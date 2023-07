Româncă, după 5 ore petrecute la poliție, în timpul vacanței din Grecia: "Pe lângă pagubă, vorbim despre securitatea a mii de oaspeți"

Pe lista scurtă a incidentelor care pot ruina o vacanță se află furturile. Este experianța neplăcută prin care a trecut o româncă în timp ce se afla în concediu în Grecia, după cum a relatat pe Facebook.

Aceasta a petrecut câteva ore într-o secție de poliție pentru a depune o reclamație, însă autorii furtului nu au fost găsiți. Aceasta speră acum că un avocat ar putea să o ajute.

"Există în grup un avocat care să mă ajute la un preț decent în următoarea speță?

Am venit în vacanță în Grecia, unde ne am cazat la Leonidas Studio Apartments.

În a 3 a zi de vacanță ne am trezit când ne-am întors în camera că lipsesc banii din portofel, o brățară din aur, un cercel (celălalt nu l au văzut, sau din fugă le a scăpat), ochelari de brand și 2 pachete de țigări...

Am sesizat problema proprietarului, iar acesta spune că este cuvântul nostru împotriva cuvântului lor și că vrem să plătească el din buzunarul lui?...întrucât am sugerat că suspectăm o persoană din personalul angajat, deoarece nu a fost nimic forțat (nici ușa, nici geam).

Văzând că nu există disponibilitatea unei discuții, am sesizat și poliția în vederea verificării amprentelor și camerelor, însă când au ajuns ei, nu au putut verifică, întrucât se pare că amprentele se iau doar după anumite suprafețe, iar portofelul din textil nu este una dintre ele.

Astfel, nu știu ce ar trebui făcut pe mai departe...consider că lucrurile nu ar trebui lăsate așa, deoarece pe lângă pagubă, vorbim despre securitatea a mii de oaspeți, de timpul pe care într o vacanță îți dorești să îl petreci frumos, nu pe la poliție (unde am stat de la 9 seară până la 2 dimineață)...și de neplăcerea acestei situații", a scris femeia pe grupul Avocatul online.

"Pune un anunț la recepție"

În comentarii, unii membri ai grupului i-au dat sfaturi, alții au relatati situații asemănătoare.

"Din păcate dacă nici poliția nu te-a putut ajută, nu prea ai ce face. Ca și regulă, în camere (fie că vorbim de hotel sau cazare particulară gen booking) nu se lasă bunuri de valoare, pentru că proprietarii nu sunt răspunzători în niciun fel."

"Eu nu las niciodată lucruri de valoare în camera de hotel! Și iau la mine în concediu doar strictul necesar! Pune un anunț la recepție, să vină să ia și celălalt cercel, poate așa prinzi hoțul!"

"Totuși ai putea face ceva ce o să-i coste în timp. Da-le recomandări rele. Bănuiesc că totul a fost planificat cu o agenție de turism? Vb cu ei să-ți de-a site-ul localului respectiv și acolo la review scrie ce ți s-a întâmplat. Șanse mari sunt că și alții să fii trecut prin ceea ce ați trecut voi. Ceea ce înseamnă că proprietarul are o bănuială dar nu dorește a zice dar dacă primește recomandări proaste de la clienți va trebui a alege între a închide localul (din lipsa de clienți) sau a concedia pe cel/cei care fură de la clienți."

"Mai cumpărați un lăcățel cu cifru pe care îl puneți suplimentar"

"Cu siguranță un avocat va poate rezolva, chiar dacă este în altă țară, există comisia europeană.

M-am băgat în discuție doar să dau un sfat de a proteja lucrurile de valoare.

Eu personal, pun ce e de valoare ascuns în troler și închid cu cifrul. Cu cât este mai mare trolerul cu atât mai bine, că să nu îl fure cu totul.

Pe lângă cifrul de la troler, mai cumpărați un lăcățel cu cifru pe care îl puneți suplimentar pt că acel cifru al trolerului se poate deschide cu o cheie specială iar acea cheie ar trebui să fie doar la vameși pt a deschide bagajul dacă este ceva suspect, nu să îl spargă, dar există șansă să aibe și ei o cheie asemănătoare..

Detaliați peste tot întâmplarea, mai ales pe booking."

"Eu de obicei când sunt nemulțumit de ce plătesc că vacanță întru pe toate siteuri le de booking și trust pilot și fac o plângere cu tot ce s-a întâmplat! Așa mulți nu mai fac booking la acel hotel și fără turiști dă faliment, vacanțele de obicei le aleg în funcție de review pe care l lasă clientul ce a fost deja acolo."

"Nu au rezolvat nimic oamenii din păcate nici cu poliția"

"Am auzit văzut multe cazuri că al tău semnalate pe forum Thassos. Nu au rezolvat nimic oamenii din păcate nici cu poliția. Eu am stat cazată la scala aveau seif în camera în dulap și nu mi a lipsit nimic asta cazare de top apoi alt an am stat undeva cazată low cost 30€ pe noapte nici acolo nu mi a dispărut nimic cu toate lucrurile de valoare lăsate la vedere. Cred că ține de educația proprietarului/a personalului. Cu siguranța ți-a furat cei ce fac curat. Anul asta multe furturi în Grecia… și dacă intri pe forum cred că a mai fost semnalată cazarea asta că se fură."

"E absolut imposibil să demonstrezi că ți s-a furat ceva, deci nu ai nicio șansă de recuperare. Scrie review pe google maps, booking etc, că să știe și alții că e risc."

"În Grecia am pățit-o și noi a furat portofelul soțului cu banii și toate documentele din borsetă care culmea era lângă noi pe plajă… am fost la poliție am denunțat dar nu să rezolvat nimic… noroc că l-am salvat pe al meu (portofelul) că altfel nu aveam bani nici să ne întoarcem acasă."