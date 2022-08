Aventura unor români ajunși cu mașina la service în Grecia: "Am dat de un mecanic plictisit, care nu avea chef să desfacă nimic"

Mulți români consideră că odată rezolvate alegerea locului în care își vor petrece vacanța și cazarea, doar aglomerația de pe drum ar putea să le mai dea bătăi de cap.

Un român revenit din Grecia, dintr-o vacanță cu peripeții, în care s-a confruntat cu probleme de sănătate, dar și cu defecțiuni ale mașinii, a învățat din propriile greșeli și le-a împărtășit celor care nu au plecat până acum, într-o postare pe Facebook.

"3 recomandări după m-am întors ieri din Grecia.

Nu plecați fără asigurare de sănătate

Știu, ești sănătos și n-ai avut probleme în țară. Nici eu. Am făcut pentru copil, pentru mine n-am mai făcut. Și cu toate astea în prima zi de concediu m-a luat o colica renală de toată frumusețea (pt cine nu știe ce e... nici la dușmani nu le doresc așa durere )

Nu plecați fără asigurare rutieră

Nu plecați fără asigurare rutieră. Am făcut în fiecare an, anul acesta am vrut să nu mai fac, dacă din 2008 tot fac când plec în Grecia și n-am avut nevoie... nu o să am nici acum mai ales că am fost înainte la reprezentată și s-a mai verificat una, altă la mașină. Dar faptul că am plecat cu copilul de 1 an și jumătate m-a făcut să o fac totuși. Și bine am făcut.

Sâmbătă am plecat din Vasiliki, iar după ce am trecut podul din Lefkada, mi se aprinde stop the engine în bord, trag pe dreapta și ridic capotă. Mare fântână arteziană cu antigel. Un furtun a cedat și am pierdut tot antigelul din mașină.

Sun la asigurarea rutieră, îmi trimite un domn cu platforma care o duce la un service partener cu ei. ( service-ul ăla a cam lăsat de dorit, dar explic la punctul 3) edit - pentru că am tot fost întrebat, asigurarea auto a făcut făcută la A24. Probabil că și alții oferă servicii, unele mai bune, însă eu atunci acolo am decis să o fac.

Românii nu sunt așa de evitat precum dau unii de înțeles

În timp ce așteptăm platforma, o mașină cu numere de Grecia oprește și ma întreabă în română ce am pățit. Îi explic ce s-a întâmplat, vorbește ceva în greacă cu domnul cu mașina de tractare și îmi spune că ne vedem la service.

La service am dat de un mecanic plictisit și fără chef, care nu avea chef să desfacă nimic și să vadă unde e furtunul spart. Atunci Ionuț văzând atitudinea lui a vorbit cu vecinii de service, care nu numai că m-au ajutat și am dus mașina la ei, dar ei s-au zbătut ca piesa să-mi ajungă cât mai repede posibil.

Între timp mi-a găsit și cazare pentru 2 nopți (cam peste tot era full, greu de găsit pentru 4 adulți și un 1 copil; mulțumesc Spiridon ), s-a interesat constant de noi ca să ne fie bine și să ne ajute să trecem cu bine peste incident.

Asta fără niciun interes și fără să-l cunosc dinainte. Doar pentru că ne-a văzut cu numere de România. Românii nu sunt așa de evitat precum dau unii de înțeles prin postări pe aici. Îți mulțumesc Ionuț, rămân dator!

Vacanță frumoasă și fără incidente la toată lumea", a scris românul pe pagina Forum Grecia, de pe Facebook.

