate, și eu voi face, sunt de-acord sa fac economii, chiar îmi voi lua niște snacksuri, apă și câteva conserve de porumb, ton etc. Mi-am luat cazare cu chicinetă și voi găti de dimineața micul dejun un ou, una alta pe plaja niște snacksuri, o înghețată, niște fructe și seara voi ieși la terasă. Și da, dacă la prânz vrem o ciorbă, o supă, nu ne zgârcim la câțiva euro, stați liniștiti, în privinta asta. Fiecare își planifică și cheltuie banul cum vrea. Poate unii nu avem stomac să mâncam de 3 ori pe zi 3 feluri de mâncare și ne organizăm cum vrem".

"În Lidl, pe Thassos, sunt preturi ca la noi, dar de o calitate mult mai bună, nu are rost să luați mâncare de aici, se poate trece la vamă cu câte ceva în limita bunului simț, și eu am avut 2 baxuri de bere de la noi, se controlează la întâmplare la vamă".

"Noi iesim pe la Vama Veche, anul trecut ne-a intrebat de vreo două ori, ne-a pus să deschidem lada frigorifică. De atunci le ascundem sub banchete".

"Foarte bine, e normal. Eu de exemplu am bebe, și normal că plec cu apă după mine, și nu numai, știu exact ce am nevoie, nu mă las pe apa lor. Și noi micul dejun o să îl servim în cameră cu produse românești, și ceva bere ptentru plajă, cu lada frigorifică, haha. E 3 lei doza, nu 3 euro, sau mai mult. Am mai fost în Grecia, poate la restaurant e mai ieftin ca litoralul romanesc, în rest nu. Nu mi se pare nimic rușinos. Nu am furat, deci e ok. La taverne luam prânzul și cina. Să comenteze românii care scuipaă seminte. Dacă ne-am luat gustări sau ceva pentru micul dejun nu înseamnă că nu ne bucurăm de produsele lor culinare, care sunt delicioase."

"Am avut 2 paleți de pateu și unu de fasole, am trecut fără probleme."

Altora li se pare caraghios

"Apă, serios, vă luați apă la dvs? Mai bine mergeți într-un loc unde va permiteți, să simțiți că sunteți în vacanță."

"Nu uită burta înghețată, merge și o ciorbă. Zacuscă, slană, ceapă, usturoi și mălai, pentru mămăligă."

"Românul și vacanțele în străinătate."

"Încercați o felie de feta, cu roșie, castravete, ardei. Sunt mai sănătoase.Lăsați tonul pentru la iarnă, o conservă este o conservă."

"Ia ce vrei! Mai puțin combustibil! Se consideră contrabandă! Cunosc un amic care vine cu vreo 20 de baxuri de apă plată!"

"Oare vacanță nu înseamnă să te bucuri de experiențe noi, inclusiv culinare? Conserve? dacă chiar e musai, le găsiți și acolo."

"Doamnă, dar fugiți de război sau plecați în vacanță? Asta nu este concediu, sincer!"

"Cum să te duci în Grecia cu conserve la ține? Acum am înțeles de ce găsesc doze de Timișoreana pe plajele din Grecia".

