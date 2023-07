Consumația minimă de persoană impusă la unele taverne din Grecia: "Cu părere de rău, după 15 ani, nu mai dorim să venim"

Ca în fiecare sezon estival, românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele în Grecia. Rețelele de socializare sunt pline cu poze de pe plaje sau de la taverne.

Și cei nemulțumiți își împărtășesc experiențele online. Este cazul unui român care merge de 15 ani în Grecia, după cum a scris pe Facebook. Aceesta a fost deranjat de consumația minimă impusă pentru fiecare la o tavernă.

"Din păcate în această seară am fost la restaurantul Se Seoula din Skala Prinos unde ne-au impus o consumație de 20 euro de persoană, ceea ce mi se pare wow, să nu poți mânca într-un restaurant ce vrei și de ce suma vrei. Mi s-a părut revoltător, nu mi se pare ok să ajungă să se poarte cu noi, cei care am ridicat această insula așa. Cu părere de rău, după 15 ani, nu mai dorim să venim pe această insula comercială". a scris acesta pe Forum Thassos.

"Nu toate tavernele sunt ok"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii confirmă că nu este singulară situația relatată.

"Vă dau dreptate! Cei care vin prima sau a doua oară probabil nu au cu ce face comparație, dar pentru noi care venim în Thassos pentru a 12-a oară lucrurile stau cu totul altfel! După 4 zile petrecute pot trage concluzia că am cam devenit vaca de muls a grecilor, iar serviciile sunt net inferioare anilor trecuți! Pentru noi e un loc de suflet, dar cu siguranță nu vom reveni prea curând! Dezamăgitor!"

"Și în Lefkada unde am fost noi împreună cu 4 ani în urmă este acum consumație minimă impusă, inclusiv la partea de bar cu rezervare…vremuri noi, obiceiuri noi. Vă pupăm și vă dorim vacanță frumoasă!"

"Știu restaurantul și este singurul de la care am plecat fără să comand ceva. Înțeleg perfect frustrarea."

"Ce treabă are insula și locuitorii ei cu o tavernă de slabă calitate? Nu toate tavernele sunt ok, nu toți grecii sunt ok, nu toți românii sunt ok, nu toți turiștii sunt ok".