Sfatul unei românce la finalul vacanței în Grecia: "Mergeți în altă parte. Este o insulă supraevaluată, mizerie peste tot, prețuri mari"

Cei mai mulți dintre românii care ajung în Grecia sunt mulțumiți de experiențe și își propun fie să încerce noi destinații din această țară, fie să revină în același loc.

Unii se întorc nemulțumiți însă și își relatează la rândul lor experiențele. Este cazul unui român care și-a petrecut vacanța în Corfu.

"Am fost în concediu pe insulă 7 zile și pentru cei care doriți să o vizitați, ca un sfat, mergeți în altă parte.

Este o insulă supraevaluată, mizerie peste tot, foarte aglomerată, prețuri mari, plajele puțin amenajate, apă foarte rece", a scris acesta pe Forum Corfu.

"Este pentru toate buzunarele"

În comentarii, părerile sunt împărțite. În timp ce cei mai mulți îl contrazic, unii au păreri asemănătoare.

"Confirm cele spuse! Am stat în Corfu acum 1 luna 8 zile! Din experiența mea am făcut 400 km pe insula în cele 8 zile, deci am vizitat ceva! Prețuri exagerate, gunoi peste tot, apă foarte rece în majoritatea locurilor! Pentru banii risipiți puteam merge oriunde la all inclusive, nu să fac foamea pe insula pe o pălărie de bani! Fiecare face ce vrea cu banii lui dar chiar la așa ceva nu m-am așteptat, la cât entuziasm am avut și cât am așteptat concediul asta!"

"Insula are farmecul ei, și se poate stă și pe mult și pe puțin. Este pentru toate buzunarele. În ceea ce privește apă, depinde de norocul fiecăruia (cum prinde vremea și curenții). Au fost ani când în aceeași locație și perioada am prins apă foarte caldă și ani când era rece de îți tăia picioarele. Depinde acum ce așteptări are fiecare turist. Oricare bucățica a Greciei are farmecul ei, nu există un șablon."

"Mizerie mai mare că pe plajele din Sidari nu am văzut, efectiv jeg. Aprob cele menționate în postare."

"Este cel mai frumos loc din Grecia pentru mine"

"Merg în Corfu din 2008. Insula este superbă și am vizitat aproape toate plajele. În sezon este întotdeauna foarte aglomerat, de aceea preferăm mai -septembrie- octombrie. În Paleokastritsa apa e rece aproape tot timpul anului, mai puțin în Septembrie și Octombrie. Plajele sunt de obicei cu pietre deoarece insula este stâncoasă, sunt câteva plaje cu nisip - Glyfada este cea mai frumoasă. Dar, fără pietre și stânci, nu sunt nici pești în apă. În 2018 am prins un ciclon care s-a format în Cretă, dar valurile, foarte mari pentru Corfu, au ajuns și aici. S-au stricat niște plaje, care apoi au fost refăcute a doua zi. Am prins și gunoaie pe stradă din cauza grevelor și inundații. Dar, este cel mai frumos loc din Grecia pentru mine."

"În august e aglomerat peste toooot, iar unora ne plac tocmai plajele chiar neamenajate, apă rece / caldă e la norocul vremii, cât despre mizerie clar nu ar trebui să existe, dar, în principal, noi turiștii și aglomerația mare generăm și mizeria suplimentară."

"Pentru mine Grecia este... o stare de spirit! Nu caut perfecțiunea, nu caut cele mai bune locuri pentru selfie. Am fost în Corfu și mi-a plăcut. Da, erau și case părăsite, și hoteluri în paragină și gunoaie la marginea stațiunilor, dar nu mi s-a făcut rău că le-am văzut. Că peste tot, după pandemie, au rămas probleme și oamenii se zbat să supraviețuiască. Să fim fericiți, zic, că încă avem posibilitatea să călătorim și să ne bucurăm de Grecia."

"Gunoiul zace neridicat la marginea drumurilor și câte 10 zile"

"Corfu este o insulă foarte frumoasă, cu peisaje superbe, cu localități fermecătoare, însă, într-adevăr, este mai murdară, gunoiul zace neridicat la marginea drumurilor și câte 10 zile. Este o problemă care ține de autorități. Și pe celelalte insule ionice am observat că se ridică mai rar decât ar fi necesar gunoiul adunat la marginea drumurilor, dar în Corfu este o problemă mai pregnantă.

În schimb, în ciuda aglomerației, plajele sunt menținute destul de curate.

Apă este un pic mai rece decât pe oricare altă insulă din Grecia, însă este limpede și foarte bună pentru snorkeling în multe zone."

"Apa e rece la anumite plaje, în funcție de curenți și la cele pietroase mai rece decât la cele cu nisip. Pot să spun că de 3 ori de câte am fost până acum, doar la Agios Georgios în NV a fost de fiecare dată rece. N-aș zice că în Corfu e cea mai rece apă, dintre insulele ionice, că am fost și în Lefkada (de 2 ori) și în Kefalonia. În general e caldă apă, dar sunt anumite condiții de vreme care pot influență temporar temperatura și ea să fie mai rece decât ne-am aștepta."

"De acord cu părerile negative cu privire la această insula. Scumpă, supraevaluată, mult prea aglomerată; și da-foarte mizerabilă în multe locuri. Are și părți frumoase, dar per ansambly nu merită mai mult de o tură. Am fost o singură dată; never again."

"La primul meu concediu în Corfu, da, m-au debusolat gunoaiele neridicate și m-au făcut să privesc cu reticență tot ce vedeam frumos. Mai apoi, cazarea, plajă, apă neasemuită cu orice altceva, atmosfera liniștită și caldă, petrecerea de Sfânta Maria într-o comunitate din insulă, fericirea care am trăit-o acolo, m-au făcut să-mi doresc, la plecare, să mă reîntorc, iar și iar! Corfu este, totuși, o insulă minunată!"

"Nu mă văd revenind aici"

"Părerea mea se aliniază cu criticiile negative legate de insula Corfu. Am observat că prețurile pot fi cam mari și, sincer, nu cred că merită, mai ales când găsești locuri care par să fie prea scumpe pentru ce oferă. E clar că e plin sezon în august, deci e normal să fie aglomerat. În ciuda acestui fapt, experiențele mele cu apă au fost destul de bune, de exemplu în zonele că Paleokastritsa, Porto Timoni sau Rovinia Beach, unde mi s-a părut că apă e excelentă pentru înot, dar asta e subiectivă și depinde de fiecare. Întotdeauna am văzut multă lume în apă și nu înțeleg de ce se plâng unii de apă rece. Consider că mult din ceea ce crezi despre insulă depinde și de așteptările personale. Eu nu aveam așteptări mari, așa că n-am fost dezamăgita, dar nici nu m-a uimit în vreun fel, comparativ cu alte destinații. În ceea ce privește mâncarea, nu mi s-a părut că e prea scumpă, dar depinde și ce cauți. Am văzut locuri cu gyros la 5-6 euro, dar și restaurante unde o masă pentru două persoane m-a costat 60-70 de euro. În orice caz, pentru cei care vor să economisească, opțiunea de a găti în cameră e o variantă bună.

Pe scurt, nu mă văd revenind aici, pentru că mi se pare că am aruncat bani degeaba când puteam alege o altă destinație mai bună."

"Te contrazic. Nu știu unde anume ai fost în Corfu, însă prețurile la mâncare chiar sunt decente. La șezlonguri la fel, super decente. E adevărat, există și prețuri mari la șezlonguri, dar ai de unde alege. Despre plaje... Există plaje superbe, foarte frumoase, cele mai multe dintre ele cu apă rece. Însă există și plaje cu apă caldă, care nu sunt la fel de spectaculoase, dar din experiența mea, cam așa sunt plajele pe insule - cele superbe, cu peisaje superbe au apele reci, pentru că cel mai frumos e acolo unde muntele se îmbină cu marea. Găești în Corfu plaje pentru toți, prețuri și mai mari și mai mici. Dacă ai ales o singură zonă și ai stat acolo, probabil că nu ai găsit tot ce are de oferit insula. Cât despre gunoaie... Sunt surprins, nu știu unde anume ai fost, pe unde am umblat eu era curat.

Cât despre cei ce fac comparația cu all inclusive... E o comparație greșită. Insulele grecești nu sunt pentru all inclusive, pentru că pe ele trebuie să te plimbi și să vizitezi, nu să stai într-un resort și nu ai avea timp de mesele de la all inclusive. Pe lângă asta, mâncatul la taverne e o experiență în sine.

Fiecare cu părerea lui, însă ar trebui să luați în calcul că mersul pe insulele grecești nu este pentru lenevit la soare toată ziua și mâncat la hotel. Dacă mergeți cu ideea asta, clar nu sunt pentru voi.

Personal, dacă nu aș mai avea multe locuri de vizitat în Grecia și în lumea asta, aș mai merge odată în Corfu să vizitez și partea de sud, pe care am neglijat-o total, am vizitat doar nordul, vestul și Corfu Town. În vest apele sunt reci, în nord și un est sunt calde.

Nu pot să mă plâng deloc de mâncare și de prețuri, pentru că am mâncat chiar foarte bun la prețuri decente."